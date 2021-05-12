Колокольный перезвон наполнил сердца радостью

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

12 мая в храме Воскресения Христова в Сокольниках состоялся концерт колокольного звона. Мероприятие прошло в рамках XX Московского пасхального фестиваля.

Около храма задолго до концерта начали собираться зрители. Прихожане общались и поздравляли друг друга с прошедшими праздниками, а жители других районов, приехавшие специально на концерт, осматривали храм и его цветущую территорию.

— Я раньше никогда не была здесь. Я живу на Бауманской улице, приехала специально на концерт. Мне очень нравится колокольный звон, он успокаивает и дарит умиротворение. Поэтому я стараюсь заранее посмотреть программу фестиваля и выбрать удобные даты и места, — рассказала москвичка Галина Старовойтова.

В концерте приняли участие лучшие звонари из разных городов России. Каждого выступающего встречали и провожали громкими аплодисментами. Но самые бурные овации получил талантливый семилетний артист Матвей Белогубов.

— Это самый юный участник нашего фестиваля, — отметили организаторы мероприятия. Матвей поднимается к колоколам и замирает на несколько секунд, настраиваясь на нужный лад. Он еле-еле достает до веревки, которая связывает несколько колокольных языков, но это его ничуть не смущает. Мальчик отстукивает ногой ритм и дергает первую веревку, окутывая территорию храма заливистым, радостным перезвоном.

— Мне всегда нравилось слушать колокола, и я решил, что тоже хочу стать звонарем и играть на них, — рассказал Матвей Белогубов.

Настоятель храма Воскресения Христова в Сокольниках, благочинный Воскресенского округа Москвы, протоиерей Александр (Дасаев) отметил, что радость, которую получает человек, слыша колокольный звон, сложно с чем-то сравнить.

— Представьте себе тихий, мирный пейзаж, умиротворяющую тишину, щебетание птиц... А потом в эту атмосферу врывается громкий звук — колокол. И если до этого земля тихо наслаждалась теплом, которое им дарит Бог, то с первым звоном происходит «обратная связь» — уже сами люди обращаются к нему, — отметил протоиерей Александр.

Продолжилась программа концертом хоровой духовной музыки, на котором выступили коллективы со всей России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий (Камозин), диакон храма Воскресения Христа в сокольниках:

— Мы собрались в храме, чтобы послушать потрясающие произведения, которые артисты будут исполнять на нашей колокольне. Концерт прошел в рамках уже традиционного для города Пасхального фестиваля. Благодаря ему прихожане смогли насладиться творчеством звонарей из разных городов России. Ведь колокола — это прекрасный музыкальный инструмент. Артисты насытили сердца зрителей музыкой и поделились радостью с окружающими.

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