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Отдых на лоне природы: столичные парки предлагают гостям разнообразные виды летнего досуга и спортивных активностей
Илья, Кристина, Игорь и Варвара Власенко (слева направо) катаются на лодке в Измайловском парке всей семьей. Илье и Варваре больше трех лет, поэтому им разрешено совершать водные прогулки, но обязательно в спасательных жилетах / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Отдых на лоне природы: столичные парки предлагают гостям разнообразные виды летнего досуга и спортивных активностей

Алексей Хорошилов

Общество

В столичных парках начали работать лодочные станции. Корреспонденты «Вечерней Москвы» выяснили, какие виды отдыха в этом сезоне доступны москвичам.

Лодочные станции, на которых все желающие могут взять в аренду лодку или катамаран, открылись на семи парковых территориях, подведомственных Департаменту культуры столицы.

— Летние катания на лодках давно стали одним из любимых развлечений наших гостей: лодочные станции обладают хорошей инфраструктурой, а во время водной прогулки открываются живописные виды на окружающую природу, — отметили в пресс-службе Мосгорпарка.

Больше всего лодочных станций находится в музее-заповеднике «Царицыно» — там можно покататься на каждом из прудов.

— В Лианозовском парке гостей во время водной прогулки сопровождают местные лебеди — Ромео и Джульетта, — сообщили в пресс-службе.

Также покататься на лодках можно на территории усадьбы Воронцово, музея-усадьбы «Кусково», в парке «Кузьминки» и Парке Горького.

Одна из самых живописных водных прогулок получится в Измайловском парке — там лодочная станция расположилась на Круглом пруду.

С приходом тепла городские парки заработали на полную мощность. Помимо пеших прогулок, москвичи могут взять в прокат велосипеды и самокаты. В 40 парках установлены спортивные площадки с брусьями, турниками и другими тренажерами. По информации Мосгорпарка, «Сокольники» — бессменный лидер среди московских парков по количеству спортивных площадок: 26 зон для воркаута, единоборств, силовых тренировок и других видов спорта. В этом году для начинающих спортсменов запустили видеопроект «Показать за 60 секунд». Просканировав QR-код на тренажере, можно увидеть минутный ролик с инструкцией и примерами упражнений.

На прошлой неделе стартовал четвертый сезон проекта «Спортивные выходные» — в этом году в офлайн-формате. Тренировки по скандинавской ходьбе, йоге и другим видам активности.

— Для многих спорт — это повседневная жизнь, и мы делаем его доступным и интересным для каждого москвича. Теперь занятия вновь будут проходить на свежем воздухе в рамках проекта «Здоровая Москва». Участников ждут новые площадки, разнообразные виды спорта и профессиональные тренеры, — рассказал заместитель директора центров госуслуг Москвы Александр Гребенкин.

Записаться на тренировку можно на сайте проекта «Спортивные выходные» и в центрах госуслуг «Мои документы».

На днях завершился прием заявок на проект «Уличный артист в парках». В июне экспертное жюри прослушает претендентов на участие, по итогам будет сформирован список победителей, которые получат возможность выступить для москвичей и гостей столицы в парках.

Работники части организаций и предприятий до сих пор остаются на удаленке. В хорошую погоду парк может стать удобным местом для работы.

— В общей сложности на территории 43 московских парков действует 931 точка доступа к бесплатному беспроводному интернету, — отметил руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» в Департаменте информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

Так, одним из последних к городской сети Wi-Fi подключили парк 50-летия Октября — один из самых больших парков на юго-западе столицы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 26 парковых территориях столицы возобновляют работу летние пункты проката спортивного инвентаря. Более 50 точек аренды будут доступны горожанам до поздней осени. В 15 зонах отдыха открылись скейт-парки для любителей экстремальных видов спорта. В общей сложности в Москве порядка 500 парков, а также более 120 особо охраняемых природных территорий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬИлья, Кристина, Игорь и Варвара Власенко (слева направо) катаются на лодке в Измайловском парке всей семьей. Илье и Варваре больше трех лет,поэтому им разрешено совершать водные прогулки, но обязательно в спасательных жилетах

Андрей Петров, директор Московского продюсерского центра:

— У одного из самых популярных городских проектов — «Уличный артист» — начинается новый этап. Вместе с нашим партнером Мосгорпарком мы расширяем масштабы проекта. Теперь артисты будут выступать не только на улицах города, но и на специальных площадках в главных парках Москвы. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно попасть на концерты, спектакли и перформансы. На городские улицы артисты вернулись только в марте, но им уже удалось провести две тысячи выступлений. В пиковые часы загруженность площадок достигает 89 процентов.

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