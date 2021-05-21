Как вернуться на работу после длительного перерыва: советы экспертов центра «Моя работа»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Длительный перерыв в работе бывает вызван разными причинами: беременностью и декретом, переездом в другую страну, попытками сменить профессию или получением образования. Вероятно, за время без работы вы приобрели навыки, которые будут представлять ценность и интерес для работодателя, будь то развитое чувство ответственности, знание особенностей бизнес-культуры другой страны или иностранного языка. Как рассказать о своих преимуществах и действовать в таких ситуациях, какой опыт отразить в резюме, cоветуют карьерные эксперты центра «Моя работа».

Возвращение на работу после декретного отпуска

После такого длительного перерыва в работе многие женщины сталкиваются со сложностями в продолжении карьеры. За это время меняются тренды в любой профессии, уровень конкуренции возрастает, а ваши профессиональные навыки теряют актуальность. Во-первых, обратите внимание на свои сильные стороны, которые вы развили во время декретного отпуска: скорее всего, теперь вы гениальный тайм-менеджер, а уровню вашей ответственности может позавидовать любой руководитель. Сделайте упор на эти качества. При найме на работу молодых матерей многие работодатели обеспокоены тем, что новый сотрудник будет часто отпрашиваться, брать отпуск из-за болезни ребенка и в целом думать не о работе. Обсудите эти моменты. Если у вас есть возможность взять няню или вы планируете оставлять ребенка с бабушкой, упомяните это. Но не стоит действовать только в угоду работодателю, помните о себе. Среди офисных профессий сейчас популярны такие опции, как удаленная занятость или парт-тайм, дающий возможность работать часть дней в офисе, а часть — удаленно. Обсудите такой вариант ведения деятельности.

Во время поиска работы вы можете оставить заявку на бесплатное обучение на сайте «Моя работа» для молодых мам. На данный момент можно выбрать из 700 образовательных программ по 50 специальностям в ведущих высших учебных заведениях и колледжах, среди которых Высшая школа экономики, Финансовый университет при правительстве РФ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Московская школа управления «Сколково», Учебный центр «Профессионал». Обучение проводится по направлениям: веб-дизайн, разработка сайтов, мобильных приложений, SMM, PR, копирайтинг, экономика и финансы, управление закупками, бухгалтерский учет и многим другим современным и востребованным профессиям. Во время учебы студенткам выплачивают стипендию. Для подачи заявки необходимо зайти на сайт центра «Моя работа» в раздел «Гражданам» и выбрать услугу «Профессиональное обучение и переквалификация».

Возвращение на работу после длительного проживания в другой стране

За время нахождения в другой стране вы вели трудовую деятельность? Укажите все места работы в резюме, на собеседовании вы сможете все подробно объяснить и подтвердить свой опыт. Перед встречей соберите портфолио, публикации, презентации, сертификаты и любые другие материалы, которые могут доказать ваш профессиональный опыт. В сотруднике важны его умения и то, что он способен привнести в работу команды и компании в целом. Сделайте акцент на своих навыках. Вполне вероятно, что за время проживания за границей вы подтянули иностранный язык, а также узнали особенности менталитета жителей той или иной страны. Такие знания могут пригодиться в сфере международного бизнеса, туризма, сервиса, торговли и других областей. Укажите это в резюме.

Возвращение в профессию после получения дополнительного образования

Этот вариант является самым перспективным и интересным. Даже если вы решили вернуться в профессию, из которой ушли ради получения образования в иной сфере, хороший HR поймет, что такой сценарий мог реализовать только человек с активной жизненной позицией, не боящийся трудностей и перемен. Такие качества высоко ценятся в людях. Кроме того, получение дополнительных навыков, даже из диаметрально другой сферы, является только плюсом. Теперь вы сможете внедрить новые знания и подходы в свою сферу, у вас появилась возможность мыслить шире других.

И помните, как бы ни складывалась ваша профессиональная деятельность, в какой сфере вы бы ни работали, вы сами всегда остаетесь менеджером своей жизни.

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