Показания и противопоказания для хирургической замены хрусталика

Фото: Камиль Айсин, «Вечерняя Москва»

Современная медицина позволяет быстро и практически безболезненно справляться со многими проблемами со здоровьем. Не являются исключением различные операции на глазах. Так, с помощью последних технологий есть возможность сделать операцию по удалению катаракты даже на самых ранних стадиях этого заболевания.

Замена хрусталика глаза является единственным способом лечения катаракты и восстановления зрения.

Показания для проведения операции

— катаракта, развивающаяся с возрастом вне зависимости от каких-либо внешних явлений;

— катаракта, которая проявляется в качестве последствия черепно-мозговой травмы;

— врожденная катаракта;

— возрастная дальнозоркость более плюс шести диоптрий;

— врожденная или возрастная близорукость более минус шести диоптрий;

— астигматизм.

Противопоказания для проведения операции

Инфекционно-воспалительные глазные заболевания. Речь идет о воспалительных процессах конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза и радужки. Сначала пациенту придется полностью вылечить заболевание, а уже после этого решать вопрос относительно операции. Отсутствие у пациента светоощущения. При сильном снижении зрения только с сохранением светоощущения прогноз для зрения, как правило, неблагоприятен. Причина в том, что на сетчатку происходят уже необратимые изменения. Декомпенсированная глаукома. В некоторых случаях операция при глаукоме может привести к такому осложнению, как экспульсивная геморрагия. Из-за этого пациент может полностью лишиться зрения. В связи с этим сначала следует пройти полное обследование, принимать антиглаукоматозные препараты и в некоторых случаях сделать операцию для нормализации показателей внутриглазного давления. Декомпенсированные соматические заболевания. В этом случае речь идет о перенесенном в последние полгода инсульте или инфаркте, декомпенсированном течении сахарного диабета, рассеянном склерозе и злокачественных новообразованиях. Беременность и лактация. Таким пациенткам советуют отложить операцию до момента завершения грудного вскармливания.

Этапы операции по удалению катаракты

Примерно за две недели до операции пациенту нужно будет пройти некоторые обследования, результаты которых нужны не позднее, чем за 24 часа до процедуры. Также медик дает рекомендации относительно того, как подготовиться к хирургическому вмешательству: отказ от некоторых препаратов, прекращение ношения очков и контактных линз, отказ от косметики.

Перед самой операцией пациенту закапывают специальные капли-анестетики. Затем врач начинает замену хрусталика. В начале на роговице делается надрез для введения внутрь глаза ультразвукового медоборудования. После хирург удаляет естественный хрусталик и полирует заднюю стенку капсулы хрусталика с помощью ультразвукового наконечника. На следующем этапе в глаз вводится свернутая интраокулярная линза. Ее подводят в уже подготовленную капсулу, где она должна расправиться. В случае необходимости врач корректирует положение линзы и выводит мединструмент.

После окончания операции пациент отдыхает в течение нескольких часов в офтальмологической клинике. В результате сама операция может длиться от 10 до 40 минут, в зависимости от опытности врача и течения заболевания.

Восстановление после оперативного вмешательства: что можно и что нельзя делать

Поскольку в самом начале важно уберечь глаза от инфекций, в течение недели категорически нельзя:

— умываться обычным способом и мыть голову;

— трогать веки руками, предварительно не обработав их антисептиком;

— выходить на улицу без специальной повязки.

Кроме того, потребуется следить за гигиеной глаз и закапывать специальные капли с антисептиком. На следующем этапе важно не провоцировать приток крови к лицу и глазам. Поэтому нельзя наклоняться вперед, поднимать тяжести больше трех килограммов, заниматься спортом и посещать сауну. Спать лучше всего на спине и не меньше восьми часов в сутки. Также в течение первых семи дней после операции нужно будет носить солнцезащитные очки.

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