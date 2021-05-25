Деньги на еду: кому положены продуктовые выплаты

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В России могут ввести целевые выплаты на покупку продуктов для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. С соответствующим предложением выступила Торгово-промышленная палата. В первую очередь это касается безработных и семей с детьми, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. «Вечерняя Москва» разобралась в деталях инициативы.

Как сообщают СМИ, подобное предложение появилось в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса, а также по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на тему государственного регулирования цен на продукты питания.

В объединении считают целесообразным заняться прямой поддержкой нуждающихся граждан, отказавшись от административных мер по заморозке цен в пользу более эффективных механизмов. Попытки же ручного регулирования розничных цен, согласно мировой практике и историческому опыту, приводят к «стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров», отметили в Торгово-промышленной палате.

За основу в ТПП хотят взять список продуктов из федеральной потребительской корзины.

Как посчитать нуждающихся

Инициативы заняться адресной помощью не новы, отмечает в беседе с корреспондентом «ВМ» ведущий эксперт Центра политических технологий, политолог и экономист Никита Масленников.

— Коллеги из ТПП поддержали определенную точку зрению, которая основывается на богатейшем мировом опыте. А он свидетельствует нам о том, что вместо регулирования цен, пусть даже локального, лучше использовать одновременно два решения. Первое: усиление конкуренции, особенно в части создания новых бизнесов в тех сферах, где возникает ситуация с дефицитом и так далее. Второе: целевые выплаты тем, у кого не хватает доходов на покупку жизненно важных продуктов. На сегодняшний день это 17 миллионов человек. Так что проблема существует, и поставлена она многими экспертными сообществами, — рассказал специалист.

Вопрос, по его словам, сейчас в том, что пока трудно определить, кому действительно необходима поддержка. Потому что, например, часто официально безработный гражданин имеет несколько инвестиционных квартир.

— Формально он — безработный, а фактически — живет на доходы за счет аренды, которые еще и не регистрируются в налоговой инспекции. Опять же, семья может быть формально занятой, а с учетом количества детей на душу населения в ней может быть доход ниже необходимого. Тут важно все определить: и имущественное состояние семьи, и жизненные ситуации, и сколько несовершеннолетних детей она содержит, и так далее, — пояснил Никита Масленников.

Меры станут обычной практикой

Заработать меры адресной поддержки, по мнению эксперта, смогут тогда, когда в России начнет полноценно функционировать система социального казначейства — регистр населения, с помощью которого станет понятно все о финансовом состоянии граждан в рамках единой базы данных.

— А до этих пор такие меры будут носить скорее демонстрационный характер. Впрочем, в отдельных регионах их можно внедрять как пилотные проекты. В целом с целевой помощью малоимущим все понятно: она необходима. Остается только определиться — кому, — добавил экономист.

Он уверен, что в этом году государство сможет проработать все необходимые критерии оказания поддержки, собрать нужную информацию, а уже в последующем такого рода меры станут неотъемлемой частью социальной политики. При этом их не стоит привязывать к идеям безусловного базового дохода. Это совершенно другое, заключил собеседник «ВМ».

Где уже поддерживают продуктами

Помощь малоимущим в приобретении продуктов оказывают уже сейчас на региональном уровне. По данным «Российской газеты», например, в Ульяновской области действуют специальные карты для малообеспеченных людей, чей доход ниже прожиточного минимума, и попавших в трудную жизненную ситуацию. На них ежемесячно зачисляется 1000 рублей для покупки фруктов, сахара, молока, мяса, круп или хлеба.

В Крыму малоимущим ежемесячно дают по 500 рублей для покупки хлеба. А в Костромской области беременным, кормящим матерям и детям до трех лет положена ежемесячная компенсация затрат на питание в размере 450 рублей.

Города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург — также оказывают поддержку бедным слоям населения. В Северной столице продуктовые наборы выдают районные администрации и комплексные центры социального обслуживания. В основном наборы получают многодетные семьи, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, пожилые граждане. Помощь могут оказать как разово, так и на ежемесячной основе, если все очень плохо.

В Москве самая широкая социальная помощь, в том числе продовольственная. Малоимущие и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут заполнить заявление и получить электронный сертификат. Причем правом на получение субсидий обладают как жители столицы, так и беженцы или лица без гражданства. В случае если имеется социальная карта москвича, на нее можно получить 2000 баллов, эквивалентные 2000 рублей, и потратить их на приобретение продуктов в некоторых магазинах.

Узнать, в каких магазинах принимают социальный сертификат, можно по телефону горячей линии +7 (495) 539-55-55 (ежедневно с 08:00 до 20:00). Срок действия сертификата — один месяц с момента начисления баллов. Тем, у кого социальной карты нет, выдаются продуктовые наборы, сообщается на сайте mos.ru.

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