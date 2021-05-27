Доставка продуктов: быстро выбрал, моментально привезли

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Горожане выбирают лучший сервис доставки продуктов, голосуя на конкурсе «Московское качество — 2021». Как выбрать по-настоящему качественную услугу? Что советуют эксперты?

Роскачество и Аналитический центр НАФИ подготовили отчет по доступности и качеству услуг, оказываемых сервисами доставки продуктов. Выяснилось, что около 76 процентов москвичей, которые заказывали продукты с доставкой на дом, сталкивались с рядом проблем. Самые частые жалобы — отсутствие тех или иных товаров в наличии (58 процентов) и невозможность заказать доставку на ближайшее удобное время (54 процента). Реже жаловались на задержку доставки, неукомплектованность заказов и доставку поврежденных продуктов или продуктов низкого качества.

— Выбирая службу доставки, первым делом обратите внимание на удобство приложения — насколько просто там искать продукты, — советует маркетолог Денис Липский. — Во многих приложениях, например, есть такой баг: если нужного продукта нет, то вам дается всего пять минут, чтобы выбрать замену. Многие покупатели не успевают. Второй важный момент: широта выбора.

— Есть приложения, где ассортимент вроде бы большой, но как только вы ткнете на нужный товар, появится надпись «купите в магазине», — пояснил Денис. — Это значит, что продукт вам не привезут.

Третий — скорость доставки. Обычно она составляет от 15 минут до двух часов.

— Но вас в ближайшее время просто может не быть дома. Поэтому крайне важно, чтобы у вас был выбор «часа Х»: на какое время закажете, в такое и доставят, — пояснил эксперт. Диетолог Анна Кудрявцева считает, что один из главных признаков хорошей службы доставки — качество привозимого товара.

— Я много раз сталкивалась со случаями, когда мне доставляли продукты с истекающим сроком годности. Формально упрекнуть доставку не в чем: товар не просрочен. Но зачем мне четыре пачки творога, который уже завтра нельзя употребить? А я же за день столько не съем! — пояснила эксперт. Пятый критерий: корректность комплектовщиков заказов.

— Иногда они начинают фантазировать. У меня был случай, когда комплектовщики вместо кефира положили в пакет молоко. Да, это похожие, но все равно разные продукты! — пояснила Анна Кудрявцева. — Я, например, молоко вообще не пью — у меня от него диспепсия. Вообще, служба доставки, которая самостоятельно меняет товары на «похожие», не должна, на мой взгляд, существовать. Потому что она обманывает покупателя.

Шестой критерий качества службы доставки — привычность ассортимента.

— Большинство потребителей имеют четкие предпочтения: бренд, объем, цена товара, — пояснил Денис Липский. — Если служба доставки не может предложить вам любимые продукты по привычной цене, зачем ею пользоваться? Найдите другую! Ну и, наконец, седьмой момент: работа сотрудников службы доставки.

— Они должны быть не просто вежливы, но и всегда иметь сдачу — если вы рассчитываетесь наличными, — пояснил Денис Липский. — Если какие-то продукты вам не нравятся — не требовать за них оплату, а возвращать их в магазин. В общем, доставщики всегда должны быть на стороне клиента.

СПРАВКА

Согласно Федеральному закону 54 от 22.05.2003 г. доставщик продуктов обязан дать вам чек, в котором обозначены название товара, наименование продавца, его ИНН, процент агентского взыскания за доставку и размер НДС. Этот чек — ваш документ на случай конфликта с продавцом. Например, по качеству товара.

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