Эксперты Роскачества назвали пять часто нарушаемых прав покупателей на рынке

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Эксперты Роскачества назвали пять прав покупателей, которые часто нарушаются на рынках.

Во-первых, покупатели имеют право проверить безопасность товаров. В этом случае продавцы должны показать сертификаты соответствия и безопасности на продукты.

Во-вторых, контрольные весы позволят проверить, не обвесил ли продавец покупателя. Также можно воспользоваться собственным безменом или маленькими весами.

В-третьих, по закону можно просить продавцов продавать столько, сколько нужно, чтобы случайно не «получалось больше».

В-четвертых, на рынке нельзя продавать товары без чека. Покупатель всегда в праве требовать его после продажи.

В-пятых, продукты питания можно вернуть, только если они испорчены. Но тогда покупатель имеет право вернуть деньги назад, отмечается на сайте Роскачества.

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