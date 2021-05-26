Эксперты Роскачества назвали пять часто нарушаемых прав покупателей на рынке
Эксперты Роскачества назвали пять прав покупателей, которые часто нарушаются на рынках.
Во-первых, покупатели имеют право проверить безопасность товаров. В этом случае продавцы должны показать сертификаты соответствия и безопасности на продукты.
Во-вторых, контрольные весы позволят проверить, не обвесил ли продавец покупателя. Также можно воспользоваться собственным безменом или маленькими весами.
В-третьих, по закону можно просить продавцов продавать столько, сколько нужно, чтобы случайно не «получалось больше».
В-четвертых, на рынке нельзя продавать товары без чека. Покупатель всегда в праве требовать его после продажи.
В-пятых, продукты питания можно вернуть, только если они испорчены. Но тогда покупатель имеет право вернуть деньги назад, отмечается на сайте Роскачества.
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