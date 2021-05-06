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В Роскачестве рассказали, как выбрать замаринованный шашлык в магазине
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Роскачестве рассказали, как выбрать замаринованный шашлык в магазине

Илья Ашуров

Потребление

В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать мясо для шашлыка в магазине.

Отмечается, что продающиеся в магазине мясные полуфабрикаты делятся на пять категорий в зависимости от процента содержания в них мышечной ткани. Чем этот процент выше, тем мясо полезнее, вкуснее и тем меньше в нем содержится жира. Рекомендуется выбирать мясо категории А и Б: в нем содержание мышечной ткани превышает 60 процентов.

Также при выборе замаринованного мяса следует обращаться внимание на дату изготовления. Она должна быть максимально приближенной к дате покупки. При этом важно учитывать и срок хранения продукта до жарки. Так, если мясо будет подвержено длительной транспортировке (например, при поездке за город — прим. «ВМ»), то лучше не отдавать предпочтение маринадам на основе майонеза. Этот вид мясной заготовки портится быстрее всего.

Помимо этого, обязательно следует изучить этикетку продукта. Важно, чтобы на ней было указано, что полуфабрикат мясной, а не мясосодержащий.

В случае самостоятельного изготовления маринада следует хранить мясо при температуре, не превышающей 6 градусов, сообщается на сайте Роскачества.

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ШашлыкРоскачествомясо
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