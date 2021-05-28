Новый штраф, цены на сахар и просвещение. Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В начале лета в жизни россиян произойдут серьезные изменения. Появится новый штраф, вступят в силу законы и постановления, а некоторые, наоборот, перестанут действовать. Все самое важное о нововведениях, которые заработают с 1 июня 2021 года, — в материале «Вечерней Москвы».

Просветительская деятельность

Эта инициатива, несмотря на масштабную и признанную властями критику, заработает 1 июня. Госдума приняла соответствующий закон еще в марте, а в апреле он появился на портале проектов нормативных актов.

На фоне общественного резонанса Минобрнауки пообещало доработать проект постановления правительства, разработанного в соответствии с законом. На данный момент известно, что закон вводит понятие «просветительской деятельности». В него войдут всевозможные лекции, организация презентаций, размещение сообщений, в том числе в видео- и аудиоформатах в интернете, а также создание просветительских порталов и работа «в иных формах, обеспечивающих достижение целей просветительской деятельности».

Перечень направлений просветительской деятельности будет состоять из девяти пунктов, включая, например, «распространение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации», «развитие способности творческого самовыражения» и другие.

При этом подчеркивается, что те, кто занимается этой деятельностью, должны обладать по меньшей мере двухлетним стажем работы либо участвовать «в реализации общественно значимых инициатив». Просветителей обяжут публиковать все свои юридические данные, а работать они будут на основании договоров.

Некоммерческим организациям, которые были признаны иноагентами, запретят заниматься просвещением.

В нижней палате парламента, уточняя цель закона, поясняли, что он «призван оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».

Фото: Twitter / Сергей Собянин

Резиновый штраф

1 июня ужесточаются правила эксплуатации автотранспорта. Согласно пакету поправок, которые МВД предложило еще осенью 2020 года, вводятся наказания за использование резины не по сезону.

С учетом новых правил водителей, которые летом ездят на зимних покрышках, а зимой — на летних, будут штрафовать на 500 рублей. В документе уточняется, что власти в регионах смогут продлевать действие запрета на резину не по сезону, если к этому обязывает плохая погода.

Среди прочего указано, что зимой машину необязательно «переобувать» в шипы, ведь можно спокойно ездить на так называемых липучках. Использовать эти шины можно и летом — тут наказывать рублем не станут.

Тем не менее дорожный инспектор наделяется правом оштрафовать недобросовестного водителя, если тот, к примеру, решил сэкономить и поставил зимой шипованную резину не на все колеса.

Сахарный вопрос

С 1 июня прекращается действие правительственного постановления о заморозке оптовой и розничной цены на сахар. На данный момент розничная цена сахара-песка ограничена 46 рублями за килограмм. В Минсельхозе при этом указали, что выработанные механизмы поддержки, включая субсидии на килограмм сахара, сохранят.

Документ также вводил предельную розничную стоимость подсолнечного масла (110 рублей), но для масла ограничение снимут 1 октября.

Документ был подписан в декабре 2020 года Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими ретейлерами. Соглашение появилось после того, как президент РФ Владимир Путин возмутился ростом цен на продукты. Так, были установлены максимальные цены на некоторые виды продовольствия, включая сахар (36 рублей за килограмм оптом и 46 — при покупке в магазине) и масло (95 рублей за литр — отпускная цена, 110 — в розницу).

Изначально соглашение должно было перестать действовать 1 апреля, но позднее его продлили.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Неподдельная молочка

С 1 июня в России стартует обязательная маркировка молочной продукции. Согласно распоряжению правительства, требование распространяется в первую очередь на сыры и мороженое.

Исключение составит молочка массой 30 миллиграммов и меньше, упакованная непромышленным способом в розничной торговле. Также нововведение не затронет детское питание (для малышей до трех лет) и специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание.

Маркировка, как разъясняли власти, нужна для того, чтобы можно было отслеживать «жизненный цикл» товара, начиная с его производства и заканчивая продажей в магазине. Каждому продукту хотят присвоить уникальный штрихкод с точными сведениями (наименование товара, производитель, дата, время и место выпуска). Маркировка позволит отслеживать логистику перемещения продукции, что должно помочь избавить рынок от вброса подделок.

Правила на случай ЧС

1 июня в России вступит в силу единый стандарт по информированию граждан о чрезвычайных ситуациях. ГОСТ призван пресечь панику среди населения, когда возникают нештатные проблемы. В документе подчеркивается, что информация о ЧС «не должна носить противоречивый характер».

Чтобы все так и работало, вводятся новые правила. В частности, предложенный стандарт запретит распространять информацию, которая может спровоцировать панические настроения и массовые нарушения общественного порядка. Также закон не разрешит предоставлять информацию ограниченного доступа.

Кроме того, должностные лица будут обязаны предоставлять в СМИ оперативные сведения из зоны ЧС с периодичностью не реже четырех раз в сутки. Наряду с этим управление по связям с общественностью и СМИ администрации региона обязано доводить до населения через средства массовой информации данные об обстановке в зоне происшествия не позднее чем через час после его возникновения и до отмены режима ЧС.

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