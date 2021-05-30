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«Словно радугу ешь»: впечатления иностранцев от русской окрошки
Фото: moscow-live

«Словно радугу ешь»: впечатления иностранцев от русской окрошки

Рафаэль Залян

Общество

Окрошка — один из самых популярных в нашей стране холодных супов летом. Существует не менее двадцати рецептов этого блюда — на мясе, рыбе, с добавлением хрена или редьки. Также встречаются варианты этого супа с фруктовыми ингредиентами и даже морепродуктами. Особую любовь к этому блюду испытывают иностранцы. Некоторые из них преодолевают огромные расстояния, чтобы полакомиться необычным, на их взгляд, супом. «Вечерняя Москва» узнала у выходцев из разных стран, когда впервые они попробовали окрошку и какой рецепт им больше всего пришелся по вкусу.

Как прокисший оливье

Хессус приехал в Москву из Колумбии два года назад. Молодой человек мечтал попасть в страну, где жил и творил Пушкин, чтобы воочию увидеть Кремль, Красную площадь и, конечно, отведать знаменитые на весь мир борщ и пельмени. Окрошка стала для колумбийца настоящим открытием. Корреспонденту «ВМ» гость столицы признался, что ничего подобного ему ранее не приходилось пробовать:

— Это очень необычное сочетание продуктов. Такое впечатление, что ты ешь радугу. В этом супе столько разных ингредиентов, и они так красиво и вкусно сочетаются.

По словам Хессуса, на его исторической родине тоже готовят нечто похожее на русский суп, но после того как он отведал окрошки, о родных кушаньях вспоминает нечасто:

— Аналогом русской окрошки у нас может считаться любимый суп Пабло Эскобара, называемый ахиако. В блюдо добавляют огромное множество инцидентов — от авокадо до кукурузы и сельдерея. В принципе, как и в случае с окрошкой, этот суп миксуется и сочетается с разными добавками. Его можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

Но больше всего иностранцу окрошка напоминает не менее знаменитый салат «Столичный»:

— Салат оливье я тоже попробовал впервые в России. И окрошка по вкусу очень похожа не него. Окрошка — это прокисший оливье. Я не говорю, что это плохо, напротив, это вкусно и необычно.

А из всех имеющихся вариантов холодной похлебки Хессус предпочитает классический рецепт:

— Я, безусловно, люблю гастрономические эксперименты, но в случае с окрошкой я все же приверженец классического рецепта. Больше всего мне понравилась окрошка на кефире.

Блюдо на квасе, к сожалению, колумбийцу пришлось не по вкусу.

Русское гаспачо

А вот Давиду из Барселоны окрошка напоминает по вкусовым качествам сразу два блюда — испанское гаспачо и русский свекольник:

— В Россию я приехал со своей супругой. Она — русская! И еще в Испании она для меня готовила различные блюда своей страны. Сейчас я уже разбираюсь и могу отличить тот же свекольник от окрошки. Эти супы подаются как холодное блюдо в жаркое время года, чтобы освежиться. У нас в Испании таким супом считается гаспачо. Конечно, ингредиенты отличаются, но функция у этих блюд одна — насытить и охладить.

Отведав впервые это блюдо, мужчина очень удивился:

— Когда я попробовал этот суп, я подумал, что пью кислое молоко с овощами. Но потом вкусовые рецепторы распробовали блюдо и я попросил добавки. Мне его хотелось выпить, как будто это коктейль, а не суп.

При этом Давид считает, что русское изобретение очень специфическое, но полезное и многовариантное.

— Я слышал о том, что окрошку можно готовить по разным рецептам, но я, например, часто есть такой продукт не могу. Мне по душе все же горячие блюда, — сказал Давид. — В русской кухне лучшим из лучших я считаю борщ с мясом. Я без ума от этого наваристого и ароматного супа. В нем прекрасно все, и я готов питаться им хоть круглый год.

Из других гастрономических изысков отечественной кухни испанец также выделил пельмени и традиционные русские сладости — пряники и сырники с вареньем.

Читайте также: Окрошка vs свекольник: диетолог озвучила, какой холодный суп полезнее

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