Электротранспорт — поездки без вреда для экологии

Участница фестиваля «Электрофест» Анна Янкова посидела за рулем одного из экомотоциклов, представленных на выставке. Девушка мечтает купить себе такую модель и научиться ездить на ней / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Фестиваль ELECTROFEST 2021 завершился в Центре технических видов спорта «Москва» в третий раз. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на празднике.

На гоночной трассе тишина. Организатор, отвечающий за безопасность во время гонки, махнул рукой, и трасса наполнилась разным электротранспортом. Тут и моноколеса, и гироскутеры, и самые разные электросамокаты: от «стандартных» до тюнингованых образцов. У участников есть немного времени перед стартом, чтобы внимательно из учить трассу и хорошенько размять своих железных коней.

— На старт! Внимание! — слышатся команды судьи.

Марш! Гонка началась. Моноколеса, гироскутеры и электросамокаты сорвались с места. Двигаясь плавно и практически бесшумно, участники мчатся по дорожному покрытию, обгоняя друг друга. Один из участников экозаезда — москвич Евгений Мелентьев. Он увлекся электротранспортом два года назад.

— У меня уже был мотоцикл, но зимой на нем ездить нельзя. Поэтому я думал, чем бы его заменить. И не поверите — решил купить электросамокат. Он отлично подошел под мои запросы: легкий, удобный и достаточно шустрый, — рассказал Евгений.

Такого же мнения придерживается москвичка Наталья Трофимова. Она приехала на фестиваль на моноколесе.

— Это очень удобно для передвижения по городу. На колесе можно и по бездорожью проехать, и по асфальту. А еще его достаточно удобно с собой возить, и он долго держит заряд, — сказала Наталья.

Помимо соревнований, на фестивале организовали выставку электротранспорта. Среди участников — студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Они разработали болид.

— Это одна из последних моделей. В наш болид частично внедрена беспилотная система, но управлять этой машиной все же должен человек. Но в будущем мы хотим создать полностью беспилотный болид, — рассказал инженер Александр Пастушенко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Семенов, директор фестиваля «Электрофест»:

— Уже в третий раз в одном месте собираются любители электрических видов транспорта. Дождь не помешал провести соревнования, и спортсмены смогли успешно пройти трассу. Мы рады, что на наш фестиваль приезжают люди на самых новых и быстрых моделях электротранспорта. Большое внимание мы уделяем безопасности участников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве за два года совершили более 250 000 поездок на электросамокатах. Цена на их аренду варьируется от 25 до 50 рублей за 5 минут. Для электросамокатов действует ограничение по скорости — не более 25 километров в час.

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