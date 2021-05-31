Из юриста — в байкера-пожарного. Как работает специальный отряд московских спасателей

Фото: Марина Найденкова / Вечерняя Москва

День пожарной охраны Москвы ежегодно отмечается 31 мая. Уже несколько лет на страже безопасности города и его жителей стоит группа байкеров-пожарных. Они патрулируют магистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха, привлекаются для ликвидации происшествий и оказания помощи пострадавшим. «Вечерняя Москва» пообщалась с сотрудниками необычной мотогруппы и узнала, почему они решили стать спасателями, как проходят их будни и как попасть в отряд.

Кто они, мотопожарные?

В настоящее время по Москве ежедневно ездят двадцать два пожарно-спасательных мотоцикла, на которых совершается объезд всех административных округов города. Маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута — 60 километров.

В задачу мотопожарных входит прибытие первыми на место происшествия. Расчеты привлекают для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оказания первой помощи пострадавшим, поиска потерявшихся в лесу и содействия в тушении пожаров.

Степан Медведев пришел одним из первых в мотогруппу Пожарно-спасательного отряда № 207 в 2018 году, когда был объявлен набор в отряд. До этого он работал инструктором по конному спорту.

— С детства мечтал стать пожарным. И когда узнал, что появилась такая вакансия, не раздумывая пошел заполнять анкету. К тому времени у меня долгое время был мотоцикл. Это моя «болезнь». И когда мечту и «болезнь» стало возможным объединить в рабочую сферу, бросил все и пришел сюда, — рассказал он.

По словам Медведева, конкурс на место в отряде был большой, а метод тестирования кандидатов на работу — жесткий. Однако через три месяца его мечта осуществилась, уже сегодня он — старший в мотогруппе.

Денис Мудраковдва года назад отказался от карьеры в юриспруденции. Он осознал, что скучная и рутинная работа — не для него. Права на мотоцикл у него были много лет: Мудраков активно занимался мотокроссом. По его словам, высшее образование и опыт в юриспруденции ему помогают трезво мыслить и думать в нынешней профессии.

— Ни разу не пожалел, что сменил работу. Я и не предполагал, что у меня получится попасть в отряд. Слишком долго, пару месяцев, проходил испытания, они были нелегкими. Но результат видите: сегодня я здесь, — говорит Мудраков.

Сергей Ганжелюк накопил богатый опыт в различных профессиях до того, как стал спасателем на железном коне. После получения высшего образования в области государственного и муниципального управления он работал старшим менеджером в строительной компании, а затем — промышленным альпинистом. Наличие прав на мотоцикл и желание помогать людям в конце концов три года назад привели его в мотоотряд.

— Мне нравится стабильность в работе. Я работаю по графику, точно знаю, что сидеть без дела не придется. Нравится движение, адреналин. Кстати, много лет летаю на параплане, — говорит Ганжелюк.

Фото: Марина Найденкова / Вечерняя Москва

Прекрасная вещь

Специалисты отряда работают только в теплый период года на мотоциклах. В другие сезоны — они пожарные. Как говорит Мудраков, работа летом у мотопожарных есть всегда. Иногда они могут находиться на вызовах все суточное дежурство, а иногда бывает пара заявок за смену. Он добавляет, что мотоцикл на дорогах города в целях обеспечения безопасности и спасения людей — прекрасная вещь.

— Мы самыми первыми приезжаем на место, например, ДТП. В плотном городском потоке на обычной машине проехать не так легко. Мотоцикл — это маневренность, оперативность, — говорит Мудраков.

Он вспоминает, как однажды спасателям поступил вызов о том, что в Парке Горького потерялся ребенок. На поиски стянулись и специалисты на машинах, и на мотоциклах. Около часа потребовалось, чтобы найти ребенка. По словам пожарного, маневрировать на железном коне по узким тропам места отдыха было просто.

— Нашли. Мы ездили по всем дорожкам, под каждый куст кричали, звали ребенка, — говорит Мудраков.

Подобные поиски проходили и в Серебряном Бору. Медведев вспоминает, что несколько лет назад уже в темное время суток спасатели искали на большой территории с песчаным грунтом девочку. Ребенка нашли, а мотоциклы в очередной раз доказали, что могут без проблем выполнять поставленные задачи не только на асфальтовом покрытии.

Для работы на месте вызова железные кони пожарных оборудованы всем необходимым инструментом. Среди них огнетушители, пожарный ранец «Игла», аптечка, инструмент «Хулиган» — универсальный лом, комби-резак, кусачки на аккумуляторах и другой аварийно-спасательный инструмент.

Медведев с улыбкой рассказывает про одну забавную спасательную операцию. Однажды в дежурную службу позвонил обеспокоенный мужчина и сообщил, что в центре города из канализации доносится жалобное кряканье утки, которая не может выбраться. Мотопожарные поехали вместе с коллегами из других служб спасать птицу.

— Открыли люк, спустились в канализацию и минут 40 ходили под землей в поисках утки. Она крякала так, словно весит килограмм сорок. Нашли утенка, который в ладонь поместился. Эхо в канализации раздавалось, — со смехом вспоминает Медведев.

Сегодня уже большая утка по кличке Тухля живет в пруду около дома пожарного.

Как попасть в отряд?

Начальник пожарно-спасательного отряда № 207 Евгений Толстой рассказывает, что сегодня в отряде работает 215 человек. Мотогруппа состоит из 40 специалистов. На ежесуточное дежурство заступает шесть мотоциклов. На вызовы никогда не ездит один железный конь, только в паре.

Как говорит Толстой, скучать по мотоциклам вне сезона спасателям не приходится. Они тренируются на специальных закрытых площадках, а также прокачивают теоретические знания.

— Проводятся тренировки, учения. Езду никогда не забываем, — отмечает Толстой.

По его словам, стать мотопожарным может любой человек. Однако он должен строго соответствовать требованиям, ведь ошибки в спасательном деле недопустимы.

— Пожарным мотогруппы может стать человек, имеющий уверенные навыки вождения мотоциклом, то есть начинающий водитель нам не подходит. Мы проверяем все умения на площадке: ряд тестов на управление груженой техникой. Еще кандидат должен быть хорошо физически подготовлен, — говорит Толстой.

Также одним важным требованием к желающему стать мотопожарным является его психологическая устойчивость. Кандидаты на работу проходят ряд тестов у психолога и собеседование. В задачу мотопожарных ко всему прочему входит оказание первой психологической помощи пострадавшим. Человек, который сам может испугаться последствий того же ДТП и впасть в ступор, вряд ли сможет помочь еще и участникам происшествия.

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