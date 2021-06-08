Консервированные ананасы известных брендов скупы на вкус, но безопасны

Фото: www.sxc.hu

Росконтроль решил проверить качество консервированных ананасов известных брендов: Ferragosto, Lorado, «Кормилица», Globus и «Ваш выбор».

Ананасы — популярный деликатес. Свежими любят украшать стол, а консервированные часто используют в приготовлении салатов. Стоит ли это делать? Эксперты считают, что да — все проверенные образцы оказались безопасными. Пестициды в образцах не обнаружены, содержание токсичных элементов — свинца и олова — даже ниже допустимых значений. Мышьяка, кадмия и ртути эксперты тоже не нашли. Однако...

Как выяснилось, в ананасах большинства торговых марок содержится недостаточно витамина С. В 100 граммах консервированного продукта его должно быть 7,5 мг. До этого показателя дотянул только Lorado (10,08 мг на 100 граммов продукта). Следующим идет Ferragosto — 5,72 мг на100 граммов. У Globus средние, но скромные значения — 4,36 мг на 100 граммов. Аутсайдерами стали «Кормилица» и «Ваш выбор» (3,22 и 2,71 мг на 100 граммов соответственно).

— Сироп из консервированных ананасов может использоваться в кулинарии, но покупают этот продукт, конечно, все же ради ломтиков, — рассказывает главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова. — Мы решили выяснить, какой бренд оказался самым щедрым. Больше всего сладких ломтиков оказалось в образцах Lorado и Globus. В отстающих — «Ваш выбор», хотя и там основного продукта более 50 процентов.

Оценили эксперты и органолептические свойства продукта. Как выяснилось, ананасы Globus и «Ваш выбор» — слишком мягкие. Ferragosto имеет недостаточно выраженный вкус, «Кормилица» — с горьковатым привкусом, а Globus — с кисловатым.

— Впрочем, по результатам экспертизы все образцы могут быть рекомендованы к покупке, несмотря на то что некоторые имеют замечания к вкусу и консистенции, — пояснила Ирина Аркатова. — Зато все проверенные ананасы безопасные и качественные.

Диетолог Анна Кудрявцева уточняет:

— Я бы советовала покупать ананасы в стеклянных банках, чтобы видеть товар. Также имеет смысл брать продукт, нарезанный на кружочки или ломтики, причем хорошо очищенный. Если видна шкурка — это брак. А цвет должен быть желтым: это свидетельство того, что ананас полностью поспел и готов к употреблению.

Как пояснила эксперт, лучше, если кусочки продукта плавают в ананасовом соке: найти информацию о нем можно в списке ингредиентов. Однако такой продукт — большая редкость.

— Как правило, производители экономят. Жидкость для консервов делают из воды, сахара и лимонной кислоты, — пояснила Анна Кудрявцева. — Многие не могут удержаться и эту сладкую жижу пьют, а она весьма калорийна.

Читайте также: Как правильно хранить консервы