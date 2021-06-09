На первый — третий рассчитайсь

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Многодетность поощряется государством, озадаченным демографическими проблемами. Российские семьи выдвигают встречные требования, обозначая материальную поддержку в качестве основной мотивации для рождения трех и более детей. Вместе с экспертами «Вечерня» пытается найти золотую середину между ответственностью общества и власти за маленьких граждан страны.

Чем больше разговоров ведется о печальной статистике рождаемости в нашей стране, тем активнее разгораются споры о «цене вопроса». Правительство с каждым годом предлагает новые меры поддержки семей с детьми, а их все равно оказывается мало: многодетных в России по-прежнему менее 10 процентов от общего числа семей с детьми.

По мнению главного внештатного специалиста Минздрава по репродуктивному здоровью Олега Аполихина, чтобы темпы прироста населения повысились, в российских семьях должны появляться на свет не менее троих детей. Увы. Согласно результатам недавнего соцопроса, большинство граждан не хотят быть многодетными родителями, считая, что одного, максимум двоих детей, вполне достаточно. Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег, дефицит жилплощади и отсутствие «второй половинки».

Накопить и родить

Вычислить идеальные условия для рождения ребенка — первого, второго или третьего — с точки зрения социально-экономических обстоятельств еще никому не удалось. В соцсетях этот вопрос обсуждается активно и волнует многих.

«Девочки, как считаете, важна ли материальная обеспеченность семьи перед рождением ребенка или можно в нищете, в долгах, в кредитах рожать? — спрашивает на одном из женских форумов 19-летняя Анна К. — Лично я считаю, что сначала нужно хотя бы себя обеспечить». «Финансовое положение может никогда не улучшиться, — отвечает ей мама двоих детей Ольга Макарова. — Часто слышу от родни, друзей и соседей: мол, если зарплаты хватает только впритык, жилья своего нет, нечего и детей заводить. Многие считают, что иметь ребенка — это роскошь и не нужно плодить нищету. Мы с трудом справляемся, о третьем даже не думаем — не потянем».

Тем не менее суть большинства комментариев на пост Анны сводилась к тому, что рожать нужно. Но — потом. Сначала, по мнению участников дискуссии, необходимо встать на ноги, сделать карьеру, накопить деньги…

Подтверждает популярность такой позиции и исследование, проведенное аналитическим центром НАФИ, согласно результатам которого почти половина россиян в возрасте от 18 до 45 лет не намерены заводить детей. Причины все те же: сложное финансовое положение, плохие жилищные условия и отсутствие партнера. Величина дополнительного дохода, необходимого, по мнению граждан, чтобы в семье появился ребенок, существенно отличается в зависимости от места проживания. Так, жители мегаполиса оценивают содержание одного малыша в 70 тысяч рублей, а провинции — всего в 50 тысяч. Причем чем старше возрастная категория респондентов, тем большую сумму они называют.

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— При таких запросах странно, что в стране вообще появляются дети, — комментирует экономист Андрей Демин. — Среднестатистическая молодежь вряд ли может похвастаться таким доходом. И если говорить о поддержке семей с целью улучшить демографию, то помогать в первую очередь нужно им. На старте, так сказать. Если средств на рождение первенца будет достаточно, то больше вероятности, что в семье появятся и второй, и третий ребенок.

Не менее красноречиво демонстрирует настрой в обществе по поводу рождения детей и результат недавнего опроса, проведенного интернет-сервисом «Авито Недвижимость»: 44 процента молодых семей готовы отложить рождение ребенка ради приобретения жилья. 78 процентов респондентов заявили, что планируют купить квартиру или дом в ближайшие пять лет, подавляющее большинство из них рассчитывают на ипотечный кредит.

В оценке результатов исследований эксперты к единому мнению не пришли. Одни полагают, что запросы молодых семей на определенный доход и комфортное жилье говорят о недовольстве граждан проводимой государством политикой для стимулирования рождаемости. Другие, как, например, заместитель директора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт, видят в этом тренд к осознанному деторождению: «Устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка», — говорит она.

А часики тикают

Стабильно благополучную жизнь гарантирует работа с хорошей заработной платой и успешный карьерный рост — в этом уверено подавляющее большинство россиян в возрасте до 30 лет. Не слишком рассчитывая на материальную помощь государства в начале профессиональной деятельности, многие молодые люди предпочитают в буквальном смысле загрузить себя работой настолько, что на личную жизнь и уж тем более рождение детей не остается ни времени, ни сил. Среди тех, кто не планирует заводить детей до 25 лет, женщин больше, чем мужчин, уточняют авторы социологических исследований. Юные дамы чаще всего объясняют неготовность становиться матерями как раз из-за страха упустить карьерные возможности. По данным Росстата, в нашей стране всего 20 процентов женщин рожают первого ребенка до 25 лет.

Остальные откладывают материнство как минимум на пять-десять лет. В итоге они в силу возраста не успевают родить того самого третьего.

— Затянув с материнством, конечно, есть риск остаться совсем без детей, — считает акушер-гинеколог одного из столичных репродуктивных центров Татьяна Самохина. — Но современная медицина успешно решает эти проблемы. У нас в клинике с каждым годом увеличивается процент женщин, которые благополучно рожают первенца даже после 40 лет, и, кстати, далеко не у всех из них есть мужья. Конечно, многодетными они вряд ли станут. Но, как показывает моя практика общения с такими пациентками, они к этому и не стремятся. Как правило, это успешные, самодостаточные женщины, планирующие после рождения малыша поскорее выйти на работу.

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Позднее материнство не первый год отмечается как устойчивая тенденция во всем мире. Так, социолог, профессор Университета штата Техас Джон Мировски видит проблему в том, что «биология и реальное положение дел в обществе не очень совпадают». С учетом расчета эмоциональной зрелости и биологического возраста эксперт утверждает, что лучший возраст, чтобы стать мамой впервые, — 29 лет. Мол, к этому времени женщина получит образование, успеет сделать карьеру и выстроить прочные отношения с партнером.

А на различных женских форумах становится все более популярным призыв: «Успейте пожить для себя». Всевозможные «эксперты» подробно объясняют, что не стоит никого слушать о «тикающих часах», напоминающих о краткости детородного возраста и «прежде чем брать на плечи обузу в виде плачущего и не дающего спать карапуза, нужно постараться получить от жизни максимум удовольствия». На одном из сайтов договорились даже до того, что только после 30 лет ребенок становится для женщины по-настоящему желанным, а значит, она будет ответственнее о нем заботиться.

— Здесь отлично срабатывают двойные стандарты, — говорит психолог Людмила Федотова. — С одной стороны, отложенное материнство можно объяснить инфантильностью и неумением молодых за свою-то жизнь отвечать, что уж говорить о ребенке лет в 19–20. А с другой — все это легко оправдать ответственностью: мол, молодые люди серьезно подходят к вопросу родительства.

Планы сначала «пожить для себя», свить комфортное гнездо, добиться профессиональных успехов на самом деле говорят о растущем в нашем обществе эгоизме.

И что наличие детей просто-напросто не вписывается в представления молодежи о комфортной жизни, полной удовольствий. Потому рождение ребенка вычеркивают из близлежащих планов. А с возрастом, как известно, аппетиты вырастают. От успешной карьеры отказаться куда сложнее, чем от ее перспектив. Да и человека, с которым захочется построить семью, ведь можно не встретить, если озадачиваться только профессиональными достижениями. Если честно, мне кажется, что о многодетности как массовом явлении в нашей стране говорить рано.

Потому, что в наше время личные, я бы даже сказала, индивидуальные интересы каждого возведены в абсолютный приоритет. Но детей нужно хотеть, а не заводить. Поэтому ребенок не должен становиться частью бизнес-плана, да и по-настоящему ответственный родитель не может быть эгоистом.

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Поддержать вовремя

Тем, что в нашем обществе доминирует психология потребления, эксперты объясняют самые разные негативные явления в обществе. Дети наши инфантильные, потому что мы их избаловали. Молодежь работать не хочет, потому что ленива. Семьям жилье и льготы подавай, чтобы они демографическую проблему решали… Наверное, отчасти все так и есть. И, согласно опросу Фонда общественного мнения, 65 процентов россиян считают, что позиция государства по семейной политике значительно влияет на решение, связанное с появлением в семье ребенка. Однако когда родителям задали вопрос, учитывали ли они при обсуждении этого вопроса меры господдержки, положительно ответили лишь 13 процентов.

— При вполне понятных финансовых проблемах, особенно в условиях экономического кризиса, в ответах респондентов, объясняющих нежелание становиться многодетными материальными трудностями, есть все-таки доля лукавства, — считает социолог Алексей Егоров. — С рождением третьего ребенка количество выплат, пособий и прочих льгот вырастает в разы. Вопрос с жильем у российских семей, причем не только многодетных, действительно стоит остро, и решить его даже в течение жизни удается не всем, но это же не значит, что нужно отказываться от рождения детей.

При этом давайте не будем сбрасывать со счетов, что заботиться и обеспечивать всем необходимым ребенка должны в первую очередь родители. По данным Росстата, число малоимущих в нашей стране — 9,2 процента. Даже если учесть, что цифра эта занижена, предполагать, что большинство граждан не хотят обзаводиться детьми по причине бедности, по меньшей мере, наивно. Думаю, первопричина кроется в другом. По сложившемуся стереотипу, «двоих вполне достаточно», чтобы реализовать себя в родительстве.

А у государства пока не хватает аргументов и мотиваций, чтобы многодетность стала нормой, а не фактором риска для благоприятных условий жизни каждого члена семьи. Комфорт — это ведь не только финансовая обеспеченность и много квадратных метров. Это еще и возможность самореализации, наличие свободного времени, посвященного тем или иным потребностям, которых немало у современных мужчин и женщин. А забота о каждом ребенке требует в равной степени материальных и нематериальных затрат. Имеющие детей это понимают. И никакие дополнительные финансовые средства не добавят сил и времени, которые нужны для заботы о детях. Ответственные родители прежде всего рассчитывают на себя. Безответственным — любая сумма покажется малой, да и что потратят они ее на детей, порой вызывает сомнения.

Не буду далеко ходить за примерами. Моя невестка Даша, например, о третьем ребенке даже думать категорически отказывается. Хотя и с жилплощадью проблема решена, и зарплаты отца семейства на жизнь хватает.

Вот только видит сын своих детей крайне редко, приходя с работы за полночь. А жена его, пробегав весь день за годовалым Темой и позанимавшись, пока он спит, с четырехлетним Максом, искренне не понимает, где найти время и силы на третьего, гипотетического малыша. А еще Дарья, дипломированный детский врач, очень хочет на работу. Не ради карьеры, нет.

Просто быть врачом — ее мечта, которую она сознательно отложила на время ради рождения детей. Но когда-то и она должна стать реальностью… — Решение стать родителем — это не только выбор, но и отказ от чего-то, — говорит она. — И вряд ли в этом нужно рассчитывать на какую-то компенсацию от государства. А чтобы в семьях было много детей, должны быть условия, при которых родители могли сами зарабатывать на их содержание, реализовываться в профессиональном плане, подавая детям пример, но при этом имели бы возможность проводить с ними время. Но если бы я родила первого сына раньше, не исключаю, что сейчас у нас было бы трое детей.

Фото: Рixabay

Совместить учебу с рождением ребенка, по мнению экспертов, в наши дни нереально. Работать и воспитывать детей — сложно.

— Начинать решать демографическую проблему нужно с помощи молодым в организации жизни вообще, чтобы они могли вовремя все успеть, — считает социолог Алексей Егоров. — Знаете, говорят: где двое, там и трое.

Но начинается-то все с одного. Человек, нашедший свою половину, принимает осознанное решение вместе с ним растить и воспитывать ребенка. Эти двое отдают любовь малышу. И вот в это самое время им нужна поддержка. В тот самый момент, когда молодая семья начинает вставать на ноги.

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