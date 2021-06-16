Давай поговорим: задушевные беседы с близкими на кухне уходят в прошлое

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Оправдать сумасшедшими скоростями современной жизни можно все что угодно. На вопрос «Как дела?» проще ответить «Норм» и понестись дальше, даже если внутри бушуют эмоции. Все равно — «норм».

Потому что если вдруг начнешь откровенничать, рискуешь прослыть навязчивым. Или и того хуже — придется выслушивать в ответ несовершенства чьей-то чужой действительности.

Страшно понять, что ты не интересен. И некогда проявить искреннюю заинтересованность к другим. «Лучше тебе не знать», — заботливо произносит растерзанный проблемами муж рискнувшей поинтересоваться его делами жене. «Не бери в голову!» — отмахивается она в ответ на встречный вопрос о здоровье, настроении, переживаниях… И «Сам разберусь» — бросают родителям дети, как в зеркале отражая взрослое отношение к открытости и искренности, на которых держатся прочные семейные связи. Некогда поговорить, но остро хочется быть услышанным — особая примета XXI века.

Вопрос доверия

Результаты исследования, проведенного недавно популярной социальной сетью, показали: порядка 43 процентов подростков не делятся переживаниями с родителями. Чаще всего ребята молчат о своих эмоциях, отмечают эксперты.

Основная причина — страх ссор, осуждения или непонимания. При этом три четверти взрослых беспокоятся, что дети могут завести в сети нежелательные контакты, а 44 процента пап и мам уверены, что их ребенок что-то от них скрывает.

— Пубертатному возрасту свойственны поиск собственного «я» и проблемы с самооценкой. Это время первой любви, новых переживаний, приобретения жизненного опыта на пути к взрослению, — комментирует кандидат педагогических наук Татьяна Седова.— Чтобы подросток захотел поделиться своими эмоциями, между ним и родителями должны быть очень доверительные отношения. Но даже в этом случае дети часто предпочитают умалчивать о событиях в своей жизни, знакомствах, которые, по их мнению, не понравятся родителям. Просто потому, что не хотят разочаровывать пап и мам.

Отчасти это провоцируют сами родители, используя практику поощрений ребенка за хорошее поведение, те или иные достижения. Срабатывают здесь и наблюдения детей за поведением взрослых. Если мама, например, купив себе дорогие духи, просит дочку не говорить папе, не исключено, что в каких-то ситуациях девочка примерит эту модель на себя. Мальчикам в большей степени свойственно скрывать какие-то свои проколы. Думаю, в этом им тоже есть с кого брать пример. Ребенок не может сам по себе научиться скрытничать. Поэтому степень его откровенности во многом зависит от уровня доверия между всеми членами семьи, в которой он воспитывается.

Взрослый мир рисует не слишком оптимистичную картину. Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС еще пару лет назад выяснили, что динамика межличностного доверия в нашем обществе год от года резко снижается. Так, отвечая на вопрос, с кем у вас сложились откровенные отношения, 53 процента россиян называли супруга (супругу), 46 процентов — родителей, а 44 процента — детей. В наши дни подавляющее большинство респондентов заявляют, что перестали доверять даже близким родственникам.

Согласитесь, при таком раскладе говорить об откровенности вряд ли имеет смысл…

— Статистика грустная, особенно если учесть, что доверие — это путь к откровенности, которая, в свою очередь, главный показатель чувств, — комментирует кандидат философских наук Андрей Чагаровский. — А в наше время их модно не проявлять, а демонстрировать. Разница огромная. Думаю, причина в том, что наше общество потребления окончательно испортил индивидуальный подход, поставивший интересы каждой конкретной личности во главу угла. Недаром же XXI век все чаще называют эрой одиночек и эгоистов, которые словно соревнуются во всем, от карьеры до личной жизни.

Все хотят быть преуспевающими. А искренние чувства делают нас уязвимыми. Мы, как дети, боимся разочаровать какими-то своими слабостями — коллег, друзей, любимых. И тем самым спугнуть иллюзорность благополучия, в которой пребываем. Ведь и мы, не дай бог, можем разочароваться… Оттого и число людей, знающих нас такими, какие мы есть на самом деле, резко сокращается.

Об опасности быть открытым и откровенным постоянно твердят на модных тренингах «Как стать успешным». А от призывов жить прежде всего для себя во всевозможных рекламных роликах буквально рябит в глазах. И, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 55 процентов россиян уверены, что любовь к другим начинается именно с любви к себе.

— В том, чтобы себе нравиться, нет ничего плохого, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Комплексы мешают жить, совершенствоваться и реализовывать планы. Другой вопрос, когда в процессе каких-либо внутренних переживаний человек замыкается, пытаясь в одиночку справиться с волнующими его проблемами. Как показывает практика, это не идет на пользу ни ему самому, ни тем, кто относится к его ближайшему окружению. Совет о том, что люди должны разговаривать, озвучивая те или иные сомнения, обиды, желания, стар как мир. Но если нет близости, значит, нет честности и, соответственно, доверия. В итоге, избегая откровенности ради условной бесконфликтности, многие семьи проживают жизнь в номинальности отношений, за которой кроется внутреннее ощущение одиночества, эмоциональной и душевной пустоты.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Превратности парадности

Любые выяснения отношений требуют не только времени, умения слушать, но и сил признать свою неправоту, а значит, и свои недостатки. Это, по мнению экспертов, куда сложнее, чем пребывать в убежденности собственной непогрешимости.

— Попытка продемонстрировать свою жизнь с лучшей стороны, чем она есть на самом деле, спровоцировала практику делиться успехами в сети, — комментирует психолог Илья Суровцев. — Селфи типа «смотрите, я на Мальдивах» или фото с рабочего места, наглядно показывающего статус и положение пользователя, — этим, в общем-то, ребяческим хвастовством еще лет десять назад увлеклись многие. Казалось бы, все безобидно, даже если учесть склонность подавляющего большинства преувеличивать свои достоинства и прятать недостатки.

Но иллюзии, нарисованные в «парадных портретах», буквально берут в плен сознание, заставляя «жертву» все больше времени проводить в сети, любоваться на себя идеального, получать «лайки», абстрагироваться от реальных проблем, занимаясь самообманом и теряя социальные связи, чувство привязанности к близким людям. Но врать себе бесконечно невозможно.

Реальность, как бы ты от нее ни отстранялся, все равно рано или поздно ткнет носом в ту самую правду, от которой не убежать. И сегодня мы наблюдаем очень интересный феномен: на смену демонстрации идеальной жизни в соцсетях приходит мода на шокирующие откровения — о провалах, неудачах, проблемах…

Так называемая новая искренность активно пропагандируется в интернет-сообществах: мол, «сейчас наступило время показать свое несовершенство, невозможность во всем быть успешными, для всех и всегда привлекательными и оптимистичными». По оценке экспертов, активно обсуждающих феномен на круглых столах и в онлайн-дискуссиях, потребности в «новой искренности» способствует беспрецедентно высокий уровень стресса из-за неудовлетворенности в самореализации и… доверительных отношений с близкими. В общем, за что боролись…

— Желание выговориться, найти опору вполне нормально для человека, — комментирует кандидат медицинских наук, психиатр Олег Греков. — И нормально, когда в несчастье, проблемах, связанных с эмоционально-подавленным состоянием, помогают люди, которые знают, как утешить и чем помочь. А вот советы сторонних наблюдателей могут, напротив, навредить.

Во-первых, потому, что тем, кто описывает свои беды в соцсетях, свойственно искажение фактов. Эта некая форма синдрома Мюнхгаузена часто связана с попыткой гипертрофировать проблему, а заодно убедить себя, что в ней виноваты обстоятельства, другие люди, но не ты сам. А как помочь тому, кто искажает действительность? Во-вторых, я не советовал бы надеяться на заочные консультации специалистов по интернету, поскольку их якобы блестящие звания и научные достижения могут оказаться пустышкой. Живое общение, теплое, доброе слово, сказанное родным и по-настоящему близким человеком, в любом случае будет эффективнее. И еще: у нас не очень принято с психологическими проблемами обращаться к профессиональным врачам, клиническим психологам, но, поверьте, это лучше, чем риск открыть душу шарлатану.

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Бесценный дар

По статистике социологических опросов, сегодня 52 процента россиян недовольны своей жизнью. Какой процент из них ищет утешения в сети, статистика умалчивает. Однако аналитики Международной ассоциации изучения интернет-сообществ утверждают: человек, имеющий более 300 друзей в различных социальных сетях, как правило, трагически одинок.

— Типичная ситуация, когда утраченные доверительные отношения со своим ближайшим окружением идут по пути наименьшего сопротивления, создавая виртуальный круг друзей, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Это происходит потому, что человек — существо все-таки социальное, ему необходимо контактировать, общаться, делиться новостями, мыслями, переживаниями. И, конечно, далеко не все интернет-контакты иллюзорны.

Многие находят в сети единомышленников, друзей по интересам. Но бросаться на выручку в какой-то критической ситуации сетевой друг вряд ли будет. Скорее, он просто уйдет в офлайн, поставит «в игнор». Это нужно очень четко понимать, чтобы однажды, в самый трудный период, не начать испытывать тотальное одиночество.

Впрочем, в сложных жизненных ситуациях, которые невозможно решить в одиночку, россияне все-таки чаще всего обращаются к родственникам, членам семьи — так в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения ответили 62 процента респондентов. Проверенных временем друзей на помощь зовут 24 процента, а к любимому человеку за поддержкой готовы обратиться 18 процентов опрошенных.

И хотя за последние десять лет доля тех, кто рассчитывает в трудную минуту на родных, снизилась, виртуальные знакомые в списках доверенных лиц россиян не значатся вообще.

— Как бы ни пропагандировалось интернет-общение, оно все равно никогда не сможет заменить настоящее, — считает социальный психолог Илья Суровцев. — Разговаривать откровенно, правдиво и искренне можно только глядя в глаза собеседнику, который, как и вы, в равной степени, заинтересован в беседе. Общение в сети строго индивидуально, вы общаетесь только тогда, когда хотите, и на темы, которые вам приятны и интересны, при этом потребности оппонента вам не важны. Это больше похоже на монологи, люди ими обмениваются, но при этом их занимает сама тема, но не личность того, с кем обсуждается та или иная проблема. А беседа вживую преследует совсем другие задачи: договориться, услышать друг друга, найти компромисс, понять, чем помочь визави. В первом случае честность необязательна, при живом общении она крайне необходима.

…Быть ли честным и откровенным с собой и близкими, конечно, каждый решает сам. Главное, вовремя понять, что доверие — бесценный дар, потерять который легко, а вот завоевать снова порой очень непросто.

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ОБЪЯТИЯ МОГУТ ИСЦЕЛИТЬ

Ученые заметили: отсутствие или недостаток именно живого общения приводит за два года такой жизни к увеличению риска депрессии в два раза. Причина, по мнению экспертов, в потребности физического контакта — объятий, прикосновений, заботливых касаний, которые свойственны личным беседам, предполагающим высокую степень доверия и откровенности.

Так, психологи Орегонского университета здоровья и науки, проведя исследование, выяснили: люди, которые регулярно встречались вживую со своими знакомыми и родственниками, оказались меньше подвержены депрессиям, чем их коллеги, которые проводили сопоставимое время за общением через интернет. Возможность обнять или прикоснуться к собеседнику позволяет чувствовать себя лучше, утверждают специалисты.

А У НИХ ТАК

В США не принято делиться личными переживаниями с родными и друзьями: большая часть американцев предпочитает обсуждать проблемы со специалистами. Некоторые работодатели даже заключают контракты с медицинскими клиниками, чтобы работники в случае возникновения сложной жизненной ситуации могли обратиться к ним за помощью.

В Китае и Японии «разговоры по душам» не встраиваются в восточный менталитет. И если китайцы ищут поддержку в соцсетях или на горячих линиях, то японцы находят ее на дне бутылки — если во всем мире уровень алкоголизма по сравнению с прошлым веком снизился, то в Стране восходящего солнца он вырос. В Великобритании успехом пользуется служба «одноразовых» звонков.

По сути, это самая обыкновенная горячая линия, но вместо психологов звонки принимают волонтеры. Как показала практика, англичанам куда важнее выговорить свою проблему обычному человеку, чем получить помощь. Это как завести беседу с попутчиком в поезде — и тебе легче, и собеседника, которому раскрыл душу, больше никогда не увидишь.

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