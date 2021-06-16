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Как работают МФЦ в период нерабочих дней
Москвичка Елена Меньшикова пришла во флагманский офис «Мои документы» Центрального округа, чтобы получить услугу «Согласование границ земельного участка». Перед визитом она заранее записалась на прием на сайте mos.ru / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Как работают МФЦ в период нерабочих дней

Марьяна Шевцова

Общество

16 июня в столичных центрах «Мои документы» рассказали, как получить гос услуги в период объявленных нерабочих дней.

Будний день, обеденное время. Во флагманском офисе государственных услуг «Мои документы» Центрального округа на входе встречают две сотрудницы.

— Вы по какому вопросу? Записаны на прием? — уточняет у меня одна из них.

Рядом стоит мужчина, который пришел на вакцинацию, его пускают внутрь. Следом подходит женщина — за госуслугой, но она не записана.

— Вам нужно зайти в личный кабинет на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, выбрать нужную услугу, дату, время и записаться, — объясняет специалист «Моих документов». — Сейчас без записи мы не принимаем.

Руководитель этого флагманского центра Михаил Жиганов пояснил, что без записи на территорию офиса пустить могут, если у человека с собой есть сертификат о вакцинации или QR-код сертификата — в период текущих нерабочих дней действуют именно такие правила.

— Записаться на получение услуги очень легко и быстро. А если учесть, что практически 98 процентов услуг и сервисов мы предоставляем по экстерриториальному признаку, то выбрать можно абсолютно любой центр госуслуг, — рассказал он.

При этом такие важные госуслуги, как регистрация рождения, оформление паспорта гражданина РФ или социальной карты москвича, предоставляются без записи. Полный список услуг доступен на сайте md.mos.ru.

— Замечу, что многие наши услуги также предоставляются в онлайн-формате. Так что я советую сейчас, при неблагоприятной эпидситуации, пользоваться этой возможностью и не посещать места большого скопления людей, — добавил Михаил Жиганов.

Без проблем на получение услуги «Согласование границ земельного участка» записалась москвичка Елена Меньшикова.

— Зашла в личный кабинет, выбрала удобный офис, время и приехала. Никаких очередей нет. Меня приняли очень быстро и во всем помогли, — поделилась она.

Елена часто посещает «Мои документы» и, по ее словам, всегда остается довольна качеством оказанных услуг.

КСТАТИ

Сотрудники центров госуслуг убедительно просят всех приходить в строго в назначенное время. В случае опоздания администратор не сможет выдать талон на получение услуги. На территории «Моих документов» необходимо обязательно находиться в защитной маске и перчатках. Городские власти заботятся о здоровье жителей и стремятся снизить риск распространения коронавирусной инфекции в столице.

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временное ограничениеЦентр «Мои документы»госуслуги
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