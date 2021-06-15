Горожанам рассказали, как будут работать социальные учреждения в Москве до 20 июня

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Москве дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Из-за ограничений изменен график работы некоторых социальных учреждений столицы.

Все поликлиники, больницы и медучреждения работают в обычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Московские организации дополнительного образования временно останавливают свою деятельность.

В центрах «Мои документы» теперь большинство госуслуг можно получить только по предварительной записи. Без записи доступны регистрация рождения, брака, оформление паспорта, выдача карты москвича, полиса ОМС и т. д. С полным списком доступных без записи услуг вы можете ознакомиться на сайте организации.

Для получения остальных услуг необходимо предварительно записаться на официальном сайте мэра Москвы. Отдельно уточняется, что посетители, прошедшие вакцинацию от COVID-19, могут воспользоваться всеми услугами без записи.

Отделы ЗАГС в столице с 15 по 19 июня будут работать по предварительной записи — по телефону или на сайте. Все ранее согласованные даты церемоний сохраняются.

Центры социального обслуживания, учреждения помощи семье и детям, центры «Моя работа» и «Моя карьера» с 15 по 20 июня работать не будут. Центр «Профессионал» в этот период переводит обучение в дистанционный формат, а экзамены будут проходить очно с соблюдением защитных мер.

Образовательные учреждения переводят обучение в онлайн-формат — столичные колледжи и Московский городской педагогический университет проводят занятия удаленно. Экзамены, которые не требуют очного присутствия, также будут проводиться онлайн.

Читальные залы Главархива не будут работать с 15 по 20 июня. Часть документов можно будет посмотреть онлайн.

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