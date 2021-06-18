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Карты, тело, карандаш: как россиян лечат через творчество
Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Карты, тело, карандаш: как россиян лечат через творчество

Юлия Евграфова

Общество

Пандемия коронавируса запустила у россиян множество «спящих» страхов и психологических проблем. И если раньше с этими глубинными переживаниями наши соотечественники справлялись сами, то теперь им все чаще приходится обращаться за помощью к психотерапевтам. Чтобы людям было проще говорить о своих «болях», специалисты используют в том числе и необычные методы диагностики. С помощью чего россиянам легче рассказывать о наболевшем и можно ли самостоятельно себя «излечить» — в материале «Вечерней Москвы».

Рисунки, отражающие переживания

Метафорические ассоциативные карты (МАК) — некий набор картинок размером с игральную карту. Это один из инструментов работы с людьми в арт-терапии. У них нет единой интерпретации для всех пациентов. Но МАК являются неким «психологическим зеркалом», отражающим внутреннее состояние человека, его настроение и проблематику.

Как рассказала «ВМ» медицинский психолог ПКБ № 13 Ольга Краснова, этот инструмент диагностики и работы используют с людьми любого возраста. По ее словам, процесс взаимодействия с картинками помогает активизировать своего «внутреннего ребенка» и создать возможность для отработки волнующей проблемы на символическом уровне.

Карты, тело, карандаш: как россиян лечат через творчествоФото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

— С детьми работать с МАК очень просто и приятно. Но наша задача — со взрослыми работать с метафорическими картами, как с детьми. Ввести их в этот контакт и работу. Специалист, обладающий только этой техникой, без квалификации и умения работать в какой-то парадигме, без опыта, превращается в формат гадалки. Это просто мой любимый инструмент работы с пациентами. Одна из изюминок, которую я ввожу, — пояснила Краснова.

Как дополнила собеседница «ВМ», те метафорические карты, которые люди покупают для самостоятельной работы, можно использовать без помощи специалиста. Но прогресса и полноценной проработки «болей» в таком случае не будет, заключила медицинский психолог.

Смотри, касайся, чувствуй

Другой нестандартный метод снятия психологических зажимов — телесно-ориентированная терапия. Во время такого группового занятия его участники учатся лучше осознавать свое тело, управлять им и расслабляться, свободно смотреть друг другу в глаза, доверять, допускать легкие прикосновения.

Как объяснила врач-психотерапевт ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева Анна Ключникова, интеграция и осознание своих чувств и переживаний помогают человеку в дальнейшем лучше понимать себя и свое состояние, выстраивать более искренние социальные отношения. Интегрируя собственные телесность и сознание, мы становимся более целостными и естественными, добавила психотерапевт.

В современном цифровом мире, живя в постоянном информационном потоке, многие люди одиноки, отстранены не только друг от друга, но и от себя, им бывает сложно общаться, находить общий язык, отметила Ключникова. По ее мнению, если человек настолько замкнут и отстранен от мира, что это не позволяет выстроить ни дружеских, ни социальных, ни любовных отношений с людьми, то это повод обратиться за помощью к специалисту.

— Подобные телесно-ориентированные мастер-классы проводятся, как правило, на открытых мероприятиях. Работа в больнице несет несколько иной характер, более ориентированный на терапевтический процесс, — уточнила собеседница «ВМ».

Прорисовывая и стирая эмоции

Проработать внутренние переживания можно и с помощью арт-терапии. Испытывая какой-либо эмоциональный дискомфорт, людям часто сложно описать всю гамму своих чувств и эмоций. В таком случае на помощь приходит рисунок, который никогда не врет. Такое мнение высказала врач-ординатор по специальности «психиатрия» ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева Кристина Мещерякова.

Во время занятия, пояснила специалист, человеку не нужно ничего проговаривать, рука сама все воспроизводит. Но важно грамотно интерпретировать рисунок вместе с психологом.

— Бессознательное от сознательного отделяется такой «огромной стеной». Это «некая сила», которая удерживает бессознательное, потому что мы в течение жизни сталкиваемся с какими-то сложными ситуациями, стрессом, тяжелыми воспоминаниями. Это все со временем уходит в бессознательное, чтобы мы каждый день не прокручивали в голове эти переживания. Такая природная защита. И когда это бессознательное выходит наружу, человек обычно испытывает тревогу, дискомфорт, он не понимает, почему постоянно пребывает в каком-то депрессивном состоянии, не знает, что с этим делать, — разъяснила Мещерякова.

Вот так, выбрав подходящий для себя «инструмент диагностики», каждый россиянин может избавиться от психологических проблем. Через творчество, глубокое ощущение себя и, конечно, с помощью грамотного специалиста.

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