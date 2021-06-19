«Цены привлекательные»: эксперт рассказал, во сколько обойдется отдых в Турции

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С 22 июня Россия возобновит регулярные и чартерные рейсы в Турцию. В оперштабе уточнили, что такое решение приняли после визита российской делегации в республику. Такая новость, конечно, сразу поменяла планы многих наших соотечественников. Да и у туроператоров молниеносно добавилось работы. О том, что произошло с ценами на путевки после сообщения об открытии Турции и какие варианты есть у туристов, чьи поездки в эту страну ранее отменились, — в материале «Вечерней Москвы».

«Зеленый свет» для туристов

После новости о восстановлении авиасообщения России с Турцией эксперты отметили резкий рост спроса на туры в эту страну. Только за первый час после появления информации интерес россиян вырос в семь раз.

И это неудивительно, ведь Турция всегда пользовалась большим спросом у российских туристов. Однако из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации республику закрыли для наших соотечественников с 15 апреля по 1 июня. После было решено продлить временный запрет на вылет. С 22 июня авиасообщения возобновятся в полном объеме.

Сейчас всем туристам, кто соберется лететь в Турцию после ее открытия, нужно будет предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. Причем его следует делать не ранее, чем за 72 часа до вылета. Либо предъявить экспресс-тест на антитела, сделанный максимум за 48 часов до вылета. Этот документ не нужен тем, кто вакцинировался более 14 дней назад или переболел ковидом не больше, чем полгода назад. Также въезжающих в Турцию могут обязать пройти ПЦР-тест на границе.

Почем и для кого отдых

Еще один вопрос, который сейчас волнует многих россиян, — а что с ценами на туры в Турцию? Как пояснил «ВМ» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, после объявления о возобновлении авиасообщения они не поднялись.

— Туристов, которые не реализовали свое право с прошлого и этого года, около миллиона. Так что Турция востребована, запросов на нее увеличилось в разы — и бронирований, и оплат туров. На первом этапе цены на недельный отдых будут от 30 тысяч рублей на двоих с завтраком — это суперминимум. Это так рассказывают... А реально — 50–60 тысяч и выше. Все зависит от курорта и категории, режима питания. Но цены привлекательные для россиян, поэтому будет востребовано данное направление, — сказал эксперт.

По словам собеседника «ВМ», если у туристов была путевка, например, на апрель, то сейчас они не смогут отправиться в путешествие по такой же цене. Это возможно только с доплатой. По изначальной стоимости они смогут отдохнуть осенью.

— Цена низкого сезона не может быть приравнена к цене высокого, — пояснил Барзыкин.

Он дополнил, что и сейчас для каждого туриста смогут подобрать какой-то оптимальный вариант.

Что выбираю туристы

По мнению вице-президента РСТ, Турция в фаворитах не только у россиян, но и у жителей Германии, Великобритании, Польши, Чехии и северной части Европы.

— Это же крупнейшая туристическая держава, которая имеет, помимо естественных рекреационных богатств и потенциалов — Средиземноморья, гор и прочего, серьезные вложения в инфраструктуру туризма. Одну из лучших в мире. Поэтому Турция всегда пользуется спросом, — пояснил Барзыкин.

Как отметил эксперт, абсолютное большинство жителей России все равно отдыхают внутри страны. Только Сочи за сезон принимает столько же туристов, сколько вся Турция, сказал Барзыкин. В этом году эксперты прогнозируют около семи миллионов путешественников на этом отечественном курорте. Собеседник «ВМ» связал это с отсутствием у большинства россиян загранпаспорта и более высокой ценой заграничных турпутевок.