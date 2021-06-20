Индийский штамм: что нужно знать о самом агрессивном варианте COVID-19

Фото: Pixabay

Новый штамм коронавируса — индийский, или, как его еще называют, — «дельта» быстро и агрессивно вытесняет исходные варианты COVID-19 — уханьский, британский и южноафриканский. «Вечерняя Москва» собрала всю известную на данный момент информацию о вирусе «дельта», а также узнала, какие методы борьбы против него работают.

Как появился «дельта»-вирус

Первое упоминание об индийском штамме коронавируса было зафиксировано в публикации СМИ за 6 октября 2021 года. Уже тогда этот вариант был назван of concern, то есть требующий особого внимания. В феврале и марте текущего года этот вариант COVID-19 был выявлен в Великобритании, а потом в США, далее «дельта» распространилась в 80 странах мира.

В России о индийском штамме заговорили весной этого года. Так, 21 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала официальное заявление, что индийский штамм обнаружен в Российской Федерации. По последним данным, почти в 90 процентах новых выявленных случаев COVID-19 в столице обнаружен именно этот штамм. Для тех же, кто переболел предыдущими вариантами коронавируса, необходимо иметь в два раза больше антител, чтобы противостоять «обновленному» вирусу.

На что повлияла мутация?

Новый штамм SARS-CoV-2, пришедший из Индии, поменял свои ключевые показатели. Изменились цепи белков, аминокислот и нуклеотидов. Как отмечают специалисты, у вируса теперь две главные цели — размножаться и заражать как можно больше людей. Среди основных характеристик «дельты» ученые выделяют:

— более короткий инкубационный период — он длится от четырех до пяти дней;

— он быстрее распространяется по стране и по миру;

— практически полностью вытесняет исходные варианты COVID-19 и становится доминирующим;

— вызывает более тяжелую форму недуга, причем и среди молодого населения;

— практически устойчив к системе лечения, выработанного ранее для других штаммов коронавируса;

— способен вызвать повторное заражение у тех, кто ранее переболел коронавирусом.

Симптомы

Среди самых главных симптомов, которые выделяют медики у заболевших индийским вариантом коронавирусной инфекции, являются: боль в горле, головная боль, лихорадка, насморк и кашель.

Способна ли вакцина остановить «дельту»?

Согласно информации медиков и ученых, по причине двойной мутации в индийском штамме ковида одна из мутаций может помогать опасному вирусу избегать антител, которые были выработаны с помощью вакцины. Еще одна мутация, имеющая нечто общее с южноафриканским вариантом коронавируса, делает новый вирус не полностью, но частично устойчивым к вакцине. При этом данный факт не делает вакцинацию бесполезным процессом, так как прививка вызывает широкую иммунную защиту.

Стоит отметить, что в РФ вакцина «Спутник V» прошла испытания относительно индийского штамма и показала примерно схожую эффективность, что и против предыдущих вариантов COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице индийский штамм коронавируса выявлен почти у 90 процентов новых заболевших COVID-19 жителей города. По словам мэра, этот вариант вируса оказался более агрессивным, чем другие штаммы, и он распространяется быстрее.

Также глава города отметил, что в столице выстроится своего рода щит вокруг коронавируса, когда большинство москвичей вакцинируются, а также будут соблюдать эпидемиологические меры защиты. Он напомнил о необходимости вакцинации горожан. Именно этот процесс, подчеркнул Собянин, позволит остановить распространение опасного заболевания.