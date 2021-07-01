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Ксанри ведет по следу

Андрей Объедков

Общество
Ксанри ведет по следу
Павел Шабанов с собакой Ксанри / Фото: Из личного архива Павла Шабанова

21 июня профессиональный праздник отметили кинологи МВД.

В столице кинологические центры есть в каждом административном округе и в УВД на Московском метрополитене.

Вместе с коллегами в этот день принимал поздравления и младший инспектор-кинолог УВД по Западному округу старший прапорщик полиции Павел Шабанов, награжденный медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За отвагу». Эти награды он получил, участвуя в чеченской кампании.

— Я находился там в служебной командировке со своей собакой по кличке Бой, — вспоминает Павел Шабанов. — Мой питомец помогал находить склады с оружием и взрывчаткой.

Сейчас полицейский работает уже с другой собакой — по кличке Ксанри.

— Мы выезжаем на осмотр места происшествия, и мой четвероногий коллега часто выводит полицейских по следу на преступников и находит похищенные предметы, — рассказывает Павел.

Так, однажды кинолога вызвали на квартирную кражу — у женщины пропала сумка.

— Ксанри взяла след и уже через две минуты нашла похищенное, — рассказывает Павел. — Когда пострадавшая подошла к тому месту, куда привела собака, сильно удивилась, что полиция может так быстро работать. А недавно Ксанри помогла раскрыть убийство: вывела по следу на мужчину, совершившего преступление.

В столице кинологи не только участвуют в поиске преступников и похищенных вещей. Без них не обходятся праздники, культурные и спортивные мероприятия, где необходимо обеспечить безопасность горожан.

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