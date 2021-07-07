Шприц в спину: что грозит бездомному, напавшему на мужчину в Москве

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Россия, Москва, Производственная улица, 2 Карта всех событий

Бездомного, воткнувшего шприц в спину москвичу, могут привлечь к уголовной ответственности, если пострадавший заразится инфекционной болезнью. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал юрист Андрей Никитин.

Житель столицы ранее обратился в полицию после нападения прохожего со шприцем. Как сообщили «ВМ» в пресс-службе МВД России по городу, инцидент произошел 28 июня у дома № 2 на Производственной улице. 35-летний пострадавший рассказал правоохранителям, что некий «мужчина ударил его в спину острым предметом и скрылся».

Подробности происшествия уточнил источник «ВМ». Так, по его словам, потерпевший отказался дать мелочь незнакомцу. Из-за этого между ними завязался конфликт. В какой-то момент прохожий достал шприц и воткнул его оппоненту в спину.

Стражи правопорядка в настоящее время проводят проверку.

Позже СМИ сообщили, что шприц в спину горожанину воткнул мужчина без определенного места жительства. При этом он выкрикнул: «Держи прививку!»

По словам юриста Никитина, после такой «прививки» хоть и минимальная, но все же есть вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией. На игле, по словам юриста, могли быть и возбудители других инфекций, которые являются более стойкими к условиям окружающей среды, нежели вирус иммунодефицита человека.

— Узнать о том, заражена была игла инфекцией или нет, удастся только после того, как пострадавший сдаст тесты на наличие инфекционных заболеваний. Это продолжительная процедура, — сказал Никитин.

Если анализы на одну из разновидностей инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит), а также на иные возбудители покажут положительный результат — это, по словам собеседника «ВМ», будет основанием для обращения с исковым заявлением в суд. Нападавший должен будет компенсировать пострадавшему лицу расходы на лечение.

— В нынешней редакции Уголовного кодекса России предусмотрена ответственность за заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. Например, если у пострадавшего выявят гепатит, то ему нужно обращаться в суд с иском о компенсации морального и материального вреда. Уголовная ответственность за заражение гепатитом в настоящее время не предусмотрена, — уточнил спикер.

Если же у пострадавшего будут выявлены антитела к ВИЧ-инфекции, то нападавшему инкриминируют статью 122 УК РФ.

— Данная статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Мера наказания будет зависеть от мотивов нападавшего, — уточнил собеседник «ВМ».

Если в «орудии» содержались наркотические вещества, нападавшего могут привлечь и по части 2 статьи 230 УК РФ.

— Это склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с применением насилия. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, — пояснил Никитин.

Пока же правонарушителя, по словам эксперта, могут привлечь к ответственности по статье 213 «Хулиганство».

— Она предусматривает штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, — сказал эксперт.

В зависимости от ситуации нарушителю, по словам юриста, может грозить также лишение свободы сроком до пяти лет.