Бархатцы, лаванда и базилик: как избавиться от комаров народными средствами

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Москвичи все чаще жалуются на то, что комары не дают спокойно гулять вечерами и работать на даче. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов способы избавления от ненавистных насекомых.

Назойливые комары живут во всем мире, кроме Антарктиды. В мире их около 3600 видов, в России порядка 100 видов, а 24 вида обитают у нас в столице. Комары появились на Земле более 100 миллионов лет назад и сумели отлично приспособиться. Одни виды живут несколько дней, другие до нескольких месяцев.

— За это время самки для поддержки популяции должны дать потомство, а для этого нужна кровь, — говорит ведущий научный сотрудник Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, энтомолог Людмила Ганушкина. — Самцы комаров питаются только нектаром и соками растений.

Чаще всего комары встречаются на берегах озер и рек, а в городах размножаются во влажных подвалах жилых домов. Особенно от них страдают жители первых и вторых этажей. Поэтому на окна квартир обязательно нужно натягивать сетки, через которые комарам не пролететь. А во время походов на природу применять репелленты и фумигаторы.

Специалисты Мосприроды рекомендуют защищаться от комаров экологичными средствами.

Отлично помогают избавиться от назойливых кровососов эфирные масла (гвоздика, анис, апельсин, кедр, лаванда, чайное дерево, герань, мята, тимьян). Достаточно смешать 7–8 капель эфирного масла с одной столовой ложкой растительного, нанести на кожу и растереть, чтобы насекомые облетали вас стороной.

Ранимая нервная система комаров не выносит аромата сушеной ромашки или мяты. Мисочка с этими травами отпугнет жужжащих кровососов. Да и обыкновенный чеснок отпугивает маленьких вампиров не хуже, чем их мифических коллег. Нужно измельчить несколько зубчиков и разложить по углам комнат. Правда, действовать это средство будет всего на 10 часов.

— Мы живем на втором этаже, — рассказывает москвичка Татьяна Мишукова. — Но у нас никогда не бывает комаров благодаря цитронелле. Мы высаживаем это яркое однолетнее растение в контейнере весной. У свежей цитронеллы такой аромат, что перебивает все остальные. Комары нас просто не замечают, летят мимо. Также не прельщают комаров мелисса, котовник лимонный, бархатцы, лаванда, розмарин и базилик. Если разместить горшки с этими растениями на окнах, комары в гости не пожалуют.

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ОПАСНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ

Комар обыкновенный, или пискун— настоящий путешественник, он легко меняет места обитания и отлично устраивается в городе. Этот супергерой может произвести потомство без выпитой крови! Но только первое, дальше придется искать жертв. Городские пискуны могут круглый год летать из квартиры в квартиру через вентиляционные люки. Они же могут стать переносчиками штаммов вирусов и инфекций.

Малярийный комар (анофелес) — переносчик малярии и плазмодии. Внешне похож на пискуна, но тело чуть длиннее. Это опасное насекомое выбирает влажность, обитает вблизи болот и водоемов, где откладывает яйца.

Комар-долгоножка (карамора) — самый большой из всех видов, его длина от 4 до 8 см. Но для человека не опасен — употребляет только растительные соки.

Токсичные мошки

Мелкие мошки, что иногда проникают в квартиры, живут всего месяц, но тоже сосут кровь. Причем их укусы могут быть опасны.

В мире порядка 1800 видов мошек, но для нас опасны только два вида: сциариды и дрозофилы. Сциариды (черные мошки) появляются там, где влажная почва, на грядках и в цветочных горшках. Избавиться от них сложно, легче заменить грунт. Дрозофилы (фруктовые мошки) похожи на маленьких мух. Самцы пьют нектар, а самки — кровь птиц и млекопитающих.

Фото: Рixabay /makamuki0

— Укус мошки опасен, — говорит врач-дерматолог Олег Шамов. — Это крохотное насекомое откусывает кусочек кожи, а края раны смазывает токсичной слюной — настоящим ядом, иногда вызывающим опухоль, зуд, боль и другие аллергические реакции вплоть до гнойного воспаления. Что делать? Тщательно промыть прохладной чистой водой место укуса и приложить холод, при отеке сделать давящую повязку.

Столичная мошка не переносит болезней, ничем заразить она не может.

— Благодаря размеру мошка может проникать в нос и уши, укусить в губы и глаза, — поясняет Шамов. — При самолечении глазных оболочек можно потерять зрение. Поэтому при укусе глаз необходимо немедленно обратиться к окулисту.

Укус с последствиями

Писк, шум крыльев и укусы могут раздражать, но опасность кроется не в них. А в том, что комары иногда переносят заболевания.

Чаще всего комары кусают людей с первой группой крови и высоким уровнем обмена веществ. К счастью, заболеть от укуса столичного комара практически невозможно. Единственная опасность — личная непереносимость.

— После укуса слюна самки комара попадает в организм, а молекулы, которые в ней содержатся, враждебны к иммунной системе человека. Поэтому повышается уровень гистамина, кровеносные сосуды расширяются, появляются боль, зуд, отек, волдырь с серозной жидкостью или гноем. Все эти симптомы могут быть признаками аллергической реакции,— рассказывает «ВМ» врач-аллерголог Маргарита Тюрина. — С годами реакция усиливается, к кожным проявлениям добавляются еще и тошнота, повышенная температура, сыпь.

Если симптомы не проходят, необходимо обратиться к врачу. Не занимайтесь самолечением, народные средства от укусов — лимон, сливочное или оливковое масло, спирт и йод — только раздражают кожу и не приносят облегчения.