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Забота и доброе слово помогут пациентам скорее выздороветь

Вероника Ушакова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Забота и доброе слово помогут пациентам скорее выздороветь
На курсах для добровольцев «красной» зоны в Учебном центре Больницы Святителя Алексия прошло первое занятие по надеванию средств индивидуальной защиты: врач-эпидемиолог Рафаэль Джанабаев примеряет защитные очки добровольцу Светлане Карскановой / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Учебном центре Больницы Святителя Алексия стартовали курсы добровольцев «красной» зоны. Волонтеры будут ухаживать за пациентами и поддерживать их морально.

На первом занятии добровольцев учат самому главному: надевать средства индивидуальной защиты (СИЗ) для работы в «красной» зоне.

— Начать следует с обработки рук антисептиком, надеть перчатки и достать защитный костюм из упаковки, — рассказывает со сцены врач-эпидемиолог Рафаэль Джанабаев и показывает алгоритм на добровольце.

Надевать костюм нужно, начиная с брюк, далее — продеть руки в рукава. Затем нужно надеть бахилы, респиратор, очки, капюшон и застегнуть комбинезон.

—А что будет, если я надену что-то неправильно? — звучит вопрос из зала.

— Тогда вам будет некомфортно работать, — отвечает Рафаэль Джанабаев. — Поэтому важно, чтобы в костюме было удобно. Даже малейший дискомфорт в самом начале будет тяжелее ощущаться спустя шесть часов смены.

И финальная стадия экипировки — вторая пара защитных перчаток, которые закрепляются скотчем.

— Мне кажется, в костюме мне будет комфортно работать, — поделилась доброволец Светлана Карсканова. — Я не почувствовала, что становится жарко или как-то тяжело. С учетом того, что в госпитале есть кондиционеры, я думаю, что справлюсь. Правительство Москвы создало благоприятные условия в госпиталях. Настрой боевой, хочется скорее приступить.

Светлана по образованию — юрист и преподаватель. Желание выйти на передовую объяснила личными переживаниями.

— Я сама переболела ковидом, это было очень тяжело. Поэтому я решила помочь людям, которые болеют, — добавила Светлана.

Забота и доброе слово помогут пациентам скорее выздороветьФото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Работа волонтеров похожа на ту, которой в других странах занимаются больничные капелланы — помощники священника. Они общаются с пациентами, поддерживают морально, а к верующим отправляют священника. Капелланы помогают и младшему медперсоналу ухаживать за пациентами.

— Я с февраля работаю в «красной» зоне. С самого начала эпидемии ковида, когда стали открываться «красные» зоны, у меня болело сердце. Была настойчивая мысль, что я должен быть там, на передовой борьбы, и что только так я могу принести больше всего пользы, — рассказал доброволец Денис Разумихин.

На курсах для добровольцев Денис помогает проводить занятия — как опытный волонтер. В программе духовные основы милосердия, оказание психологической помощи больным и обучение практическим навыкам: перестелить постель, покормить больного, подстричь ему ногти на руках и ногах.

— Это такие простые манипуляции, которые человек в тяжелом состоянии не может сделать сам. И если ему с этим помочь, это вызовет облегчение, улучшится настроение, а от этого зависит и выздоровление. Иногда для человека просто важно, чтобы рядом был кто-то, кто может утешить, поговорить, — рассказал председатель Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы и Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон.

По словам епископа, запрос о волонтерской помощи поступал со стороны больниц. До начала курсов таких добровольцев было всего 36. На первый поток пришли 56 человек. Буквально через несколько дней они окажутся на практике в «красной» зоне госпиталя ВДНХ. На следующие потоки уже записались около 500 человек. По прогнозам организаторов, самая минимальная потребность в волонтерахдве тысячи человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Стружак, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

—Специалистов хватает. И все жители города могут быть уверены в том, что вся необходимая медицинская и социальная помощь будет оказана. Здесь речь о других факторах, которые необходимы человеку для выздоровления. О духовных. Священнослужители и волонтеры оказывают большую психологическую помощь. Это абсолютно благая работа. Люди после общения с ними чувствуют духовный подъем и выздоравливают.

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