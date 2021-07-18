Постчеловечество или самоликвидация: к чему может привести людей современный ритм жизни

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Нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность — так расшифровывается понятие «VUCA-мир». Оно описывает условия, в которых живут люди в XXI веке: постоянные перемены требуют мгновенной реакции и правильных действий. «Вечерняя Москва» разбиралась, к чему может привести такой ритм жизни и нужно ли современному человеку прогнозировать будущее.

«Некогда думать на перспективу»

Без стремления к переменам человек не может обеспечить себе комфорт в условиях современной жизни. Так считает футуролог Данила Медведев.

— Единственный способ выжить сейчас — заниматься саморазвитием и хотеть чего-то добиться. Если человек работает в доставке еды и не хочет менять профессию, то он просто винтик в гигантском социально-экономическом механизме. В данном случае ему нельзя ничего посоветовать, так как он сам выбрал позицию: «От меня ничего не зависит», — уверен эксперт.

Еще одно необходимое условие для жизни в современном мире — умение прогнозировать будущее, считает Медведев.

— Все руководители крупных предприятий думают не на один день вперед, а на несколько лет. Именно благодаря этой способности такие люди оказались на своем месте. Общество как бы «поднимает» их наверх, — рассказывает футуролог.

Особенно важно думать о будущем тем, кто находится у власти, уверен эксперт. Для принятия серьезных решений политики должны руководствоваться не только повесткой, но и прогнозами, считает эксперт.

Однако некоторые профессии буквально «заставляют» человека сосредотачиваться на текущих проблемах. В качестве примера Медведев приводит таксистов и офисных работников.

— Водитель такси мыслит на 2–3 минуты вперед: у него есть задача довезти одного пассажира и забрать следующего. Или же человек обрабатывает входящие заказы за компьютером. Ему тоже некогда думать на перспективу, потому что нужно выполнить работу здесь и сейчас, — говорит эксперт.

«Отсроченное ощущение дискомфорта»

В условиях постоянно меняющегося мира человек по-прежнему может выбирать между собственными принципами и стабильностью. Однако те, кто постоянно идут на компромисс, к старости могут разочароваться в своем прошлом, предупреждает психолог и коуч Александр Кичаев.

— У современного человека есть выбор — идти на компромисс или «гнуть свою линию». Первый вариант кажется проще, потому что в таком случае меньше очевидных рисков. Однако когда у человека начинаются серьезные возрастные кризисы, он понимает, что жил интересами других. Наступает отсроченное ощущение дискомфорта. Поэтому крайне важно правильно расставлять приоритеты, — рассказывает собеседник «Вечерней Москвы».

Кичаев отмечает, что этот подход чаще всего выбирают люди, у которых есть сложные обязательства: например, ухаживающие за пожилыми родственниками. В некоторых случаях в старости таких людей утешает осознание, что они облегчили чью-то жизнь, считает эксперт.

Специалист отмечает, что поколение, столкнувшееся с серьезными проблемами, начинает внимательнее относиться к своим близким.

— Люди, пережившие массовые бедствия, становятся более чуткими. Наступает стабильность — души черствеют. Я бы посоветовал, когда закончится пандемия, все-таки не забывать о родных и близких, — рекомендует специалист.

«Перейдем к постчеловечеству»

В будущем жизнь человека может стать еще более непредсказуемой из-за чрезвычайных происшествий и новых болезней, считает писатель и футуролог Андрей Столяров.

— Техника становится слишком сложной и быстрой для обычного человека. Чем она сложнее, тем выше вероятность техногенных катастроф. Нельзя исключать и возникновение новых эпидемий. Коронавирус не стал неожиданностью для человечества: мы много раз видели вспышки таких болезней, как атипичная пневмония, птичий грипп, лихорадка Эбола и т. д. В будущем могут появиться еще более опасные заболевания, нужно к ним готовиться, — говорит эксперт.

Данила Медведев делает более пессимистичные прогнозы: если человечество не уничтожит само себя, то через сто лет будет выглядеть совсем по-другому.

— Если мы сами не ликвидируем себя в ближайшие 20–30 лет (а это вполне реально), то в долгосрочной перспективе перейдем к постчеловечеству. Что это значит: человечество как таковое исчезнет или трансформируется, на смену ему придет система, состоящая из сверхразумных существ. Это будет или сильный искусственный интеллект, или люди с усиленным интеллектом, или гибридные сверхразумы, — прогнозирует футуролог.

Однако Андрей Столяров считает, что искусственный интеллект еще не настолько развит. По мнению писателя, даже самые современные электронные устройства пока не могут превзойти своих создателей. Получится ли у них сделать это в будущем — покажет время.