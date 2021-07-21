Эффект «в пробирке»: иммунолог объяснил, почему полынь бесполезна в борьбе с COVID-19

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Экстракт полыни действительно способен подавить клетки коронавируса. Однако такой эффект возможен лишь «в пробирке», то есть в процессе лабораторных исследований, производимых без участия человека. Вероятность применения данного препарата на практике очень мала из-за потенциальной угрозы передозировки.

Врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал результаты исследований, опубликованных датскими и немецкими учеными в журнале Scientific Reports. Согласно зарубежным данным, вещества в составе полыни могут бороться с коронавирусом непосредственно после заражения организма.

По словам специалиста, ученые нашли уже множество веществ, подавляющих коронавирус на уровне лабораторных исследований. На деле — вред от применения таких препаратов превосходит пользу. Главная проблема заключается в выборе дозировки того или иного компонента, объяснил Крючков.

— Вполне возможно, что немецкие ученые нашли новые вещества, подавляющие коронавирус в пробирке. Подобных на моей памяти уже несколько сотен. Но это вовсе не означает, что из них можно приготовить лекарственный препарат. Мы должны говорить о безопасности препарата для разных органов и систем, — заметил иммунолог.

Он добавил, что вещество будет эффективным лишь в случае его достаточной концентрации в местах размножения вируса. Повышенная дозировка, необходимая для качественной борьбы с COVID-19, может оказаться губительной для организма, рассказал собеседник «ВМ».

— Препарат распределяется в органах и тканях неравномерно. Чтобы достигнуть нужной концентрации, требуется ввести лошадиную дозу. Лекарства не проходят проверку именно по причине безопасности, из-за невозможности введения таких огромных доз, — сообщил Крючков.

Кроме того, по словам иммунолога, довольно сложно применить лекарство в правильный момент: его компоненты могут действовать только на определенных стадиях инфекционного процесса.

— Сложить этот «пазл», чтобы получился реальный лекарственный препарат, крайне сложно. Теоретически такое возможно, но на практике сделать это почти не удается. Тот же гидроксихлорохин очень популярен в пробирке, а в клинических исследованиях — ноль. Есть побочные эффекты: вреда для организма больше, чем пользы, — поделился эксперт.

Как правило, такие открытия остаются на уровне лабораторных исследований. Инвесторы просчитывают все риски применения препарата и понимают, что вероятность успеха невысока, заключил Крючков.

Испытания европейских ученых проводились на уязвимых клетках человеческих легких. Их искусственно заражали немецким и датским штаммами коронавируса. В ходе исследований выяснилось, что вещества в составе полыни (в частности, артемизинин) помогут в борьбе с ковидом лишь после его попадания в организм.

В дальнейшем немецкие и датские ученые планируют начать клинические испытания экстракта полыни. Они будут проходить в двух фазах и продемонстрируют более точные последствия влияния препарата на течение болезни. На данный момент это исследование — первое, доказывающее существование шансов на лечение от коронавируса при помощи полыни.