Аресты и штрафы. Как решить вопрос с неуплатой алиментов

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В России рассматривается предложение арестовывать на срок до 15 суток или штрафовать на 20 тысяч рублей граждан, которые не платят алименты бывшим супругам. Сегодня предусмотрена административная ответственность за неуплату средств лишь на содержание детей или нетрудоспособных родителей. «Вечерняя Москва» разбиралась, нужна ли такая мера российскому обществу и как еще можно разрешить острый вопрос с неуплатой алиментов.

Пробел

Член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер рассказала, что сегодня ситуация с уплатой алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей очень сложная: огромные задолженности имеются у неплательщиков, которые всеми способами уклоняются от ответственности.

— На данный момент категория бывших супругов никак не защищена КоАП РФ от уклонения от уплаты средств на их содержание. Ввиду этого бывшие супруги, которые обязаны уплачивать алименты на основании решения суда, данные обязательства не исполняют. Насколько данная мера о привлечении к административной ответственности бывших супругов будет популярной, пока трудно сказать, но в любом случае это будет стимулировать некоторых должников добросовестно исполнять свои обязанности по уплате алиментов, — отметила Эттлер.

Ее коллега Асия Мухамедшина подчеркнула, что хотя право на получение алиментов после расторжения брака бывший супруг и имеет, но отсутствие административной ответственности за неуплату денег является пробелом в законодательстве в вопросе защиты прав добросовестного родителя.

— Административная ответственность будет рычагом управления для должного исполнения решения суда по уплате долга на родителя, так как эти обязательства в большинстве своем вовсе не исполняются. Ответственность в виде обязательных работ на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей, полагаю, окажет влияние на уклонистов от оплаты. И принятое в обществе понятие «бывшая жена» все же изменится в ментальном отношении на понятие «мать детей», — сказала собеседница издания.

Варианты

Исполнительный директор общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Лариса Санатовская особо подчеркнула, что тема алиментов — самая острая в семейной политике и к каждой истории нужно подходить «тонко, адресно, ювелирно».

— На сегодняшний день как матери, так и отцы находятся в одинаковом, к сожалению, положении. И с позиции человеческого, родительского, законодательного фактора, бесспорно, в любых ситуациях не должны страдать дети. Мы должны выработать единый механизм, который не ущемляет интересы ни одной стороны, но при этом достаточно индивидуально подходит к конкретной ситуации, — сказала собеседница издания.

По ее словам, если инициативу сенатора Кутепова продуманно реализовать «не только на бумаге и если не будет перегибов, то закон станет еще одним фактором влияния на сознательность матерей и отцов».

— Еще Людмила Ивановна Швецова, первый зампред Госдумы, ратовала за алиментный государственный фонд, который позволял бы мамам хотя бы каким-то образом облегчить учесть самостоятельного воспитания детей. Но, к сожалению, воз и ныне там. Хотя алиментный фонд — формат поддержки, при котором ни одна сторона не страдает. Государство выделяло бы на ребенка определенную сумму денег, на которую мама могла бы покупать продукты и товары. Органы соответствующие находят отца, и потом он вместе с алиментами выплачивает ту сумму, которая была затрачена на ребенка на период неуплаты им алиментов, — добавила Санатовская.

В беседе с «ВМ» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что вопрос взыскания алиментов всегда являлся актуальным и сложным. До сих пор нет выработанного механизма относительно того, каким образом ликвидировать всю существующую задолженность по алиментам. Несмотря на некоторые меры (например, запрет выезжать должникам за границу, управлять транспортными средствами), есть семьи, которые не могут получать алименты. Обычно дело в том, что с должника нечего взыскать или же его невозможно найти.

— Учитывая, что от всего этого страдает семья, где есть дети, страдают беременная жена, которая скоро родит, нетрудоспособные родители, к этому вопросу стоило бы подойти иначе. Необходимо силами государства данную задолженность ликвидировать. В этом случае долг переходит в адрес государства. Когда гражданин должен государству, совершенно иначе работает государственная машина. Тут же приставы активно работают, рассылают письма в банки, арестовывают счета, — сказал Нилов.

По его словам, если бы был создан некий фонд помощи тем, кто страдает от недобросовестных алиментщиков, и деньги из него выплачивались бы нуждающемуся родителю, а требование по возврату долга переходило бы государству, проблему с неуплатой средств можно было бы решить.

— Проанализировав природу должников по алиментам и введя дополнительный механизм в виде государственного института, который временно бы покрывал долг, а требование по уплате переходило бы государственной структуре, этот вопрос, хоть и не до конца, но более динамично можно было бы решать, — заключил депутат.