Древний моллюск среди битого стекла

Фото: Маргарита Мартовская / Вечерняя Москва

В рамках подготовки к празднованию столетия газеты мы продолжаем рассказывать о «трофеях», которые корреспонденты «Вечерней Москвы» привезли с репортажей. Сегодня речь пойдет о древней окаменелости.

У Маленького принца из одноименной сказки Антуана де Сент-Экзюпери было твердое правило: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету». Корреспонденты «Вечерки» хоть и не очистили от мусора всю планету, но свой вклад в это дело вносят уже давно. Семь лет назад неравнодушные журналисты организовали проект «Защитим малые реки». Десятки своих выходных сотрудники «ВМ» потратили на очистку городских водоемов от мусора. В апреле 2015 года активисты отправились приводить в порядок акваторию реки Шмелевки на юго-востоке Москвы, захламленную за зиму многочисленными бутылками, забытыми мангалами, обертками от продуктов, пластиковым мусором. Был «улов» и более серьезный. Например, кто-то додумался оставить на берегу реки дно от лифта и выбросить в водоем автомобильную шину.

Но корреспонденту Михаилу Савкину повезло с находкой больше всех. Он разглядел на берегу диковинный камень, похожий на наконечник стрелы. При ближайшем рассмотрении замысловатый предмет оказался окаменелостью белемнита — вымершего моллюска, который жил в юрском и меловом периодах.

— Мы разбирали кучу мусора, которая осталась от отдыхающих. Там было много битого стекла. И в ней, среди отходов, нам попалось ископаемое. Конечно, мы решили забрать его на память, — вспоминает корреспондент «ВМ» Геннадий Окороков, который был в той «экологической экспедиции».

Такая находка для этого места неудивительна.Еще в 1991 году река Шмелевка была объявлена памятником природы, потому что между устьями Садковского оврага и Кузнецовки были обнаружены черные юрские глины. До сих пор там, если внимательно поискать, можно найти различные интересные окаменелости.