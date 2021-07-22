Лучший друг дельфинов

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В пятницу, 23 июля, зоологи и волонтеры — любители животных отмечают День китов и дельфинов. Специалист по морским млекопитающим Дмитрий Глазов рассказал «Вечерней Москве», каково это — каждый раз возвращаться из многочисленных длительных экспедиций в родной город.

Дмитрий окончил биологический факультет МГУ в 1996 году. Сначала работал во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии. Занимался промысловыми китообразными и ластоногими — животными, представляющими хозяйственный интерес. В 1998 году перешел работать в Академию наук.

— Как у зоолога, у меня есть интерес к морским млекопитающим: к их миграции, образу жизни, экологии, проблемам, связанным с воздействием на этих животных промышленности и глобальных климатических изменений, — перечисляет Дмитрий. — Я и мои коллеги используем самые разные методы работы: авиаучеты, мечение и установку передатчиков, взятие проб. Я был в акваториях всех морей, которые омывают Россию. Мой любимый объект, которым я занимался с самого начала научной деятельности, — черноморские дельфины. Их там три вида. А еще белухи: в 2009 году я стал участником программы «Белуха — белый кит».

У Дмитрия Глазова не только строго научный интерес к дельфинам и белухам.

— Они прикольные. Очень разные. У них есть характеры. Их можно в чем-то очеловечить, — говорит он. — Но, с другой стороны, они совсем другие — обитают в иной среде, иначе воспринимают мир, лучше нас ориентируются в воде. Для нас они загадка — до сих пор о них узнают много нового. Вспомните только про однополушарный сон и эхолокационные возможности. И при этом они приятны на ощупь и в плане общения. Конечно, нечасто выпадает возможность повзаимодействовать с животными в естественной среде. Однако эмоции всегда замечательные.

Жизнь Дмитрия Глазова проходит в постоянных командировках. Однако большую часть года он стабильно проводит в Москве — обрабатывает полученную информацию. Для многих студентов биологических вузов возвращение в большой город после экспедиций — стресс. Однако Дмитрий уже привык. Ученый любит Москву, но по-своему.

— У меня есть яркое воспоминание, как мы едем с беломорской практики в столицу, спускаемся в метро, и два человека падают в обморок. Наверное, от недостатка кислорода. У меня такого уже нет. Я вырос в этом городе. Сотни раз возвращался сюда из экспедиций, потому что с детства участвовал в них с родителями. Я люблю московские парки — Измайловский, Парк Горького, Нескучный сад. Наверное, это мои любимые места. Несмотря на то что Москва — мегаполис, в ней сохраняются островки природы. Город преображается, меняется. Исчезают любимые места и появляются новые. В этом она отличается от многих городов, которые консервативны в своем центре. Поэтому я стараюсь находить удовольствие от той Москвы, какая она есть.

СПРАВКА

Международный День китов и дельфинов — праздник, учрежденный в 1986 году Международной китобойной комиссией. Его отмечают 23 июля, так как в этот день, правда, четырьмя годами ранее, комиссия проголосовала за запрет коммерческой добычи китов. 19 февраля 1986 года запрет вступил в силу. Беспокоиться за состояние популяции китов ученые начали в первой половине прошлого века. Беспощадное уничтожение животных в промышленных целях привело к значительному сокращению их количества.