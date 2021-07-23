Звезда в кольце: какие небесные явления ожидают москвичей до конца лета

Фото: Скриншот видео на YouTube/ Astronomy 2015

Жители Москвы стали свидетелями редкого природного явления, которое можно было наблюдать на небесных просторах столицы 21 июля, называемое солнечным гало. Пользователи интернета активно постили на своих страницах в социальных сетях фото и видеоролики загадочного диска, окружившего светило. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что это за явление и какие еще астрономические события ожидают москвичей до конца лета.

Виден и зимой, и летом

По словам астронома Александра Багрова, это оптическое явление, называемое солнечным гало, часто можно видеть в морозную погоду:

— Такое светящееся кольцо может появиться в любое время года и в разное время суток, — сказал Багров. — Само слово «гало» в переводе с греческого языка означает «круг» или «диск». Наиболее близкое к гало природное явление — это радуга. Однако все-таки радуга — атрибут теплого времени года, а вот светящееся кольцо вокруг нашей самой большой звезды можно наблюдать все 12 месяцев.

Собеседник «ВМ» отметил, что такое кольцо может возникнуть не только вокруг Солнца, но и вокруг Луны.

По сути, уточнил он, гало — это преломление и разложение в спектр лучей света в мельчайших кристалликах льда на уровне верхней границы тропосферы. Дуги и окружности, образующие гало, возникают на некотором расстоянии от светила, равноудаленном от источника света:

— Иногда появляется вторая, расположенная дальше первой дуги окружность. На этих дугах могут находиться яркие световые пятна, нередко появляется паргелий — одна из форм гало, при которой наблюдается дополнительное изображение Солнца. Их даже может быть несколько, но они всегда стоят на той же высоте над горизонтом, что и само светило.

Эксперт подчеркнул, что иногда гало может появиться даже напротив Солнца или Луны на обратной от них стороне неба. Естественно, наблюдать это природное явление можно только в малооблачную погоду.

Планеты все ближе

Помимо гало, как заметил собеседник «ВМ», москвичи в текущем летнем месяце могут стать свидетелями и других небесных явлений. Например, в июле для видимости будут доступны практически все планеты — от Нептуна до Меркурия:

— Увидеть их, не вооружившись биноклем или хотя бы любительским телескопом, не удастся, так как некоторые планеты Солнечной системы далеки от нас. Например, Меркурий любит прятаться за лучами утренней зари, но при желании его можно разглядеть, особенно жителям столичного региона.

Москвичи смогут также наблюдать за Венерой, которая ненадолго появляется в вечернее время, когда заходит Солнце:

— Неподалеку от Венеры в лучах вечерней зари прячется Марс. Он тоже виден, если внимательно направить свой взор на московское небо. Нептун, Плутон и Уран без оптических приборов вам не увидеть никак, поскольку расстояние до них от Земли очень большое.

А вот Юпитер является одним из самых заметных объектов на ночном небе, который виден без дополнительных устройств на востоке Москвы:

— Конечно, это светило выглядит как яркая звезда. Планету можно наблюдать в позднее время суток — около двух–трех часов ночи. К рассвету ее могут увидеть жители южных районов столицы.

Несмотря на то, что Сатурн менее заметен, чем Юпитер, в летний сезон планета обретает максимальную яркость, и ее несложно разглядеть в любительский телескоп.

В заключение эксперт отметил, что в предстоящем летнем месяце самым ярким космическим явлением станет звездопад. 12 августа в небе над Москвой можно будет увидеть метеорный поток персеиды. Ожидается, что его максимальная интенсивность составит 100−150 падающих звезд в час.