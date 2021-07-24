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Чем отличаются тесты на антитела к коронавирусу

Василиса Чернявская 

Алексей Хорошилов

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Чем отличаются тесты на антитела к коронавирусу
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичные лаборатории предлагают разные варианты тестов на антитела к коронавирусу. «Вечерняя Москва» разбиралась, в каких случаях они нужны и как работают.

Биолог Георгий Русакович поясняет: у каждого лабораторного теста есть свой сакральный смысл, как и у карт Таро в раскладе. Чтобы разобраться, достаточно понять две его характеристики.

— Тест может быть качественным или количественным. Качественный дает ответ на вопрос: «Есть ли антитела?», а количественный: «А сколько антител?» — говорит он. — Логично предположить, что количественный ответит на оба вопроса, так как, чтобы посчитать антитела, они должны быть.

В анализе второго типа вы получите две строчки, где будут содержание в крови IgM — «молодых» антител, они вырабатываются на третий-пятый день инфекции и исчезают за месяц-другой, а также IgG — «зрелых» антител, которые появляются в организме через 14 дней и исчезают за три-шесть месяцев. Именно по ним определяют длительные следствия болезни или вакцины.

В лабораториях также предлагают тесты, которые покажут наличие антител к S-белку или белку-шипу. Именно эти белки формируют «корону», которая и дала название вирусу. Такие антитела называют «нейтрализующими».

— Если у вируса к S-белку прикрепилось антитело, он не может проникнуть в клетку с помощью этого белка, а значит, его нейтрализовали, отсюда и название, — говорит Георгий Русакович.

Если вы переболели и хотите знать, стоит ли защищать организм вакциной, нужно сделать тест на количество антител к S-белку.

Если не уверены, что переболели, болезнь прошла бессимптомно или легко, то выяснить это поможет качественный тест IgG к N-белку.

— Вы привились, но думаете, что еще и перенесли болезнь? Это можно выяснить. Если вы правы, то попутно узнаете, что раньше дало эффект, заболевание или вакцина. В этом помогут помогут качественные тесты на количество IgG к N-белку и S-белку, — поясняет биолог.

Если антитела выработались к обоим видам белков, значит, человек переболел, и сработала вакцина.

Тем, кто недавно болел, но так и не разобрался, что это было — простая ОРВИ или все-таки коронавирус, рекомендуется сдать качественный тест на IgM. Эту оценку используют, если результат ПЦР-теста отрицателен, но подозрения, что у переболевшего все же был COVID-19, не пропали.

КСТАТИ

Антитела, или иммуноглобулины — Ig — это молекулы, которые вырабатывает иммунная система. С их помощью организм борется с любыми патогенами, например, с вирусами или аллергенами. Обычно при атаке вируса требуется время, чтобы иммунная система отреагировала.

Второго компонента хватит на всех

Столичный Депздрав заявляет, что публикации о доступности препарата «ЭпиВакКорона» в прививочных пунктах Москвы недостоверны. Препарат получат только те, кто раньше уже привился первым компонентом.

В Москву действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона», но ее хватает лишь для вакцинации вторым компонентом тех, кто уже привился.

— Полученный объем полностью удовлетворит потребность в вакцинации людей, привитых первым компонентом, но не может быть общедоступным для всех, — сообщили в Департаменте здравоохранения.

По данным Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» привито больше миллиона человек.

— В настоящее время у нас произведено уже более 3,5 миллиона доз вакцины. В гражданский оборот сегодня введено более 2,5 миллиона доз. С учетом того, что вакцина применяется в двукратной схеме вакцинации, привиты уже более миллиона человек.

Мы подтверждаем, что вакцина является абсолютно безопасной, — отметил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор » Ринат Максютов.

Ранее сообщалось, что в регионы России направлена очередная партия вакцины «ЭпиВакКорона» в объеме 720 тысяч доз. В частности, в Москву поступило 40,4 тысячи доз.

Москвичи продолжают активно прививаться от коронавируса. За последний месяц уже более двух миллионов жителей столицы прошли вакцинацию. В день прививаются около 110 тысяч человек.

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