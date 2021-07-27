Сергей Колесников: Сертификат важен, как и медкнижка

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Доктор медицинских наук, академик Российской академии наук Сергей Колесников рассказал журналистам о необходимости прививок и ревакцинации.

— 30 июня в России стартовала кампания по ревакцинации от коронавируса. Необходима ли эта процедура?

— Ревакцинация пока не обязательна. Мы так перестраховываемся.

Необходима она или нет, решают руководители эпидемиологической службы и государство. Пока мы не привили большую часть населения, 60–70 процентов, стоит ли начинать второй тур для привитых? Давайте пока защитим большую часть населения, а потом начнем ревакцинацию.

— А как мотивировать людей вакцинироваться?

— Есть примеры других стран. Во Франции президент Макрон сказал, что с 20 июля в магазины, бары, рестораны не будут пускать людей, у которых на руках не будет сертификата хотя бы о первой прививке.

До этого во Франции вакцинировались 40 тысяч населения в день. А после заявления президента на прививку записались больше миллиона человек. И я считаю, это правильно. Обязательная вакцинация для сотрудников определенных учреждений — это как обязательное прохождение медосмотра.

А сертификат о вакцинации — как медицинская книжка. Которая есть, например, у каждого сотрудника общепита. Человек, который не вакцинировался и продолжает контактировать с людьми, может быть носителем вируса. Была когда-то в США Тифозная Мэри, в своем ресторане заразила сотню посетителей. Вы хотите, чтобы такие Тифозные Мэри были в больницах, в сфере общественного питания, театрах, кинотеатрах? Никто этого не хочет. Мотивировать должны не рекламные ролики, а осознанное желание. Люди должны понимать: коронавирус можно сравнить с войной.

И как на поле боя не выйти без каски и бронежилета, так и на тропу войны с коронавирусом никак без вакцинации. А за людьми остается выбор: шлем или летальный исход.

— Почему некоторые люди не доверяют вакцине?

— «Спутником V» привиты за рубежом, около 20 миллионов доз. Наша вакцина на четвертом месте по осложнениям. То есть первые три зарубежные вызывают больше осложнений, чем «Спутник». Если бы были серьезные претензии к нашей вакцине, это бы уже знали. Даже минимальные данные об отрицательном воздействии «Спутника» уже бы давно эту вакцину с грязью смешали. Не получается. Потому что от «Спутника» нет тех осложнений, как от других вакцин. Действие препарата основано на проверенном принципе. Его проверяли еще на вакцине от лихорадки Эбола.

Отдаленных по времени последствий тоже опасаться и ожидать не стоит, так как уже есть опыт привития вакцинами по схожим технологиям. Аналогичные, кстати, используются и в китайской вакцине от коронавируса. Но «Спутник» отличается от других тем, что в нем используется два аденовируса, по одному в каждом компоненте, чтобы они не конкурировали друг с другом.

— Спрос на вакцину «КовиВак» за последнее время возрос. Почему люди стали доверять больше этому препарату?

— Это можно объяснить тем, что вакцина зарегистрирована недавно. Поэтому люди считают, что она была лучше исследована. Но какая вакцина более эффективна, будет понятно только к осени этого года. «КовиВак» разрешили только в марте. Средние данные о препарате еще собираются.

Пока он эффективен на 75– 80 процентов. В то время как эффективность «Спутника» уже доказана — 92 процента.

— Так ли важен титр антител после вакцинации?

— Не стоит пугаться снижения антител. Даже во Всемирной организации здравоохранения сказали, что антитела не абсолютный индикатор иммунитета. Это показатель того, что организм среагировал на вакцину или болезнь. Мы же не проверяем антитела после каждой прививки от гриппа? И ошибочно думать, что если уровень антител упал, то человек больше не защищен.

Если бы к каждой инфекции у нас сохранялся высокий титр антител — а мы в своей жизни встречаемся с тысячами разных инфекций, — мы бы просто стали мешком из антител. Их уровень закономерно снижается. Но об антителах остается память в клетках. И при столкновении с вирусом организм защищен.

— Основной страх людей перед вакцинацией — побочные эффекты. От чего они зависят?

— Побочек у «Спутника V» немного. Температурные и местные реакции — 99,9 процента. Каких-то более тяжелых побочных эффектов не описано.

Нужно собирать эти сведения достаточно долго. Над этим по областям работают местные специалисты: эпидемиологи, Роспотребнадзор.