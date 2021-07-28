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Пушистые постояльцы: как работают зоогостиницы в Москве

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Пушистые постояльцы: как работают зоогостиницы в Москве
Фото: pixabay.com

Согласно данным статистики, 61 процент российских туристов оставляют питомцев дома, отправляясь в путешествие. Более трети людей, которые все-таки предпочитают брать животных с собой, испытывают серьезные трудности. Многие зоовладельцы относятся к гостиницам для питомцев неоправданно предвзято и попросту не рассматривают такой вариант передержки, считают специалисты данной сферы. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и выяснила, как работа столичных зоогостиниц выглядит изнутри.

36 собак и 24 кошки: как уследить за всеми

Не у всех есть идеальные друзья-собачники, готовые взять чужого питомца на время отъезда зоовладельца, рассказывает «Вечерней Москве» замдиректора кинологического центра «Атаман» Глебова. Собаки, в частности представители крупных пород, требуют от хозяина большого внимания, длительных прогулок и постоянной заботы, объясняет она.

Пушистые постояльцы: как работают зоогостиницы в МосквеФото: BookingCat / Дарья Пищулина

— Друзья должны выделить на собаку не 15 минут (за это время можно успеть только с болонкой у подъезда потоптаться), а полноценно погулять, поиграть, побегать с ней. При этом им нужно оставить своих близких без внимания и заниматься чужим животным. Более того, возможно, они не привыкли к шерсти дома, — перечисляет основания для передержки собаки в зоогостинице Глебова.

Кинологический центр, который принимает собак всех пород в период отсутствия их хозяев, собеседница «ВМ» называет «оазисом рядом с Москвой». Единовременно в гостинице уживаются 36 собак. Глебова отмечает, что это количество варьируется в зависимости от сезона: самые популярные периоды для передержки — новогодние праздники и лето. Сейчас спрос на услуги центра возрос до пика, так как многие владельцы животных разъехались в отпуска.

Практически заполнена и зоогостиница BookingCat. В горячий сезон там с комфортом размещаются 24 кошки. Помимо того, в отеле принимают других животных. Владелица филиала сети гостиниц вспоминает случаи, когда на передержку сдавали птиц, дегу, морских свинок. Прямо сейчас в BookingCat находится одна домашняя мышь и примерно 20 кошек. У животных не возникает проблем со взаимодействием: каждая кошка, как в сказке, «гуляет сама по себе» и не пересекается с другими питомцами.

Сотрудники зоогостиниц стремятся сохранить спокойствие хозяев, даже когда они находятся далеко от четвероногих друзей. Владельцы могут следить за состоянием своих животных при помощи фото-, видео- и онлайн-съемки.

— У нас есть услуга по наблюдению за животным: установлены круглосуточные веб-камеры, которые подключаются за отдельную доплату. Как правило, постоянные клиенты уже не пользуются этим: видят, что мы обращаемся с питомцами хорошо. Каждое утро мы фотографируем и снимаем на видео питомцев, рассылаем это владельцам. У меня вся галерея смартфона в кошках, — делится владелица зоогостиницы Ковалева.

Клиенты гостиницы для собак также ежедневно получают отчеты о своих любимцах. Стоимость передержки колеблется в диапазоне от 600 до 900 рублей и зависит от уровня «номера». По желанию собаку можно разместить в помещении с будкой, комментирует Глебова. Во время пребывания питомца в зоогостинице за ним следят профессиональные кинологи и ветеринары.

Неважно, кошка у вас или собака — животное можно оставить в отеле на неограниченный срок. Ковалева замечает, что самый длительный период пребывания кошки в гостинице на ее памяти составил три месяца. При этом обе собеседницы «ВМ» признаются, что питомцев ни разу не «забывали» на передержке. Большинство хозяев подходят к организации вопроса ответственно.

«Набраться терпения»: стресс для животного и хозяина

Вокруг работы зоогостиниц существует множество стереотипов. Как правило, владельцы животных беспокоятся не за условия размещения любимцев, а за их психологическое состояние, рассказывает Глебова.

— Владелец волнуется в первую очередь за то, как собака это перенесет. Он же не может объяснить ей тем же языком, что заберет ее через три дня. Первый вопрос после отъезда хозяина всегда в том, привыкла ли его собака. Многие уже через три часа спрашивают, адаптировался ли пес. Но так быстро это не происходит: и нам, и владельцу нужно набраться терпения. Причем часто за дворняжку переживают гораздо больше, чем за породистую собаку, — делится опытом она.

По словам Глебовой, питомцы всегда чувствуют степень волнения своих хозяев. Вот почему перед началом передержки важно успокоиться и настроиться на лучшее.

— При первом размещении переживают и собака, и владелец. На каком-то ментальном уровне собака чувствует волнение хозяина. Приходится просить клиентов перестать переживать, потому что собака все это ощущает. Тогда и нам сложнее, и собаке плохо, — объясняет эксперт.

Несколько иначе обстоят дела с кошками. Ковалева подтверждает, что кошки не так сильно привязываются к хозяевам, как собаки.

— Кошки — очень самодостаточные животные, и я бы не сказала, что они как-то скучают по хозяину. Конечно, вначале у всех есть период адаптации. Иногда они потом даже не хотят уезжать. Когда хозяин приходит их забирать, они показывают «обиду», — рассуждает она.

Период адаптации животных в зоогостиницах в среднем длится от одного до трех дней в зависимости от индивидуальных особенностей питомцев, отмечают специалисты. У некоторых на первых порах может пропадать аппетит или желание проявлять активность. Однако сотрудники отелей делают все возможное, чтобы найти подход к каждому «постояльцу».

Общий язык: как угодить каждому питомцу

Способы организации собачьего и кошачьего досуга кардинально отличаются друг от друга. Так, в случае с первыми кинологи стремятся переключить внимание животных на общение: фокус внимания смещается в сторону взаимодействия с другими обитателями гостиницы. Собаки испытывают сильнейшее чувство привязанности к хозяину, а потому их требуется отвлечь от осознания разлуки, отмечает Глебова.

— Преимущество нашего размещения в том, что собаки видят друг друга. Они могут отвлечься: владелец владельцем, а ведь есть еще и другие собаки. Мы стараемся сажать их, чередуя мужских и женских особей. «Мальчики» обращают внимание на «девчонок», отвлекаются от ситуации расставания. Был случай, когда у нас дворняжка помирила добермана и кавказца. Не стало ни воя, ни рыка, у них появился аппетит, — вспоминает представительница зоогостиницы.

Некоторых собак для адаптации требуется «задабривать» лакомствами с разрешения хозяина. Главное — заметить тот фактор, который поможет найти кинологам общий язык даже с агрессивным животным, говорит Глебова.

Пушистые постояльцы: как работают зоогостиницы в МосквеФото: BookingCat / Мария Ковалева

— Подходы ко всем разные: надо посмотреть, что это за собака. Очень часто владельцы торопятся и забывают рассказать какие-то тонкости о поведении животного. Люди могут считать эти детали неважными, так как привыкли жить с этим, — отмечает она.

Собеседница «ВМ» добавляет, что иногда контакт с собакой не удается наладить до окончания передержки. В основном такие ситуации возникают, когда хозяева специально ограничивают «круг общения» собаки. Такие владельцы хотят, чтобы она несла сугубо охранные функции и не признавала других людей. В этом случае взаимодействие сотрудников центра с «постояльцем» сводится к базовому.

Гораздо приятнее, когда собаку повторно сдают на передержку и животное уже «знает куда бежать», подчеркивает Надежда. В таком случае ясно: питомец приехал в знакомое место, где его точно не обидят.

Кошкам, напротив, требуется не общение, а личное пространство, рассказывает Ковалева. Именно с этим, по ее мнению, связаны страхи передержки у большинства хозяев.

— Кошки отделены друг от друга стеклянными перегородками в боксах. Они друг другу не мешают и гуляют отдельно. У них такая психология — нужно свое пространство, — разъясняет Мария.

Как подготовить питомца к передержке

«Вечерняя Москва» пообщалась с зоопсихологом и узнала, как правильно настроить питомца на передержку в гостинице. В первую очередь, степень сложности адаптации животного зависит от его индивидуальных особенностей, говорит Марианна Гладких.

— Если у питомца большой опыт общения с разными людьми и пребывания в разных местах, этот процесс будет более безболезненным. А вот если животное имело мало опыта нахождения вне дома, пребывание в гостинице может оказаться стрессом для него, — подмечает зоопсихолог.

Она напоминает, что для кошек опыт передержки, как правило, оказывается более болезненным, чем для собак. Дело опять же в привязанности животных к конкретному месту.

Желательно заранее подготовить питомца к поездке в гостиницу, советует Гладких. Для этого можно ограничивать пространство передвижения животного на короткие сроки.

— Лучше заранее приучить собаку к клетке или боксу, ведь зачастую в зоогостиницах они содержатся в ограниченном пространстве. Нужно посадить питомца в бокс и оставить его там на короткое время. Тогда животное впоследствии не будет испытывать такого стресса, — рекомендует зоопсихолог.

Также важно, чтобы животное было социально адаптированным, подчеркивает Гладких. Чем меньше ваш любимец боится людей, тем меньше проблем в зоогостинице у него возникнет, заключает она.

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