Александр Мажуга: Российские ученые научили лекарства бить по болевым точкам

Фото: Ольга Крылова

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал о том, как адресная доставка лекарств помогает лечить серьезные заболевания. О результатах исследования, которое команда под его руководством провела на базе химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Александр Мажуга рассказал в ходе Круглого стола «Перспективы развития наномедицины», который прошел в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47.

— Пандемия доказала, что отечественная медицина должна быть выведена на новый уровень. Повышение доступности и качества медицинской помощи — одна из важнейших задач, стоящих перед отечественной медициной и наукой, — отметил профессор РАН.

Для достижения этого результата работа должна вестись по трем направлениям: своевременность медицинских услуг, правильность выбора лечения, диагностики и реабилитации и оценка результата, достигнутого специалистами.

Он отметил, что Программа Сергея Собянина «Лучший город Земли», представленная в июне, содержит целый ряд предложений по улучшению доступности здравоохранения: 4 млн москвичей получили возможность получать помощь врачей в шаговой доступности от дома благодаря строительству новых поликлиник и других медицинских объектов. Однако важно не только делать систему удобной, но и внедрять новые эффективные технологии в медицину — в том числе добиваясь этого на законодательном уровне, через Народную программу «Единой России».

Фото: Ольга Крылова

— Словосочетание «адресная доставка лекарств» можно с полным правом назвать одним из самых популярных за последние несколько десятилетий в научном сообществе. Впервые над этим вопросом задумались в конце XIX веке, когда появился термин «волшебная пуля». Тогда речь шла о препарате, который при введении в организм больного избирательно находил бы и убивал возбудителя болезни, не повреждая при этом здоровые ткани». Однако буквально сразу же возникли две проблемы: направленное конструирование новых лекарств и создание систем для их адресной доставки, — рассказал Александр Мажуга об одной из таких перспективных технологий.

По словам ученого, для лечения особенно важно не только подобрать оптимальную концентрацию лекарства, но и сделать так, чтобы именно этот состав попал к клеткам, которым нужна помощь.

— Просто взять и повысить концентрацию не получится, потому что есть риск уже не лечения, а отравления. И даже если «спрятать» препарат в контейнер, который дойдет до места назначения, остается вопрос, как дистанционно высвободить доставленное лекарство, — подчеркнул профессор РАН, который вместе с коллегами предложил и разработал новую систему адресной доставки лекарственных препаратов.

В ее состав входят три основных компонента: магнитные частицы, действующее вещество, и его блокатор. Магнитные частицы выбраны в качестве носителей лекарства, поскольку ими можно управлять с помощью внешних магнитных полей. Действующее вещество — это лекарство, которое нужно доставить к больным тканям. Блокатор же полностью подавляет его действие в процессе доставки, то есть не дает преждевременно вступать в химические реакции, имитируя «контейнер».

В результате был разработан и экспериментально подтвержден принципиально новый подход к «высвобождению» лекарства, которое при помощи магнитных частиц можно адресно доставить в требуемое место в организме с использованием возможностей магнитного поля

Как отметил в заключении своего выступления Александр Мажуга, система адресной доставки препаратов становится одним из самых быстро развивающихся направлений медицины, и если оно получит поддержку Народной программы «Единой России», это могло бы серьезно продвинуть отечественное здравоохранение и сберечь здоровье многим людям.

Фото: Ольга Крылова

В свою очередь главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН, президент Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев отметил, что будущее лекарственной терапии — устранение первопричины болезни с помощью генной и клеточной регуляции генетических расстройств, приводящих к большинству заболеваний человека.

— На мой взгляд, ключевым вопросом любого лекарственного вмешательства должна стать причина заболевания, а она, как правило — генетическая, то есть связана с врожденными нарушениями или приобретенными перестройками генома, — отметил Румянцев.

По его словам, примером может быть хронический миелолейкоз, смертельное заболевание, при котором с разной, но во всех случаях, низкой эффективностью использовались разные лекарства и медицинские технологии, включая трансплантацию костного мозга. Обнаружение молекулярного дефекта, связанного с нарушением пролиферации и дифференцировки миелоидных клеток, позволили разработать генетический ключ для этого дефекта. Им оказалась тирозинкиназа, использование который в виде таблеток, привело к полному выздоровлению больных.

— Самым удивительным для врачей оказался факт, что генная, точечная, таргетнаятерапияполностью изменила наши представления об эффективных лекарствах, большинство из которых обладают неспецифическим действием, то есть назначаются для коррекции симптомов или синдромов болезни, а не ее причины, — добавил академик РАН.