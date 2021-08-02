Семейный психолог рассказала о последствиях гиперопеки для детей и родителей

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В младенчестве ребенок полностью зависит от родительской заботы и опеки. По мере взросления малыш становится все более самостоятельным, меньше нуждается в посторонней помощи. Но иногда родители продолжают заботиться о ребенке достаточно активно, не позволяют ему проявлять самостоятельность. Психолог семейного центра «Печатники», кандидат психологических наук Ирина Кутянова отмечает, что гиперопека может причинить вред как ребенку, так и родителям.

«Он сам не знает, чего хочет!»

На прием к психологу семейного центра обратилась мама подростка тринадцати лет. Она пожаловалась на отсутствие у ребенка мотивации к учебе, апатию, отсутствие инициативы. Когда психолог задавала вопросы мальчику, каждый раз отвечала за него мама. Работа по психологической коррекции проводилась как с мамой, так и с подростком. После нескольких консультаций и профориентационного тестирования психолог выяснила, что мальчику очень нравится общаться с животными. Он с ранних лет мечтал о собаке, но мама не разрешала ему заводить питомца. На консультации у специалистов мама осознала, что важно соблюдать в общении с ребенком его личные границы — например, что нельзя входить в комнату ребенка без стука.

— В итоге мать пошла навстречу ребенку и подарила на день рождения щенка, о котором так мечтал мальчик.Через месяц ребенок стал более активным и уверенным в себе, а у мамы появилось свободное время, чтобы отдохнуть и заняться собой. Ведь теперь ей уже не нужно было контролировать каждый шаг своего чада, — рассказала Ирина Кутянова.

Как понять, что в отношениях с ребенком началась гиперопека

Вы не позволяете сыну или дочери проявлять самостоятельность. Часто выполняете работу за него, оказываете помощь в том, с чем ребенок может справиться и без нее.Оберегаете малыша от любых травмирующих ситуаций.Боитесь, что ребенок испытает негативные эмоции.Ставите интересы ребенка выше, чем собственные.При таком воспитании ребенок вырастет неуверенным в себе, вялым и безынициативным. Более того, такое поведение имеет пагубные последствия не только для ребенка, но и для родителя.

— Полностью посвящая себя заботе о сыне или дочке, взрослый забывает о собственных интересах. Это может негативно отразиться на взаимоотношениях в будущем, ведь родителю будет тяжело отпустить свое чадо во взрослую, самостоятельную жизнь, — комментирует психолог.

Как избежать гиперопеки при воспитании

Разрешите ребенку ошибаться. Позвольте ему проявить самостоятельность. Не стоит делать за ребенка то, с чем он может справиться сам. Даже если ребенок совершит ошибку – ничего страшного. Ведь только так он сможет почувствовать естественные последствия своих действий.

Проявляйте уважение к негативным эмоциям ребенка, не стремитесь их предотвратить. Ребенок учится справляться с болью, гневом, обидой самостоятельно, когда сталкивается с этими эмоциями. Это один из важнейших навыков для его адаптации в обществе.

Не забывайте о своих потребностях.Иногда родители настолько увлечены заботой о близких, что игнорируют свои желания и интересы. В итоге у взрослого появляется чувство обиды по отношению к ребенку, а у ребенка — чувство вины и неоплатного долга.

— Помните, что гиперопека имеет более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд. Ведь ничто не осложняет жизнь так, как чувство беспомощности и привычка ждать, что кто-то решит все проблемы за тебя, — говорит психолог семейного центра.

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