Как родители первоклассников готовят детей к школе

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В этом году в первый класс в столице отправятся тысячи детей. До начала учебного года осталось совсем немного. «Вечерняя Москва» пообщалась с семьями и узнала, как они готовятся к школе.

В семье Калкамановых трое детей. Младшему Матвею шесть лет, и в этом году он идет в первый класс. По словам мамы Ольги Калкамановой, с выбором школы проблем не было.

— У нас рядом с домом школа № 1466, где учатся мои старшие дети — дочка окончила четвертый класс, переходит в пятый уже. Поэтому мы решили отдать Матвея туда же, — рассказала она.

Повезло Калкамановым и с учителем начальных классов. Матвей пойдет учиться к тому же педагогу, который обучал его сестру.

— Нам очень нравится подход Татьяны Викторовны Гончар: и уровень знаний, который она дает детям, и то, какая атмосфера была в классе моей дочери. Педагог смогла сплотить коллектив, все дети были очень дружными, — поделилась Ольга.

Готовить Матвея к школе родители начали заранее. Он ходил на специальные занятия при школе и в старшую группу детского сада, дополнительно готовился дома.

— Вместе штудируем букварь, учебники, — рассказала мама. — Он уже умеет читать по слогам, дружит с математикой, спокойно считает до 100 и складывает в пределах 20.

А еще Матвею очень нравятся шахматы. Он уже ходил в шахматный кружок, и родители планируют продолжить эти занятия уже либо в школе, либо в учреждении допобразования.

— Футболом тоже увлекается, очень любит гонять мяч, и вообще он у нас спортивный парень, — отметила Ольга.

Психологически, по словам мамы, сын к школе готов. Да и перед его глазами положительный пример старшей сестры.

— Он, правда, иногда говорит, что не хочет учиться, но это больше связано с его настроением, — пояснила она.

Фото: Freepik

Все канцелярские принадлежности и портфель Калкамановы уже купили. Впереди непростой выбор школьной одежды.

— В школе будет дресс-код: синий низ, белый верх, надо соответствовать, — уточнила мама мальчика. — Но покупать одежду заранее не стали, Матвей быстро растет.

Большим подспорьем для многодетной семьи станет ежегодная выплата на школьную форму, а в дополнение к ней в этом году на каждого ученика полагается еще федеральная поддержка в размере 10 тысяч рублей.

— Это, конечно, хорошая помощь для семей с детьми, пусть и не все расходы, но как минимум половину она компенсирует, — отметила Ольга Калкаманова.

Шестилетний Дмитрий Вайнштейн тоже в этом году идет в первый класс школы № 1311. По словам его папы Артема, мальчик после покупки портфеля с нетерпением ждет начала учебного года.

— Мы уже все купили, остались только тетради и дополнительные учебники, если они будут нужны, — поделился он. — Сейчас завершаем прохождение всех врачей перед школой.

Дима умеет считать, читать по слогам, до этого занимался с логопедом.

— Он все знает, но пока сильного желания читать книги у него не появилось. Надеюсь, что в школе ситуация изменится, да и мы будем дома над этим работать, — рассказал папа первоклассника.

Зато у Димы есть интерес к знаниям и всему новому, лишь немного не хватает усидчивости, что вполне поправимо. Такие результаты показало общение с психологами, которые оценивали уровень его готовности к школе.

КСТАТИ

В Москве введено новое правило, согласно которому приносить бумажную справку после болезни в школу или детский сад больше не нужно. Она оформляется в электронном виде и будет доступна онлайн как врачам, так и медицинским работникам в образовательных учреждениях в системе «ЕМИАС.Школа». Учителя могут видеть в электронном журнале «МЭШ» информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе об освобождении от физкультуры.