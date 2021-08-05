Ковид вытеснил? Врачи рассказали, куда пропал грипп и другие сезонные болезни

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В минувшем году в России не произошло сезонной эпидемии гриппа. Также было выявлено меньше заболевших такими болезнями, как краснуха, корь, паротит и коклюш. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. Основной причиной снижения случаев заболевания гриппом и управляемыми инфекциями врачи назвали активную борьбу населения с коронавирусом, которая помогла предотвратить и распространение сезонных недугов. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли коронавирус вытеснил грипп.

По словам врача-терапевта Анатолия Чумакова, снижение случаев заболевания гриппом и другими видами острых респираторных инфекций связано с мерами безопасности, которые позволили ослабить эти болезни и снизить вероятность их распространения:

— Соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также мытье рук и переход на удаленный формат работы исключили все шансы гриппа и других видов инфекционных болезней распространяться.

По словам эксперта, речь идет о группе заболеваний, которые передаются в основном воздушно-капельным путем и в редких случаях — бытовым.

— Всем известно, что вирус с частичками биоматериала человека — слизь, мокрота или слюна — попадает в воздушную среду и вдыхается другими людьми, после чего начинается процесс заражения. Так, собственно говоря, распространяется и ковид. Но даже если человек болеет гриппом, но соблюдает дистанцию и носит защитные средства, то пути передачи инфекции перекрыты, — заметил терапевт.

Более того, в прошлом году россияне чаще прививались от сезонных болезней, что также помогло, по словам эксперта, снизить число заболевших.

В свою очередь врач-пульмонолог Алина Ярцева отметила в разговоре с «ВМ», что для вируса гриппа достаточно небольшого количества патогенных частиц, которые способны проникнуть через маску к слизистым и заразить человека:

— Да, маска значительно снижает вероятность заражения и ковидом, и гриппом, но не является стопроцентным способом защиты от них. Да и многие ее до сих пор носят неправильно, оставляя места проникновения вируса открытыми — дыхательные пути, слизистые носа и рта. Именно тогда у гриппа и короны больше шансов попасть в ваш организм.

Эксперт предположила, что ключевую роль в снижении числа заболевших сыграло закрытие границ с другими странами.

— К нам он попадает из других стран, поэтому закрытые границы могут также способствовать снижению числа заболевших. Но сейчас границы открываются. Если посмотреть статистику, то можно заметить, что грипп постепенно возвращается. Как минимум вирус парагриппа 1–3 типов, проявляющие наибольшую активность в летне-осенний сезон, начинает тоже напоминать о себе, — сказала она.

Парагрипп, как заметила врач, — это тоже острая респираторная инфекция, поражающая гортань, нос и другие верхние дыхательные пути. И человек, заразившийся им, может думать, что у него легкая или среднетяжелая форма ковида, поскольку симптоматика похожа.

Эксперт отметила, что вирусные частицы гриппа более стойкие. Они могут на протяжении долгого времени виснуть в воздухе:

— Они могут днями витать в помещении. Именно по этой причине так важно часто проветривать комнату. При гриппе достаточно того, чтобы больной чихнул один раз и примерно десять человек тут же заразятся.

Особенно опасно при нынешней эпидемической ситуации параллельное заражение коронавирусом и гриппом:

— Такое ужасное сочетание ничего хорошего не сулит. Ведь оба вируса бьют практическим по одним и тем же органам. Более того, повышается вероятность присоединения бактериальной инфекции, что при отсутствии должного лечения неминуемо приведет к смерти.

Эксперт отметила, что соблюдать нормы профилактики необходимо сейчас не только от ковида, но и от гриппа, ведь даже обычная простуда ослабляет организм, а шансы заразиться опасным штаммом COVID-19 возрастают.