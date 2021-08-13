«Слезы на глазах»: фанаты эмоционально восприняли выписку певицы МакSим

Фото: instagram/maksimartist

Певицу МакSим 13 августа выписали из больницы. С пневмонией ее госпитализировали еще 15 июня. После долгой борьбы за жизнь народной любимице все же удалось победить болезнь. Теперь артистке предстоит длительное восстановление в родных стенах. Эта новость стала настоящим событием для друзей и фанатов Марины Абросимовой. В социальных сетях они засыпали 38-летнюю звезду поздравлениями и теплыми пожеланиями. «Вечерняя Москва» собрала самые яркие высказывания подписчиков МакSим.

Волнующая новость

Фанаты пишут о радостном событии в социальной сети «Инстаграм». Они признались, что «верили, надеялись и ждали» выписки МакSим.

«Береги себя. Очень переживали за тебя. Здоровья, моя любимая певица»; «Нет лучше дома, близких и родных людей. Очень рада, восстанавливайся»; «Желаем крепкого здоровья. Поправляйся»; «Обнять своих детей — это и есть лучшее лекарство»; «Правильно, что выписалась», — написали поклонники.

Теплые словам фанаты певицы оставили на странице музыкального менеджера артистки Маргариты Соколовой.

«Всем «доброжелателям» на зло мы еще споем»; «Наконец-то все самое страшное позади»; «Счастье какое! У меня слезы на глазах»; «Не рано ли? Мы рады. Крепких сил и здоровья»; «Суперкрутая новость»; «Мариночка, умничка. Ура!» — разоткровенничались пользователи соцсетей.

Даже после выписки за МакSим продолжат наблюдать врачи. Об этом ранее сообщала менеджер певицы Маргарита Соколова. Звезде предстоит длительное восстановление, сейчас она очень слаба. Медики пока запретили Марине выходить на сцену. Так что в ближайший год фанатам артистки не стоит ждать новых песен и концертов.

Звездный путь

Российская певица Марина Абросимова ворвалась на национальный эстрадный олимп весной 2006 года. Ее дебютный альбом «Трудный возраст» стал не только откровением для миллионов слушателей, но и вызвал множество споров относительно персоны самой артистки. Еще бы. На российской эстраде зажглась звезда — девушка с мужским именем МакSим.

Впрочем, тайна необычного псевдонима довольно быстро перестала быть таковой. Его прототипом послужил старший брат певицы, который был для нее непререкаемым авторитетом с самого юного возраста.

Взяв мужское имя, хрупкая девчушка талантом проложила себе дорогу на лучшие сцены страны. Начиная с первого альбома, который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, в 24 года она стала самой коммерчески успешной певицей страны. А синглы «Трудный возраст», «Отпускаю», «Знаешь ли ты», «Ветром стать» заняли лидирующие места в национальных чартах и рейтингах стран СНГ. Казалось бы, вот она — наивысшая точка признания и успеха. Может быть, для многих, но не для МакSим.

Вышедший годом позже второй альбом «Мой рай» принес певице на церемонии Russian Music Awards канала MTV две награды: звание «Лучшая исполнительница» и победу в номинации «Лучший поп-проект года». Сингл «Мой рай» из этого альбома мгновенно взлетел на первое место в радиочарте стран СНГ, а сам сборник, который всего за неделю был распродан более полумиллионом копий, получил бриллиантовый статус.

На волне творческого подъема певица последовательно, год за годом выпускает альбомы, песни из которых благодарностью отзываются в сердцах ее многочисленных поклонников. Хиты пластинок «Одиночка», «Другая реальность», «Хорошо» и «Полигамность» приносят МакSим победы в номинации «Лучшая исполнительница» на церемонии Russian Music Awards канала MTV и премии «Муз-ТВ», а также многочисленные статуэтки «Золотого граммофона». Ее сборник обретает статус лучшего альбома года на премии Music Box и премии «Русский топ». МакSим — единственная певица, семь синглов которой занимали первое место в радиочарте стран СНГ.

За заслуги в области культуры и высокое исполнительское мастерство певице Марине Абросимовой в 2013 году было присвоено звание «Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики», а тремя годами позже — «Заслуженная артистка Республики Татарстан».