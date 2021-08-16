Лягушки-путешественницы любят тропики
Более ста лягушек разных видов, цветов и размеров живут у москвички Натальи Кавериной. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась с любительницей земноводных и узнала, как ужиться с квакшами. Зеленые и желтые, пятнистые и однотонные, гладкие и шершавые — сотня лягушек поселились у москвички Натальи Кавериной.
— Началось все с древолазов. Это яркие цветные тропические лягушки. Пять лет назад купила пару штук, потом решила еще, и понеслась... приобрела и другие виды. Мне лягушки нравятся внешним видом. Они очень красивые. На террариумы с ними можно смотреть очень долго, это расслабляет,— рассказывает Наталья Каверина.
Девушка достает из террариума двух австралийских голубых квакш и предлагает мне их погладить. На ощупь они оказались гладкие и холодные. Поглаживаний они не испугались — сидят спокойно, смотрят строго.
— Вы не смотрите, что у них глаза открыты, они еще спят, — говорит Наталья.
Видимо, все мы по утрам немного австралийские голубые квакши... От наших разговоров лягушата просыпаются и начинают шевелиться в руке у Натальи.
— А они не сбегут? — спрашиваю я.
Один лягушонок словно услышал мой вопрос и решил продемонстрировать свою физическую подготовку. В долю секунды он оттолкнулся от ладони и приземлился на пол с таким звуком, как будто на кафель кинули присоску.
— Здесь всего полтора метра высоты, для лягушек это не опасно, — объясняет Наталья и подносит беглеца к террариуму. Тот еще одним прыжком присасывается к стеклянной стенке.
Рядом живут три маленьких лягушонка древолаза. Их домик — террариум высотой 40 сантиметров, шириной 30 сантиметров и глубиной 30 сантиметров. Малышей вообще можно держать вместе до десяти штук. Взрослых можно селить парами: самец и самка.
— У древолазов бывают стычки между самками, когда они делят между собой самца. Они толкаются лапками, а самца — поглаживают. Мол, иди ко мне, ты мой, — рассказывает Наталья.
А вот разные виды лягушек вместе содержать нельзя — они начинают драться друг с другом. В дикой природе земноводные живут каждый вид своей группой. Поэтому и террариумов у Натальи много, около тридцати. Под них обустроена отдельная комната площадью 20 квадратных метров. Вдоль стен стоят стеллажи, а на них — террариумы. Еще часть стоят в комнате у сына Натальи. Остальные террариумы москвичка перевезла в загородный дом, там тоже обустроила отдельную комнату. В Подмосковье за лягушками присматривать помогает соседка. А за остальными земноводными Наталья ухаживает сама.
— Раз в день я кормлю их мошками. Раз в три недели убираю террариумы, меняю грунт. Также поддерживаю уровень влажности в аквариуме, — говорит Наталья и берет бутылку воды с распылителем.
Внутри террариумов также есть живые растения, они тоже поддерживают влажность. Например, некоторые виды орхидей или папоротников.
Своим питомцам летом Наталья устраивает «сезон дождей», а зимой — засуху. Так лягушки путешествуют в родные тропики, не выходя из дома. В таком климате они чувствуют себя комфортно. После часа общения с Натальей я поняла, что рядом с лягушками достаточно тихо.
— Квакают только самцы, обычно, чтобы завлечь самочку, — объясняет Наталья.
Если прислушаться, древолазы издают тихое кваканье, похожее на ультразвук. А самцы их сородичей-квакшей общаются громче. Это «ква» похоже на лай охрипшей овчарки.
ФАКТЫ
Малышей лягушек можно селить в контейнерах с хорошей вентиляцией.
Взрослым лягушкам нужен просторный террариум с грунтом, ветками и лианами.
На дне террариума обязательно должна быть вода. Однако в ней лягушки дышать не могут. Жабры у них есть только «в детском возрасте», когда они еще на стадии головастиков.
Лягушки откладывают икру примерно раз в год.
Лягушки в среднем живут до 10 лет, но могут и до 15 лет.