Лягушки-путешественницы любят тропики

Москвичка Наталья Каверина держит на руках двух своих питомцев из вида австралийских голубых квакш. Эти лягушки любят влажность, поэтому, прежде чем взять их, руки нужно смочить водой. Так квакшам будет комфортно / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более ста лягушек разных видов, цветов и размеров живут у москвички Натальи Кавериной. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась с любительницей земноводных и узнала, как ужиться с квакшами. Зеленые и желтые, пятнистые и однотонные, гладкие и шершавые — сотня лягушек поселились у москвички Натальи Кавериной.

— Началось все с древолазов. Это яркие цветные тропические лягушки. Пять лет назад купила пару штук, потом решила еще, и понеслась... приобрела и другие виды. Мне лягушки нравятся внешним видом. Они очень красивые. На террариумы с ними можно смотреть очень долго, это расслабляет,— рассказывает Наталья Каверина.

Девушка достает из террариума двух австралийских голубых квакш и предлагает мне их погладить. На ощупь они оказались гладкие и холодные. Поглаживаний они не испугались — сидят спокойно, смотрят строго.

— Вы не смотрите, что у них глаза открыты, они еще спят, — говорит Наталья.

Видимо, все мы по утрам немного австралийские голубые квакши... От наших разговоров лягушата просыпаются и начинают шевелиться в руке у Натальи.

— А они не сбегут? — спрашиваю я.

Один лягушонок словно услышал мой вопрос и решил продемонстрировать свою физическую подготовку. В долю секунды он оттолкнулся от ладони и приземлился на пол с таким звуком, как будто на кафель кинули присоску.

— Здесь всего полтора метра высоты, для лягушек это не опасно, — объясняет Наталья и подносит беглеца к террариуму. Тот еще одним прыжком присасывается к стеклянной стенке.

Рядом живут три маленьких лягушонка древолаза. Их домик — террариум высотой 40 сантиметров, шириной 30 сантиметров и глубиной 30 сантиметров. Малышей вообще можно держать вместе до десяти штук. Взрослых можно селить парами: самец и самка.

— У древолазов бывают стычки между самками, когда они делят между собой самца. Они толкаются лапками, а самца — поглаживают. Мол, иди ко мне, ты мой, — рассказывает Наталья.

А вот разные виды лягушек вместе содержать нельзя — они начинают драться друг с другом. В дикой природе земноводные живут каждый вид своей группой. Поэтому и террариумов у Натальи много, около тридцати. Под них обустроена отдельная комната площадью 20 квадратных метров. Вдоль стен стоят стеллажи, а на них — террариумы. Еще часть стоят в комнате у сына Натальи. Остальные террариумы москвичка перевезла в загородный дом, там тоже обустроила отдельную комнату. В Подмосковье за лягушками присматривать помогает соседка. А за остальными земноводными Наталья ухаживает сама.

— Раз в день я кормлю их мошками. Раз в три недели убираю террариумы, меняю грунт. Также поддерживаю уровень влажности в аквариуме, — говорит Наталья и берет бутылку воды с распылителем.

Внутри террариумов также есть живые растения, они тоже поддерживают влажность. Например, некоторые виды орхидей или папоротников.

Своим питомцам летом Наталья устраивает «сезон дождей», а зимой — засуху. Так лягушки путешествуют в родные тропики, не выходя из дома. В таком климате они чувствуют себя комфортно. После часа общения с Натальей я поняла, что рядом с лягушками достаточно тихо.

— Квакают только самцы, обычно, чтобы завлечь самочку, — объясняет Наталья.

Если прислушаться, древолазы издают тихое кваканье, похожее на ультразвук. А самцы их сородичей-квакшей общаются громче. Это «ква» похоже на лай охрипшей овчарки.

ФАКТЫ

Малышей лягушек можно селить в контейнерах с хорошей вентиляцией.

Взрослым лягушкам нужен просторный террариум с грунтом, ветками и лианами.

На дне террариума обязательно должна быть вода. Однако в ней лягушки дышать не могут. Жабры у них есть только «в детском возрасте», когда они еще на стадии головастиков.

Лягушки откладывают икру примерно раз в год.

Лягушки в среднем живут до 10 лет, но могут и до 15 лет.