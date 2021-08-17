В России предложили ввести акцизы на вредные продукты питания

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Для того чтобы россияне меньше употребляли в пищу неполезных продуктов, мармелада, шоколада и различных других изделий, нужно ввести на них акцизы, на содержание вредных веществ. Эта мера была бы полезной для бюджета и эффективно подталкивала производителей к переходу на натуральный продукт. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказывала «ВМ», что на кассе в магазине лучше не приобретать пищевые продукты. Самыми неполезными для здоровья товарами, которые можно найти в такой зоне супермаркета, можно назвать кондитерские изделия: печенье, мармелад, шоколад и «киндер-сюрпризы», а также злаковые батончики.

По словам Шапкина, запретить продавать на кассах в магазинах не самые полезные продукты не получится. Если заменить шоколадки на яблоки, это не значит, что их будут покупать. Да и яблоки не все полезны: некоторые хранятся неправильно, например, и содержат плесень. Кроме того, товар, срок годности которого подходит к концу, лучше продавать на кассе со скидкой, нежели продавцу возвращать поставщику. От такой схемы выигрывает и покупатель, и продавец. А что касается шоколадок, мармеладок, то они пользуются спросом.

— Запрет не действует, рекомендации тоже, хотя можно писать на них, как на сигаретах, что они вызывают ожирение или еще что-нибудь такое, нарушение обмена веществ. Но это тоже будет не очень красиво выглядеть. А вот установление акцизов на вредные продукты питания — вещь, которая может привести к некоторому эффекту, полезному с точки зрения бюджета, может быть полезная какое-то время. Хотя это мера экономическая, которая стимулирует отказ от использования вредных ингредиентов,— сказал Шапкин.

По его словам, некоторое время назад звучали предложения установить акцизы на чипсы и сладкие газированные напитки. Как отметил собеседник издания, правильно было бы установить акцизы за содержание антибиотиков, пестицидов в продуктах.

— Они сейчас нормируются, в любых молочных продуктах практически есть антибиотики. Просто про это мало говорят. Они нормируются, четыре антибиотика из существующих. Эти антибиотики используются и находятся в остаточном количестве даже в продуктах детского питания. Кроме этого, есть другие проблемы — ГМО, нитраты и так далее. Эти вещи с введением жесткой акцизной политики могли бы послужить экономическим стимулом для того, чтобы и торговля, и производители отказывались и переходили на натуральные продукты. Это было бы, мне кажется, более разумным, — заключил эксперт.

За первые шесть месяцев 2021 года жители России сократили долю расходов на продукты питания в общем объеме своих трат практически до уровня, который фиксировался до начала пандемии коронавирусной инфекции.

Доля трат на продукты снизилась с 32,7 процента в 2020 году до 28,6 процента в первом полугодии 2021 года. Для сравнения: в докризисный период (первое полугодие 2019 года) доля трат на продукты составляла 26,7 процента.

При этом расходы россиян на непродовольственные товары, напротив, выросли. По мнению авторов исследования, это косвенно подтверждает рост доходов населения и расширение платежеспособного спроса.