Маломобильные граждане могут ездить комфортно

Москвичка Надежда Лобанова с сотрудниками ЦОМП (слева направо) Олегом Ионовым, Алексеем Смольским и Артемом Павловым / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

19 августа в Москве сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начали свою работу на 10 новых маршрутах наземного транспорта. Теперь маломобильные граждане, живущие на северо-западе столицы, при передвижении на общественном транспорте могут обратиться за помощью к инспекторам центра.

На автобусных маршрутах № 154, 215, 428, 847 и на трамваях № 15, 28, 30, курсирующих через районы Щукино, Строгино и Хорошево-Мневники, маломобильные пассажиры могут доехать в сопровождении сотрудников ЦОМП. Они помогут людям безопасно добраться из одной точки в другую. Кстати, эти направления выбраны не случайно: через них проходят большинство медучреждений округа и крупные ведомства и организации.

— Мы уделяем особое внимание маломобильным пассажирам, и с каждым днем наши средства наземного транспорта становятся все более комфортными для этой категории людей. Сегодня география работы сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров значительно расширилась. За это мы также хотим сказать большое спасибо нашим коллегам из различных медицинских и волонтерских организаций, которые помогали нам выбирать эти маршруты, — рассказала заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» по пассажирским сервисам Юлия Темникова.

Одной из первых пассажирок, которым удалось воспользоваться помощью ЦОМП, стала москвичка Надежда Лобанова. Женщина передвигается по городу с помощью инвалидной коляски, поэтому очень часто ей приходилось испытывать различные трудности при подъеме и спуске в общественном транспорте.

— Сегодня я еду в Боткинскую больницу, поэтому для меня было особенно актуально открытие этого маршрута. А помощь специалистов значительно упрощает задачу при передвижении. Не нужно напрягать родственников или звонить в другие соцслужбы, — отметила Лобанова.

В случае необходимости внутри салонов автобусов установлены кнопки для связи маломобильных пассажиров с водителем. Здесь оборудованы специальные места для граждан с собаками-поводырями, а также индикаторы, которые транслируют всю информацию о маршруте для пассажиров с нарушениями слуха или зрения.

Вызвать сотрудников ЦОМП можно в мобильном приложении «Метро Москвы» или позвонив по телефонам: +7 (495) 622-73-41, +7( 800) 250-73-41.