Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны

Расчет противотанкового ружья во время боев на Курской дуге / Фото: Mil.ru / CC BY 4.0

23 августа 1943 года завершилась Курская битва, которую принято считать центральной вехой в истории Великой Отечественной войны.

Такое отношение к этой битве базируется не только на дате, пришедшейся на середину войны, но и на значении этого сражения для всего хода боевых действий. Курская битва стала заключительным этапом «коренного перелома» в противостоянии нашей Родины и нацистского блока. Началом этого перелома принято считать Сталинградскую битву, после которой стратегическая инициатива перешла в руки советских войск, однако нацисты тогда еще могли вернуть ее себе. А уже после Курской битвы наша армия целиком перехватила инициативу и до конца войны уже только наступала.

Ко дню завершения битвы — 23 августа — советские войска освободили города Орел, Белгород и Харьков и создали предпосылки для освобождения всей правобережной Украины.

— Окончательный перехват инициативы дался нам дорогой ценой, — рассказал кандидат исторических наук Сергей Разин. — Именно на Курской дуге гитлеровцы были в самом пике их силы, даже сильнее, чем в 1941-м. Командование вермахта сосредоточило огромное количество пехоты, новейшие танки «Тигры» и «Пантеры», которые на тот момент были сильнее любых советских, и мощную авиа-группировку с опытными летчиками. Советские войска перемололи всю эту мощь врага сначала в оборонительной фазе сражения, а затем погнали немцев и освободили значительные территории нашей страны.

Главным нашим успехом в Курской битве было как раз уничтожение самого опытного и сильного состава вражеских войск. Это было трудно и стоило нам больших потерь, но зато сказалось на всем дальнейшем ходе войны.

Боевые действия в рамках этого сражения отличались большим размахом: совокупно в боях участвовали около двух миллионов человек, до шести тысяч танков и больше пяти тысяч самолетов.

В результате упорных боев большие потери понесли обе стороны, но потери Красной армии оказались больше — из-за того, что гитлеровцы применили более совершенную технику, с которой было трудно бороться, и из-за некоторых просчетов нашего командования на южном фланге битвы. В дальнейшем Курская битва в отечественной историографии была в значительной степени мифологизирована, особенно это касается первичных неудач на южном фланге Курской дуги во время оборонительной фазы. И только в наше время на основе рассекреченных данных стала возможна адекватная оценка тех событий.

Во время этого сражения Москва впервые стала отмечать освобождение городов праздничным салютом. Первые салюты были даны в честь войск, освободивших Орел и Белгород, а затем Харьков.