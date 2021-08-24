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«Халяльный поселок» в Подмосковье: юристы изучили устав и рассказали о своих опасениях

Марина Найденкова

Общество
«Халяльный поселок» в Подмосковье: юристы изучили устав и рассказали о своих опасениях
Фото: Instagram/poselenie_aminovka

В Шаховском районе Подмосковья появится экологическое поселение со своим уставом и правилами. Его создатели намерены превратить чистое поле площадью 83 гектара в «мусульманский» коттеджный поселок. В перспективе в поселке построят школу, детский сад, молельный дом. «Вечерняя Москва» разбиралась, насколько законно такое поселение в России и какие риски оно может нести.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с блогером, владелицей бренда мусульманской одежды Аминой Шабаевой, которая и создала проект поселения. Девушка рассказала, что идея построить населенный пункт для мусульман пришла после вопроса подписчикам о том, хотели бы жить они в месте, где много единомышленников. По словам Шабаевой, она получила невероятную обратную связь.

— Мои намерения были связаны с моими детьми, потому что дети в подростковом возрасте, очень хотелось сформировать им здоровую среду вокруг. И сначала я так возмущалась: думаю, у нас такое количество мусульман, а самое интересное то, что поселений других разных конфессий, их на самом деле очень много по миру, но нет ни одного мусульманского. Вот почему мы не можем сделать? — рассказала Шабаева.

В беседе с «Вечерней Москвой» заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов объяснил, что в уставе поселения напрямую не говорится, что Аминовка будет исламским населенным пунктом. Об этом можно судить по некоторым пунктам документа, в которых запрещается свиноводство, курение и алкоголь, ненормативная лексика проживающих на территории. Кроме того, для мужчин и женщин старше 12 лет предусматривается дресс-код. У мужчин должен быть закрытый торс, при ношении шорт — длина ниже колена. У женщин — непрозрачная и не обтягивающая одежда длиной ниже колена, закрытое декольте.

— Безусловно, и пить, и ругаться матом неправильно. Тем более в местах общего пользования. Что касается принятия решения для образования поселения — это законно. Поселиться можно только с решения совета, нужно соблюдать все требования, собственники связываются определенными условиями, что по закону редко бывает возможно, — сказал Краснов.

В случае если жильцы поселения не будут соблюдать правила, их попросят освободить участки и лишат возможности воспользоваться общими территориями: фактически они останутся без нормального доступа к дому.

— Места общего пользования станут под запретом, и эти лица не смогут нормально жить в пространстве. Они могут продать имущество в течение четырех месяцев, и новый собственник снова будет согласован с советом, — добавил адвокат.

Он отметил, что отношение к семье на уровне государства не позволяет удивляться появлению в Подмосковье такого поселения. Однако возникает определенный риск, что на территории России в значительном количестве появятся такие поселки. Краснов выразил опасение, что граждане других религий не будут приниматься в такие поселения. Кроме того, внутри этих населенных пунктов могут устанавливаться в будущем свои порядки и законы, и в рамках общего правового и культурного поля страны будет сложно их контролировать.

— Есть риск, что в стране возникнут анклавы, где будут проживать компактно люди с определенной религией и национальностью. Такие участки, где вход другим людям с другими религиями будет запрещен. Это будет фрагментировать нашу страну на части. А в современных условиях это опасно. Это больше всего волнует, а не то, что люди съезжаются в такие поселения по доброй воле, — добавил Краснов.

Эксперт общероссийского движения «Сильной Россия» по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша рассказал, что вся земля поселения — частная собственность, которую будут продавать по участкам на основе так называемых клубных правилах.

— К глубокому сожалению, мы набрались у американцев подобных вещей. Там есть некие клубные моменты, когда люди должны выполнить или соответствовать определенным требованиям. Например, вам не продадут дом или земельный участок в определенном месте, если на это не дадут согласие соседи... Другое дело, что вот нет ли некой розни, разжигания? Насколько эта функция дифференцированная, как она применяется, — сказал Юкша.

Также он отметил, что, если гражданин владеет собственностью, ему никто не может продиктовать, каким образом ее использовать. При этом земли в Аминовке сельхозназначения. А для их использования действуют определенные правила.

«Халяльный поселок» в Подмосковье: юристы изучили устав и рассказали о своих опасенияхФото: Instagram / poselenie_aminovka

— Можно строиться, но с точки зрения возделывания, участия в неких работах, связанных с этой землей. Поэтому если это будет не соответствовать правилам, то можно предъявить требования, претензии данному строительству и поселку, потребовать прекратить эксплуатацию земельных участков, которые находятся в другой категории земель. Также такие земли нельзя продавать иностранцам, — добавил Юкша.

Адвокат считает, что в отношении поселения прокуратура может провести проверку, чтобы установить, насколько требования к покупателям земельных участков нарушают права других лиц.

Как рассказал эксперт «Сильной России» по правовым вопросам, адвокат, полковник юстиции в отставке Павел Лапшов, поселение может существовать с юридической стороны вопроса и по смыслу содержания его устава. Однако в одном из пунктов устава есть требования религиозного толка для посетителей (друзей, приятелей, рабочих, подрядчиков, архитекторов и иных лиц) и жителей поселения.

Например, это соблюдение установленного дресс-кода, запрет нахождение на территории поселения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, на курение, употребление алкоголя, свиноводство. Это, по словам адвоката, позволяет говорить о создании «не совсем обычного поселения».

«Халяльный поселок» в Подмосковье: юристы изучили устав и рассказали о своих опасенияхФото: Instagram / poselenie_aminovka

— Здесь больше возникает вопросов о возможности безоговорочного исполнения этих и других требований самими собственниками земельных участков Аминовки. Также не совсем понятен порядок вступления в рассматриваемое партнерство, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, кроме устава, нет, например, образца заявления о приеме в партнерство, который предусмотрен пунктом «порядок приема в партнерство и выход из него». При этом сама кандидатура потенциального собственника земельного участка будет рассматриваться наблюдательным советом, что потенциально может носить дискриминационный характер в силу пункта «Общие правила для всей территории экопоселения».

— Одновременно остается открытым вопрос: может ли немусульманин купить земельный участок? С учетом проекта постройки предлагается создать мусульманскую структуру в рамках одного поселка. А вот здесь уже появляется тонкая грань, связанная с соблюдением требований о запрете ущемления конституционных прав граждан России, в частности, выбора места жительства независимо от конфессиональной принадлежности, — заключил адвокат.

Стоит заметить, что в понедельник, 23 августа, на странице Аминовки в социальной сети Instagram появилась публикация о том, что приобрести земельный участок в поселении могут граждане любого вероисповедания.

— И сегодня мы хотим рассказать вам об одной замечательной семье, которая решила присоединиться к Аминовке и уже купила участок. Мы не раз подчеркивали, что рады представителям других конфессий в нашем поселении, и эта семья христиан сама нашла нас, изъявив желание увидеть землю. И вскоре семейная пара приняла решение стать нашими соседями, приняв и те правила, которые существуют в соответствии с уставом поселения, — написали представители поселения в соцсети.

«Халяльный поселок» в Подмосковье: юристы изучили устав и рассказали о своих опасенияхФото: Instagram / poselenie_aminovka

Согласно другой публикации в аккаунте, несколько дней назад в поселении приобрел участок старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, глава экспертного совета при Совете муфтиев России Руслан Курбанов.

— Узнав про наш проект, про его идеологию, масштабность, планы развития, Руслан, долго не думая, приобрел здесь участок, ведь он, как и многие, осознает всю важность окружения себя единомышленниками, — отметили представители поселения в публикации.

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