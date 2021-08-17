«Прагматики»: эксперт по исламу описал афганских талибов*

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Члены пришедшего к власти в Афганистане «Талибана»* являются прагматики, которые ведут на данный момент себя умеренно. Судить о векторе их политики станет возможным после объявления состава правительства страны, что возможно уже в течение недели. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по исламу, политолог Алексей Малашенко.

По его словам, существуют три типа исламизма: умеренный, радикальный и экстремистский. На сегодняшний день талибы* демонстрируют умеренный тип.

— Сейчас талибы* — это радикалы, но ведут себя достаточно умеренно. Потому что (невозможно — прим. «ВМ») строить государство, а они этим хотят заняться, на радикальных основах и прежде всего думать о шариате, говорить-то они будут, конечно, много. Но если они прагматики, они больше думают об экономике, решении социальных проблем, о достижения стабилизации, — сказал эксперт.

Он добавил, что вообще судить о политике талибов* пока очень трудно. Ведь они разные и включают в себя группировки из различных людей. Ситуация прояснится, когда станет известен состав правительства и публика, которая будет вокруг правительства. Точнее, когда станет понятно, где они учились, их возраст, образование и даже то, кем являются их жены. По словам эксперта, проясниться все это должно в течение недели. Малашенко не исключил и борьбу за места в правительстве, а это тоже будет указывать на то, насколько среди талибов* сильны радикалы, а насколько прагматики.

— Пока что я бы назвал их прагматиками... Сейчас на распутье, — заключил собеседник «ВМ».

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. После этого талибы* начали активные боевые действия против афганских военнослужащих.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.