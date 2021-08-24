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Врач рассказала, как восстановить обоняние после коронавируса

Василиса Чернявская 

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказала, как восстановить обоняние после коронавируса
Фото: Рixabay

24 августа, терапевт, врач ультразвуковой диагностики Аминат Батчаева рассказала о том, как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса.

Специалист отмечает, что у многих, кто перенес COVID-19, встречаются аносмия или гипосмия — полная потеря обоняния. Бывает и другая версия проблемы со здоровьем — изменение некоторых привычных запахов.

— При ковиде причиной этого симптома является нейровоспаление, — поясняет Аминат Батчаева, — то есть вирус напрямую поражает нервные окончания обонятельных рецепторов, происходит демиелинизация (повреждение миелиновой оболочки нервного волокна. — «ВМ»). Следствие этого — либо полное отсутствие восприятия запахов и вкусов, либо притупление обоняния.

Такое явление обычно характерно для вторых — пятых суток от начала болезни. А у большинства пациентов обоняние возвращается обычно на десятый день.

— Некоторые даже спустя месяцы не чувствуют в полном объеме, — отмечает врач. — Полное восстановление может занять и более продолжительное время — от трех до шести месяцев.

Аминат Батчаева отмечает необходимость приема витаминов после консультации врача.

КСТАТИ

Говоря о принципах лечения коронавирусной инфекции, терапевт Аминат Батчаева отмечает необходимость назначения противовирусных препаратов, антикоагулянтов, жаропонижающих. При этом антибиотики при коронавирусе не назначаются. Их выписывают только при присоединении бактериальной инфекции и под контролем специалистов в стационаре. Среди других советов — обильное питье.

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