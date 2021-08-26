Это вам не Турция: где отдохнуть в Египте, кроме Хургады и Шарм-эш-Шейха

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С 27 августа Россия расширяет авиасообщение с Египтом. Количество авиарейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличится с 5 до 15 в неделю. Кроме того, появится возможность попасть на курорты Красного моря из тех регионов нашей страны, откуда возобновлены международные полеты. Туроператоры уже бронируют слоты на рейсах и формируют свои продукты для организованных групп отдыхающих, желающих понежиться под арабским солнцем.

Однако Египет — это не только бюджетный All Inclusive в отелях на Красном море. Это страна с очень богатой историей и массой самых разных достопримечательностей. О том, что посмотреть в ней помимо популярных мест отдыха, — в материале «Вечерней Москвы».

«Египетские Мальдивы»

Как известно, Египет омывается еще и Средиземным морем. Если на Красное лучше ездить с октября по апрель, то Средиземное подходит больше для отдыхающих с мая по октябрь. И здесь клиентам местный туристический бизнес предлагает целую группу интересных курортов. Один из них — Марса-Матрух.

По словам гида Ольги Сайкиной, 13 лет живущей в Египте, обычно здесь отдыхают богатые египтяне и европейцы. Славится это место белоснежными пляжами, как в Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальдивах. Но в отличие от Хургады и Шарм-эш-Шейха там немного русскоязычного персонала в отелях и магазинах.

Мерса-Матрух / Фото: EPA/ТАСС

— Если приезжать туда, не зная языков, будет некомфортно. Там отели как в Европе. Это не Хургада и Шарм-эш-Шейх, где All Inclusive чуть ли не 24 часа, развлекают тебя, все на территории. Это как бы отели бизнес-класса. В целом там отдых получится дороже, чем на Красном море. Кроме того, до основных египетских достопримечательностей довольно далеко. До Каира, например, ехать четыре часа, до Луксора вообще чуть ли не 1000 километров. Это хороший вариант для стационарного спокойного отдыха на красивом море без обилия соотечественников, — отметила экскурсовод.

Из интересных достопримечательностей рядом есть город Эль-Аламейн. В июле и октябре-ноябре 1942 года здесь состоялись два крупных сражения, в ходе которых немецко-итальянские войска под командованием генерал-фельдмаршала Роммеля потерпели поражение, что привело к прекращению их наступательных действий в Северной Африке и выводу их с континента. Сейчас на месте боев есть музей и братские могилы солдат воюющих сторон под открытым небом, куда водят туристов.

Интересная и грязная «Северная столица»

Нельзя обойти вниманием и знаменитый город, основанный великим греческим царем Александром Македонским и названный в его честь. Летом Александрия, в которой живет пять миллионов человек, буквально кишит египтянами, приехавшими из разных регионов страны отдохнуть на Средиземноморье.

Россиянам, говорит Ольга Сайкина, там в это время с целью купания делать нечего. По крайней мере, вряд ли это доставит большое удовольствие из-за нравов местного населения, которое далеко не всегда хорошо относится к девушкам в коротких шортах и тем более в бикини. Плохого могут ничего и не сделать, но излишнее внимание гарантировано. Египет, в отличие от Турции, нельзя назвать очень уж светской страной, здесь скорее 50 на 50. А вот в ознакомительных целях город вполне можно посмотреть, в том числе осенью, хоть и будет уже не так тепло, как летом.

— Александрия — город интересный. Он считается северной столицей. Он вытянут вдоль моря, и вся интересная часть там расположена на набережной. Останавливаться там надолго в принципе нет необходимости. Все можно осмотреть за один день. Например, очень красивый королевский дворец Монтаза, есть необычная крепость Кайт-бей (построенная на месте одного из семи чудес света античного мира — Александрийского маяка — прим. «ВМ»), сохранились римские развалины, — рассказала специалист.

Фото: Pixabay

Однако есть в этой бочке меда и ложка дегтя. За пределами этих достопримечательностей и набережной, если заходить вглубь мегаполиса, он очень грязный, добавила гид. Там много хороших и интересных мест, прекрасных парков, но мусор может испортить все впечатление.

При этом коренное население очень интеллигентное, приятное, прямо как в российском Санкт-Петербурге, с которым Александрию нередко в Египте сравнивают.

В целом север Египта, который еще называют Эль-Сахель, развит неплохо, подчеркивает Ольга Сайкина. Там много хороших отелей. Однако среди наших туристов эти места до сих пор считаются нераскрученными.

Каир для взрослых и детей

До недавнего времени для россиян были доступны прямые рейсы только в столицу Египта — Каир. По словам гида, там можно провести как много времени, так и обойтись одним днем. Правда, во втором случае придется выбирать либо что-то одно, либо успеть с 8–9 утра до 5 вечера, пока работают музеи.

Можно посмотреть старый Каир с древними христианскими церквями и храмами, можно посмотреть Каирскую цитадель, построенную в XII веке. Можно посмотреть Египетский музей и, конечно же, пирамиды. Самые известные пирамиды находятся в Гизе — пригороде столицы. Их три — Хеопса, Хефрена и Микерина. Рядом с ними же находятся статуя Сфинкса и древние захоронения.

Есть вариант пирамид и для продвинутых любителей истории. Примерно в 30 километрах от Каира находятся развалины древнего города Мемфиса. А рядом с ним находится селение Саккара с некрополем и самым древним каменным зданием в мире — пирамидой Джосера. Ее построили более четырех с половиной тысяч лет назад. Южнее, в местечке Дахшур, находится еще и одна из трех крупнейших пирамид — Розовая, из известняка соответствующего цвета.

— За два дня можно Каир хорошо посмотреть — основные достопримечательности. Для общего развития и одного дня хватит. Кто уже был в Каире, едет в Саккару. Если ехать в Каир с детьми, то можно посмотреть зоопарк. Он построен в конце XIX века и очень зеленый. Там много животных в вольерах, они в хорошем состоянии, и можно слоника покормить, жирафа, бегемота. Кстати, находится он в Гизе, рядом с пирамидами, — объяснила Ольга Сайкина.

Как по Волге, только — по Нилу

Египет славится не только пляжами, пирамидами и Каиром, но и внутренними водными путями. По главной артерии страны — Нилу — можно смело совершать прогулки на парусных фелуках и круизы на 4–5-палубных теплоходах. Еще в начале 2000-х на реке встречались колесные пароходы, самым старым из которых был Sudan, построенный на шотландских верфях в 1921 году. Однако постепенно их заменили современные лайнеры, по уровню обслуживания сопоставимые с отелем категории 4–5 звезд.

Фото: Pixabay

Обычно они совершают 4-дневные рейсы от Луксора до Асуана с посещением древних египетских достопримечательностей — например, храма Карнака на Восточном берегу Нила, на западном — Долины царей, колоссов Мемнона, храма царицы Хатшепсут, храма Гора в Эдфу и так далее. В Асуане у туристов появляется возможность посетить и знаменитую плотину и ГЭС, построенные в 1960-х годах советскими инженерами. Она до сих пор является одним из крупнейших сооружений подобного типа в мире.

После постройки плотины образовалось водохранилище Насер, растянувшееся на 500 километров. А максимальная его глубина составляет 130 метров. Это самое настоящее искусственное море в пустыне. Его строительство потребовало переноса 24 памятников древнего мира, самый известный из которых — храмы Абу-Симбел, построенные во времена фараона Рамзеса II. Туда также совершаются экскурсии, но только организованные.

Когда сезон для круизов

Цена египетских круизов составляет в среднем от 300–450 долларов до бесконечности в зависимости от того, где его покупаешь. Если брать у отечественного туроператора, выйдет дороже, у местных — дешевле. Правда, у россиян, констатирует Ольга Сайкина, они в последние годы не пользуются популярностью, хоть и стоят порой дешевле волжских.

Водохранилище Насер / Фото:Imago/TASS

— Для наших соотечественников это порой дороговато, поскольку им приходится оставлять отель на три дня, за который уже заплачено. Но туристы, которые интересуются историей Египта, про эти круизы знают и либо изначально бронируют их у туроператора, либо берут отель попроще, чтобы было не обидно потерять часть денег. Это единичные случаи. Они были очень популярны лет 15 назад, когда были дешевые туры к нам. Сейчас либо поодиночке ходят, либо одной семьей, либо смешанной семьей, где мама русскоговорящая. Возможно, с массовым прилетом россиян все это оживится, особенно к зиме. Сейчас там очень жарко. Самый сезон — декабрь, январь, февраль. Если на побережье бывает ветрено, то в круизах как раз очень тепло, — рассказала гид.

В целом, отмечает она, те, кто выбирает круизный отдых в Египте, уезжают обратно с положительными отзывами. На теплоходах хорошее питание и есть все необходимые удобства, да и экскурсии обычно включены в стоимость.

Абу-Симбел / Фото: Pixabay

По Египту самостоятельно

Египет — страна с развитой туристической инфраструктурой. Больше всего это, конечно, ощущается на побережье Красного моря и в районе Мерса-Матрух. Однако по стране ходят поезда, осуществляется много внутренних авиарейсов и практически до всех мест, указанных в тексте, можно добраться, не прибегая к помощи турагентов, туроператоров и гидов. Однако есть свои особенности.

— Если вы самостоятельный турист, лучше знать арабский язык. Английского в некоторых регионах порой никто не знает, в отличие от Хургады и Шарм-эш-Шейха, где все говорят по-русски. Поэтому порой могут возникнуть сложности с покупкой билетов на автобус или тот же поезд. Те, конечно, русскоязычные, кто давно живет, уже приноровились, и у них проблем не возникает, — пояснила Ольга Сайкина.

Она отметила, что Египет — это не то же самое, что и Турция. Это арабский мир со своим менталитетом. Местное население может как и принять тепло, так и вести себя не самым лучшим образом. Поэтому неопытным путешественникам лучше стараться приезжать в Египет организованно, чтобы не испортить себе впечатление от отдыха, резюмировала экскурсовод.