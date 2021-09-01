Как народная артистка Екатерина Васильева приняла монашеский постриг

Кадр из фильма «Обыкновенное чудо» / 1979

Екатерина Васильева, народная артистка России, отметила в августе свое 76-летие и приняла монашеский постриг. К этому решению актриса шла не один год.

Аристократически длинные пальцы, точеный профиль, необычная, инопланетная красота... Со стороны она не казалась взбалмошной звездой — при всем том, что сплетен о Екатерине Васильевой всегда ходило предостаточно. Публичных эскапад Екатерина Сергеевна себе особенно не позволяла, так что земля лишь полнилась слухами о ее замужествах-разводах и романах, несносном характере, пьянстве...

Да и было ли кому дело до ее частной жизни, если любое ее появление на экране заставляло всех либо помирать от хохота (вспомните ее Эмилию из «Обыкновенного чуда»), либо сострадать, удивляться тому, какие бывают стервы. Да, Васильевой особенно хорошо удавались роли жестких или даже злых женщин: суровости образу добавляло ее лицо, тонкое, умевшее заостряться безжалостной бритвой. Но настоящей, во всяком случае, так кажется, она показалась однажды — в образе Софьи Ивановны в фильме 2000 года «Приходи на меня посмотреть». «Бедная девочка» — говорит она своей экранной дочери Ирине Купченко, и в ее прекрасных глазах в этот момент собрана вся скорбь мира и вся боль за тех, кто несчастен.

Все, кто знал Васильеву близко, говорят, что все последние года актриса была совсем не той, что прежде, — бесконечно всем помогала, а милостыню подавала, не заботясь о том, останутся ли деньги у нее самой.

И вот — такое решение...

Екатерина Васильева сыграла в кино более 200 ролей. Появление ее фамилии в титрах всегда гарантировало как минимум интерес к картине. Созданные образы были разными, неизменно — со знаком качества.

И ничего удивительного, что ей приписывали множество романов — к актрисам мужчины вообще питают интерес, а Васильева от природы обладала манким, притягательным магнетизмом, сквозившим во всем — от быстрой улыбки до эффектной, абсолютно царской походки.

Удивительно, конечно, слышать сейчас, что кино, подарившее ей славу и известность, Екатерина Сергеевна и не любила никогда, разве что делала некоторое исключение для «Визита дамы» Козакова, где и правда великолепна. А еще она скромно говорила, что творческие удачи у нее если и были, то лишь на театральной сцене… Что же это было тогда — «Экипаж» и «Чародеи», «Соломенная шляпка», «Бумбараш», «Графиня де Монсоро»? Получается — не более, чем вешки, точки перехода от одной ипостаси к другой. Проходя этот путь, Васильева искала выход к свету...

Она родилась в победный год, 15 августа 1945-го. Семья была хорошей — папа, известный поэт Сергей Васильев, воевал, был военкором «Красной звезды», работал в «Правде» и возглавлял отдел поэзии в «Октябре». Маму воспитывал как приемную дочь сам Антон Макаренко, ее дядя. А Катя росла вольной, резкой. В 17 лет она стала студенткой ВГИКа, после окончания которого была принята в труппу Театра имени Ермоловой, где проработала три года. В первом своем фильме она снялась еще студенткой, но сыграла удачно — посыпались предложения других ролей.

После института появились роли главные — в «Солдате и царице» и «Адаме и Хеве». Изящная, словно тростинка, с удивительными глазами красавица так легко и органично вписывалась в комедии и так мастерски играла трагические сюжеты, что о ней начали говорить.

Правда, Ермоловский театр подарил ей лишь две роли, одна из которых — в знаменитом «Стеклянном зверинце» Теннеси Уильямса. Затем Екатерина Васильева на три года ушла в «Современник». Там были «Валентин и Валентина» и «Как брат брату». Но характер дал о себе знать — после фантастического по накалу скандала с Олегом Ефремовым Васильева ушла во МХАТ, где играла не только в классике, вроде чеховских «Иванова» или «Чайки», но и в «Вагончике» по пьесе Н. Павловой, знаменитом спектакле «Мы, нижеподписавшиеся» по пьесе Гельмана, «Эшелоне», «Тамаде» А. Галиной (Ирина Минелли), «Перламутровой Зинаиде»… Зрители аплодировали Васильевой на подмостках, но неизменно вспоминали при этом ее кинороли.

Вот бы они удивились, узнав про нелюбовь актрисы к кино! Кстати, надо сказать, что она в интервью никогда не откровенничала сверх меры и кинематограф не ругала и не критиковала. Просто, как выясняется, все это время в ней исподволь вызревало трудное решение…

Ее брак с Сергеем Соловьевым был стремительным и коротким. За Васильевой ухаживал Эдуард Володарский, но получил отказ.

А Соловьев поверить не мог в счастье — ее «да». Они притянулись на время — как две противоположности, но по тем же законам мироздания и разлетелись вскоре в разные стороны. В том, что Сергей Соловьев любил ее невероятно, сомнений нет, а вот вольная птица Екатерина Васильева очень быстро начала ощущать, что в браке ей тесно. Сплетники доносили: созналась мужу в измене с Геннадием Шпаликовым, каялась… Было ли так, не так или похоже? Все возможно. Но Васильева была советской фамм-фаталь: она обладала такой внутренней свободой, от которой у мужчин голова шла кругом. Но, правда, сама долго не верила в свой магнетизм… Вскоре «в свете» появилась красивая легенда о том, как актриса познакомилась со вторым мужем: Олег Ефремов и драматург Михаил Рощин обедали, увидели Екатерину Васильеву, и смущенный Михаил пригласил ее вечером на ужин, причем не в ресторан, а домой.

Там красавица-гостья была представлена его супруге, ну а после ужина гостья и Михаил ушли из приветливого дома вместе. По слухам, супруга драматурга отправила разлучнице телеграмму «Поздравляю с днем Победы». Если так — сильно!

Кадр из фильма «Чародеи»/ 1982 год

Впрочем, была и другая легенда — о романе длиной в несколько лет. Как бы то ни было, брак был яркий, страстный, в нем у супругов родился сын Дима, но ничто не вечно под луной — любовь прожила в нем пять лет. Годы спустя Михаил Рощин не раз рассказывал о непростой жизни с актрисой, ее сложном характере, пенял ей и пристрастием к спиртному. Но в чужом дому — всегда по кому. Известно лишь одно: развод грянул после того, как актриса застукала супруга с другой. Никаких попыток примирения с ее стороны не было. Митя какое-то врем жил с отцом, но актрису это мучило страшно, так что вскоре она переиграла расклад — жить без сына она не могла.

Что повернуло ее к вере? Возможно — просто случай. Еще давным-давно, в советские времена, Васильева была с сыном на даче. Дима заболел, и сильно, врачей рядом не было, скорую и ту не вызвать… А что делает человек, когда ему больше некуда идти? Идет к Богу...

Спасла Митю прибежавшая на помощь знакомая Васильевой, очень верующая, отзывчивая женщина. У нее было медицинское образование, она оказала помощь и молилась о здравии болящего. Не тогда ли впервые Васильева, преисполненная благодарности за помощь, впервые подняла руку и коснулась своего лба, груди и плеч сомкнутыми пальцами? Эта же знакомая отвела ее и в церковь в Телеграфный переулок. Там Васильева и почувствовала что-то необычное. Может быть, ту настоящую любовь, которой раньше не знала.

В 1993 году, на пике политических перемен в стране, Екатерина Васильева приняла решение оставить сцену и кинематограф. Сообщение о том, что она ушла в Толгский монастырь послушницей, стало сенсацией. А позже стало известно, что она служит в столичном храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Ее духовным наставником стал отец Владимир Волгин.

...Помню, как спустя какоето время Васильева мелькнула на телеэкране в ролике, где говорила о чем-то духовном. Конкретики в памяти не осталось, но зато остался образ: совершенно счастливая, улыбчивая женщина с каким-то невероятным подъемом говорит о душе и Боге. Она лучилась в этот момент тем особенным светом, который исходит от человека, когда он понимает, что обрел истину. Позже стало известно, что ушел из актерской профессии и Дмитрий Рощин, ее сын — ныне протоиерей. В семье батюшки и его жены Любови восемь детей.

Через три года Екатерина Сергеевна вернулась «в мир» — сиречь в кинематограф. По углам светских гостиных зашелестели: одумалась, не может без славы. Договорились до того, что это пиар-ход. Васильева комментировала все происходящее с ней сдержанно. Шел 1996 год, начиналось время сериалов — ей предложили роли в «Королеве Марго» и «Графине де Монсоро», а потом она снялась у Валерия Приемыхова в ленте «Кто, если не мы». Снималась она и позже, только роли теперь выбирала сверхтщательно, и на каждую просила благословения у батюшки.

Интервью она давала не так часто и без большой охоты. Но если вдруг начинала говорить — говорила откровенно, и не как «припертый к стене» человек, а как женщина, пытающаяся разобраться в непростых событиях своей жизни.

О грехах рассуждала без истерики, но с видимой горечью, сожалела о многом... Но ведь редко кому удается прожить жизнь, не оступившись, да все ли раскаиваются в прошлом? Аборты, романы, алкоголь — все это есть и в жизни других людей. Разница в том, что Васильева не смогла этого забыть, пережить и простить себе. И она снова пошла к Богу.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов

... В августе ей исполнилось 76 лет. Сообщение о том, что Екатерина Сергеевна приняла монашеский постриг в ставропигиальном женском монастыре Троице-Одигитриевская пустынь в Зосимовой Пустыни, получив имя монахини Василисы, стало сенсаций. Хотя почему? С какой горечью она говорила, что вернись жизнь назад, то и детей бы она нарожала, и от мужа не ушла, и не предавала б никого и никому не изменяла, «водку не пила и матом не крыла». Увы, констатировала Екатерина Сергеевна: в молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы ее от ошибок, рядом не оказалось...

Может быть, среди многих совершенных ошибок мучила ее и история с первой любовью сына — по сути разрушенные ею отношения Мити и его одногруппницы Елены Кориковой... Елена вырастила сына сама, ни о чем не прося знаменитую бабушку. Не послевкусие ли этой истории ударило Екатерину Сергеевну наотмашь?

Ну и еще момент. Не только врачам, но и Богу говорила она спасибо за чудом спасенную собственную жизнь — тяжело заболев, Васильева имела все шансы не вернуться с операции. Пришла в себя и узнала, что за нее молились. Поняла — отмолила. И степень благодарности своей бесконечной поняла...

Решение постричься в монахини не было внезапным. Последние два года Екатерина Сергеевна жила в монастырской келье. Она прекрасно знала, что монашеская жизнь не проста. Но ищущей истины и очищения душе талантливой актрисы Екатерины Васильевой в стенах монастыря стало хорошо.

ЭКСПЕРТ

Людмила Федотова, психолог:

— Уход в мир духовный — это всегда особой важности решение, обусловленное глубокой работой над собой. Еще это можно назвать работой с собственной душой — тем тяжким трудом, на который у современного человека часто не хватает времени. А кто-то просто не задумывается о том, насколько это важно.

Да, духовная жизнь возможна и в миру — обычно для более молодых людей, которых держат и которые держатся, может быть, за невидимые, но очень важные «крючочки» — семью, долг перед детьми и родителями, творчество. Можно быть искренне верующим человеком, не покидая света, помогая людям, ведя благочинный образ жизни. Это возможно, если человек анализируют свою жизнь и расставляет в ней приоритеты. Иногда молодые люди уходят в религию, ища в ней способ справиться со своими страхами, не находя сил на борьбу с вызовами мира и его трудностями.

Выбор взрослого, пожившего уже человека, тем более выбор монашеского пути, это всегда следствие огромной работы над ошибками и осознанных поисков смысла жизни, а также почти всегда — путь раскаяния и покаяния. В церкви человек находит ту удовлетворенность каждым прожитым днем, какую не обретает нигде более, а еще он обретает радость от того, что совершенствуется. Уход в монастырь — это всегда заполнение некоей пустующей в душе ниши. Когда мы голодны — мы едим, испытываем жажду — пьем.

В данном случае это восполнение духовного голода и осознание важности анализа каждого прожитого дня ярким, талантливым человеком.