Главархив рассказал, как у советских школьников появилась единая школьная форма

Ученица 1-го класса школы № 625 Лена Базарова отвечает на вопрос преподавателя Н. В. Бронштейн / Фото: Е. Кассин / Главархив

После революции 1917 года школьная форма была отменена, и дети ходили на занятия в своей одежде. Так продолжалось до 1935 года, когда вышло постановление правительства об установлении единой формы одежды для учеников начальной, неполной средней и средней школы. Начиная с 1936 года в школах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова и Минска все ребята должны были быть одеты в одинаковую для всех школьную форму. Сведения о том, как менялся образ советского ученика, сохранились в Главархиве Москвы.

Предполагалось, что костюм школьника 30-х годов XX века будет состоять из однобортной куртки с закрытым или отложным воротником, брюк на выпуск, двубортной шинели и фуражки. К разработке образцов тогда приступили многие швейные фабрики. Художники обдумывали разнообразные модели, после чего выбирали наиболее удобные и красивые варианты школьной одежды.

Для мальчиков рассматривали осенние и зимние шинели, спортивные куртки с брюками-гольф и гимнастерки. Из восьми моделей для девочек самыми удачными оказались две: синие платья с темными фартуками для младшеклассниц и платья такого же цвета для старших девушек. Форма для девочек тоже должна была быть сезонной: летние костюмы — из трувиля, а зимние — из шерстяных тканей.

Учительница школы № 609 Л. Бухаркина со своими учениками / Фото: Н. Максимов / Главархив Москвы

Несмотря на разработки, школьную форму ввели только после войны, в 1949 году. Теперь девочки носили коричневые платья с черным фартуком по будням и с белым по праздникам. А мальчики одевались в темно-серые гимнастерки, брюки и фуражки. Такая форма с незначительными изменениями сохранилась до 1975 года, когда утвердили иную школьную форму.

В Главархиве сохранилось постановление о введении новой формы для учеников-мальчиков общеобразовательных школ. В Москве и Санкт-Петербурге новинки должны были войти в гардероб школьников к началу 1975-1976 учебного года, в подмосковской и ленинградской областях — к 1975 году, а на остальной территории страны — к 1976-1977 годам. Новая форма синего цвета значительно отличалась от предыдущей в крое: теперь мальчики носили приталенные пиджаки с серебряными пуговицами. Девочки дождались изменений в форме только к 1977 году.

После принятия окончательного решения закипела работа: Министерство текстильной промышленности изготовило специально выбранную ткань, затем пошивом школьной формы занималось Министерство легкой промышленности, а продажа готовых образцов одежды легла на Министерство торговли. Самим же школам было необходимо заказать нужное количество формы для учеников 1-8 и 9-10 классов и также провести беседы с родителями о том, что костюм учеников изменился.

Первоклассники поздравляют свою учительницу с началом учебного года / Фото: Б.Н. Ярославцев / Главархив Москвы

В 1992 году школьную форму вовсе отменили. Теперь дети могли ходить в школу, в чем они хотят. Например, в спортивный костюмах и джинсах. Но постепенно строгий школьный дресс-код стал возвращаться, особенно после закона 2013 года «Об образовании». И сегодня, проходя мимо учебных заведений, можно найти этому подтверждение.