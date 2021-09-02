Нарушающих тишину лихачей начнут наказывать рублем

Патрульный милиционер следит, как соблюдаются Правила дорожного движения у метро «Охотный Ряд» / Фото: Pastvu.com

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

В сентябре депутаты после летних каникул с новыми силами приступают к работе, а в городе начинается озеленение и подводятся первые итоги летнего благоустройства. Столица живет и развивается, и все изменения на карте столицы отображает «Макет Москвы».

Водитель, уважай тишину

«С сегодняшнего дня введен в действие приказ Московской городской милиции о борьбе с уличным шумом. По улице Кирова быстро ехал легковой автомобиль № 6–94–48. Несмотря на то что путь был свободен, шофер давал беспрерывные гудки...

— Каждого водителя, нарушающего приказ, мы останавливаем и разъясняем приказ о борьбе с городским шумом, — говорит постовой милиционер тов. Торбин».

15 июня 1936 года

В наши дни продолжается борьба за тишину. Мосгордума рассмотрит законопроект, который поможет урезонить водителей, любящих погонять ночью по городу без глушителей и с громкой музыкой.

Так, мэр Москвы предлагает установить минимальный штраф за громкую езду по столичным улицам в размере пяти тысяч рублей и привязать его к мощности машины, по аналогии с транспортным налогом. Кроме того, транспорт нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянку.

26 августа 2021 года

Зеленая Пресня

«На бульварах и скверах Краснопресненского района в конце сентября и в октябре будет посажено 2224 дерева и 15 600 кустарников. Будут озеленены также Беговая улица, замощенная в этом году клинкером, и левая сторона Ленинградского шоссе. На Отцовской площади разбивается новый сквер».

7 сентября 1934 года

Комплексное благоустройство прошло в Пресненском районе и этим летом. Рабочие привели в порядок участок от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца.

На улицу Красная Пресня вернутся деревья и кустарники, которые исчезли с нее много десятилетий назад. По нечетной стороне протянется прогулочный маршрут, отделенный от проезжей части зеленой аллеей. Новыми красками заиграет парк Декабрьского восстания, созданный 100 лет назад.

27 июля 2021 года

Город меняется

«Москва будет изображена в макете в одну пятитысячную долю своей натуральной величины. Макет займет площадь в 40 кв. метров. На Всесоюзной постоянной строительной выставке для него отводится помещение, в котором макет будет установлен на особом постаменте».

22 сентября 1935 года

Павильон современного «Макета Москвы» находится на Сиреневой аллее ВДНХ. Посетители увидят более 23 тысяч зданий, расположенных в пределах Садового кольца.

Как рассказала куратор павильона «Макет Москвы» Екатерина Епик, каждый год модель города актуализируются: убираются старые объекты и добавляются новые.

25 августа 2021 года