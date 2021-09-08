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Все пойдет в дело: как справиться с избытком урожая

Галина Неробова

Общество
Все пойдет в дело: как справиться с избытком урожая
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Справиться с урожаем яблок, от которых буквально ломятся деревья, изо всех сил стараются дачники. А тут еще и слива созрела, и свекла с морковью в самом соку.

Некоторые владельцы садовых участков предпочитают не заморачиваться и без сожаления отправляют щедрые дары с глаз долой — кто в компост, кто — обратно в землю, а кто и в ближайший лесок те же яблоки тачками отвозит. Но мы ведь с вами не из таких, правда? Мы все выращенное переработаем и зимой, собравшись с семьей или друзьями за столом, откроем баночку-другую своих заготовок и вспомним жаркое и щедрое лето 2021-го. А чтобы сэкономить время на готовку, возьмем себе в помощники кое-какую бытовую технику и советы повара Татьяны Захлевной.

Чернослив

Домашний чернослив из собственных слив — отличная замена недешевому магазинному продукту. Давайте приготовим его с помощью электросушилки, или дегидратора. Для начала сливу надо пробланшировать: растворить небольшое количество пищевой соды в кипятке, опустить в него на 30 секунд сливы и тут же промыть их холодной водой. Сливы разрезаем на 3–4 части, удаляя косточки, и укладываем их на поддоны электросушилки, включив температуру на 40 градусов. Через 4 часа выключаем дегидратор и забываем о нем на такое же количество времени.

Включив его вновь, устанавливаем температурный режим на 60 градусов, через 6 часов вновь делаем перерыв. И, наконец, включаем дегидратор на 70 градусов и сушим плоды в течение 6 часов. Готовый чернослив должен быть эластичным, мягким и не выделять при этом сок.

Чипсы из свеклы и моркови

Возьмите столько овощей, сколько требуется для того, чтобы заполнить поддоны дегидратора. Еще вам понадобится небольшое количество оливкого или растительного рафинированного масла, сушеные травы и специи (молотый кориандр или хмели-сунели, базилик — на ваш вкус) и соль.

Очень тщательно моем свеклу и морковь, обсушиваем бумажным полотенцем и, не очищая их, режем на тонкие кружочки (примерно 0,5 см). Слегка присаливаем и готовим при температуре 40 градусов в течение 12–14 часов (время готовки диктует толщина овощной нарезки). Вынув из дегидратора, сбрызните их маслом и посыпьте любимыми специями.

Все пойдет в дело: как справиться с избытком урожаяФото: Pixabay

Имбирные цукаты из кабачков

У вас есть кабачки-переростки? Впрочем, у кого их нет... Отличное решение — приготовить из них цукаты. Для этого вы можете воспользоваться дегидратором, но можете сделать это и в духовке. Вам понадобятся: 2 кг очищенных от кожуры и семян, нарезанных на кубики (2–2,5 см) кабачков, 200 г имбиря, 400 г сахара и 2 лимона.

Засыпьте кубики кабачков сахарным песком и оставьте на 2–3 часа, чтобы выделился сок. Имбирь натрите на терке, отожмите из него сок и добавьте в кабачки. Выжмите сок из лимонов, а цедру нарежьте полосками и отправьте все в кастрюлю с кабачками. Поставьте их на плиту и варите практически до полного выкипания жидкости. Потом откиньте кабачки на дуршлаг, а с цедрой лимона расстаньтесь — она вам больше не нужна. Дальше разложите кабачки на выложенный пергаментом противень и поставьте его примерно на час в разогретую до 150 градусов духовку (включите режим конвекции или сделайте так, чтобы в духовку поступал воздух через слегка приоткрытую дверцу). Следите за тем, чтобы цукаты не подгорели. Если готовите в сушилке, то выставите температуру 70 градусов и готовьте цукаты в течение 10–12 часов. Храните цукаты в плотно закрытой стеклянной банке.

Слива маринованная

Никогда не пробовали эту пряную вкусную заготовку? Приготовьте один раз, и она станет одной из ваших любимых. Для 1 литра маринада вам понадобится 400 г сахара, 1 ч. ложка соли, 10 бутонов гвоздики, 5 шт. душистого перца, 1 ч. ложка корицы, 3 шт. лаврового листа, 150 мл 9% уксуса. Необходимое количество слив разложите по банкам, залейте доверху водой, потом слейте ее в кастрюлю — так проще всего определить количество необходимого вам маринада (плюс 100–150 г на каждую банку).

В закипевшую слитую воду добавьте сахар и все ингредиенты и варите 5–7 минут, помешивая. Незадолго до окончания варки влейте уксус и залейте маринадом сливы. Прикройте банки крышками и дайте постоять 15–20 минут. Потом слейте маринад в кастрюлю, вновь закипятите и залейте сливы. Всего надо сделать так три раза, после чего банки нужно закрыть крышками, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.

Все пойдет в дело: как справиться с избытком урожаяФото: Pixabay

Яблочная пастила

На 1 кг яблок вам понадобится 50 г сахара, 50 мл воды и немного растительного масла.

Яблоки нарезать на дольки, удалив сердцевину с косточками, залить водой и поставить на небольшой огонь до тех пор, пока яблоки не станут мягкими. Варить лучше в металлической кастрюле с толстым дном, чтобы яблоки не подгорели. Яблочную массу протереть через дуршлаг, добавить в пюре сахар, перемешать, а затем взбить блендером до однородной массы.

Застелить противень пергаментной бумагой, смазанной растительным маслом, и равномерно распределить по нему яблочное пюре. Поставьте на 2 часа в разогретую до 130 градусов духовку. Лист с готовой остывшей пастилой нарежьте на полоски ножницами, отделяя при этом пастилу от бумаги. Затем сверните пластины пастилы в рулетики, можете присыпать их сахарной пудрой.

Моченая антоновка в капусте

Если у вас растет хотя бы одно дерево антоновки, вы — везунчик, вы можете приготовить из них чудесный продукт — моченые яблоки в квашеной капусте. Возьмите 3 кг антоновки, 4 кг капусты, 300 г моркови, 2 ст. ложки сахара (если не признаете сладковатую квашеную капусту, значит, обойдитесь без него) и 3 ст. ложки соли.

Капусту нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке и переложите все в подходящую посуду, куда добавьте соль и сахар. Вымешивайте руками до тех пор, пока капуста не даст сок.

В емкость, где будете вымачивать антоновку с капустой, уложите слоями яблоки, сверху капусту и так далее (самым верхним слоем должны быть овощи).Слегка утрамбуйте все руками и положите гнет.

Капусту и яблоки трое суток храните при комнатной температуре, а потом вынесите в прохладное место.

Все пойдет в дело: как справиться с избытком урожаяФото: Pexels

Соус ткемали

Давайте приготовим его в мультиварке. При этом будем использовать режим «тушение».

Сливу с косточками (1 кг) всыпаем в чашу мультиварки, добавляем полстакана воды и на полчаса включаем режим «тушение». Затем перетираем ягоды в сите, перекладываем пюре в чашу и буквально на 3–5 минут включаем режим «пар». Добавляем к сливе 1 ч. ложку соли, 3 ч. ложки сахара, 1 ст. ложку кориандра, 1 ст. ложку паприки, 4–5 зубчиков чеснока и измельченные в блендере стручок перца чили, зелень укропа, мяту и базилик (по 30–50 г). Все перемешать, вновь включить режим «тушение» и готовить соус в течение получаса. Если соус покажется вам жидковатым, добавьте в него столовую ложку агарагара, пропустите через сито, вновь влейте в чашу мультиварки и проварите на том же режиме в течение 7–10 минут. Горячим разлейте по подготовленным банкам, закупорьте и храните в прохладном месте.

Желе из облепихи

Когда-то облепиха была одной из популярных культур на наших участках. Сейчас все меньше людей выращивают ее, в первую очередь из-за трудоемкого процесса сбора урожая. А между тем по количеству витаминов мало какая ягода может с ней соревноваться. Если у вас растет облепиха, приготовьте из нее на зиму желе.

Ягоды (1 кг) пропустите через соковыжималку, перелейте сок в кастрюлю, в которой будете готовить желе. Сюда же всыпьте сахар (1 кг), перемешайте. Поставьте на медленный огонь и, помешивая, доведите до кипения. Сразу же снимите кастрюлю с плиты и разложите желе в банки, закупорьте, переверните, укутайте одеялом до полного остывания. Храните приготовленное таким способом желе в прохладном месте.

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